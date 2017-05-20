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«Он был сумасшедшим. Уволить его было большим облегчением»
20.05.2017 10:12
Дональд Трамп во время встречи с
Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком
Вот так, ни
много ни мало, «отчитался» президент США перед двумя Сергеями: министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем
Кисляком.
Удивительные
дела происходят в Белом доме. 35 000 сотрудников ФБР заботятся о
безопасности страны, о сохранении ее секретов, а человек, которому они все
подчиняются – президент США, добровольно раскрывает эти секреты главному
противнику.
Вспомним
прошедшую избирательную кампанию в США. Два года терроризировали Хилари Клинтон
за то, что она использовала в государственной переписке свою личную электронную
почту. Дональд Трамп даже условие тогда поставил:
"Я опубликую свои налоги вопреки
советам моих юристов, когда она (Хилари Клинтон) распространит 30 тысяч
электронных писем, которые она удалила".
Что же это
получается, свои финансовые секреты Дональд Трамп ставит выше государственных? Ведь он до сих пор не опубликовал свои налоговые декларации.
Дональд
Трамп начал свой первый зарубежный визит. До него, четыре его предшественника,
начинали зарубежные турне со стран соседей – Мексики или Канады. Трамп полетел
туда, где его любят – в арабские страны.
За час до
его отлета американские СМИ снова подлили масла в огонь в вопросе о связи его
окружения с Россией. „New York Times“ сообщила, что, якобы, во время встречи в
Белом доме с Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, Дональд Трамп сказал о
Джеймсе Коми, бывшем директоре ФБР, что: «Он
был сумасшедшим, настоящий чокнутый».
Данный факт,
если он действительно имел место, может говорить о двух моментах. Первое, что в
Белом Доме в ближайшем окружении Дональда Трампа есть люди, которые против
него, раз выдали такую информацию. Второе, что эта «утечка» произошла из
России, а значит, сам Трамп у Кремля на крючке.
Трампу также
приписывают такие слова, сказанные двум российским дипломатам: «Из-за дела по вопросу России на меня
действительно было давление, теперь его (давления) нет».
Однако все
только начинается. И сейчас уже говорят и пишут о том, что его зять Джаред Кушнер, госсекретарь США Джек
Тиллерсон, а также генеральный прокурор США Джефф Сессионс имели сомнительные контакты с
представителями России.
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