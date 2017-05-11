Почему и как Китай может повлиять на Северную Корею?





Почему, несмотря на санкции, Северная Корея продолжает развиваться? Почему Соединенные Штаты считают, что Северная Корея представляет реальную угрозу для региона и для США? Почему, руководство США думает, что именно Китай может повлиять на Северную Корею? Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к данным об экономическом и военном развитии Северной Кореи .

«Бывшие должностные лица правительств Японии и США по-прежнему сожалеют о том, что не начали наносить удары по Северной Корее во время северокорейского ядерного кризиса 1994 года» - пишет Nikkei Asian Review.

Нерешенность данной проблемы в последующие 23 года еще только более усугубила проблему, передавая по наследству каждому новому президенту США необходимость ее решения.

В 1993 году Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты средней дальности «Rodong» в Японское море. После этого мир узнал, что страна может разрабатывать ядерное оружие.

Тогда при Президенте США Билле Клинтоне был разработан план удара по ядерным объектам и инфраструктуре Северной Кореи. Во время встречи на высшем уровне с премьер-министром Японии Морихиро Хосокава, Клинтон тайно просил у Токио помощи.

Япония отказалась тогда помочь США в проведении военных операций, сославшись на конституционные ограничения. Было также заявлено, что Япония не сможет предоставить США аэропорты и морские порты.

В последующем, воздушные удары по Северной Корее были предотвращены благодаря соглашению между Вашингтоном и Пхеньяном, которое называлось Согласованной рамочной основой между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой, в соответствии с которым, Северная Корея согласилась заморозить свою программу по производству атомного оружия, а США на протяжении нескольких лет предоставила Северной Корее помощь в размере 1.3 миллиарда долларов. Однако Северная Корея, в конечном счете, проигнорировала соглашение.

С тех пор Северная Корея и международное сообщество играют в кошки-мышки. Каждый раз, когда Пхеньян запускает баллистическую ракету или проводит ядерное испытание, Совет Безопасности США вступает в ожесточенную дискуссию о том, ужесточить ли санкции против страны-изгоя или нет. Эта игра продолжается уже 23 года. Северная Корея по-прежнему осуществляет запуски баллистических ракет. Как показывает инфографика, интенсивность их с 2012 года значительно возросла.

Количество запусков ракет. Красный цвет – успешные запуски

Военизированная страна

В 2015 году министерство обороны США предоставило американскому Конгрессу доклад, в котором говорилось, что Северная Корея с населением в 24 миллиона человек имеет армию численностью в 1.17 миллиона солдат. Это четвертая по величине армия в мире. Кроме того, от 25 до 30 процентов населения, зачислены в военизированные подразделения в качестве резерва.

Четвертая по численности армия в мире

Что касается вооружения, то оно в основном из бывшего Советского Союза и Китая и по большей части устарелое, так как уходит своими корнями в 50-годы 20 столетия. Хотя ВВС Северной Кореи и насчитывают сотни самолетов, все они устаревших марок. Самыми действенными из них являются МИГ 29 из Советского Союза. На протяжении последних десятилетий никаких новых военных самолетов не приобреталось. Подводный флот страны является одним из самых больших в мире и насчитывает 70 подводных лодок разного водоизмещения. В 2015 году сообщалось также, что Северная Корея создает подводную лодку, которая будет в состоянии осуществлять пуски ракет. Все это, вместе взятое, вряд ли представляет угрозу со стороны Северной Кореи. Главная опасность кроется в ее ракетном арсенале. Но для того, чтобы напрямую угрожать Соединенным Штатам, им надо еще провести испытания по запуску ракет дальнего радиуса действий. Вот этого то и не хотят допустить ни США, ни соседи Северной Кореи. Сколько денег тратит на вооружение Северная Корея, неизвестно. Если, например, расходы на оборону для США составляют 3.6% ВВП, Германии 1.19% ВВП, то предполагается, что Северная Корея на вооружение тратит до 24% своего валового национального продукта. Такие расходы, несомненно, отражаются как на экономическом развитии страны, так и на материальном благосостоянии народа.

Китай и Северная Корея

Президент США Дональд Трамп постоянно обращается к руководителю Китая Си-Цзиньпину с просьбой повлиять на Северную Корею в вопросах испытания атомного оружия, а также разработки и производства ракет среднего и дальнего радиуса действий. Объясняется это тем, что экономическое положение Северной Кореей сегодня напрямую зависит от Китая. В последние дни в Северной Корее наблюдаются проблемы с бензином. Из-за перебоев с его поставками, цены на бензин, пишет немецкая die Welt , в течение нескольких дней возросли с 70-80 американских центов за литр до 1.25 доллара за литр. Автомобильный парк страны насчитывает 240 000 автомобилей. Все они в основном из Китая. Основным поставщиком нефти и бензина опять же таки является Китай. В 2015 году из Китая в Северную Корею было поставлено 525 тысяч тонн сырой нефти и 218 000 тонн бензина, что в шесть раз больше по объему поставок этой же продукции из России.





Текстильный цех в Северной Корее

Китай, главный торговый партнер Северной Кореи. Так из общего объема внешней торговли Северной Кореи в 6 миллиардов долларов, 5.5 миллиарда долларов или 91.5% приходится на Китай. На втором месте идет Индия – 140 миллионов и на третьем Россия -76 миллионов долларов. Главной экспортной продукцией северокорейцев являются текстиль и уголь. Объемы текстиля, направляемого в Китай, увеличились в 2016 году на 18%. И, несмотря на то, что экспорт угля из Северной Кореи в Китай снизился в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,6 процента до 2,67 миллиона тонн угля, общий торговый оборот между двумя странами за тот же период увеличился на 37.4%.

Эти примеры наглядно показывают зависимость Северной Кореи от Китая и что у Китая находятся все экономические рычаги для влияния на политику Северной Кореи.

Показательным в этом отношении является следующее: 19 февраля правительство Китая запретило до конца 2017 года ввоз из Северной Кореи антрацита, а 7 апреля, когда проходила встреча Трампа с Си-Цзиньпином, северокорейским кораблям с углем, которые находились уже в китайских портах, было отдано распоряжение, не разгружаясь возвращаться в Северную Корею.

На основании всего этого становится понятным, почему Дональд Трамп, в вопросах обуздания Северной Кореи, обращается к руководителю Китая Си-Цзиньпину. Если же Китай не сможет повлиять на руководство Северной Кореи или не захочет этого делать, то США не исключают действий в одностороннем порядке.

В связи с этим у многих возникает обеспокоенность в том, что если Трамп после многих громких, предупреждающих заявлений не сможет выполнить свои угрозы, то это только еще больше ободрит Северную Корею, а Китай сделает более уверенным, что в свою очередь подорвет доверие к США.