Бездомные ученики или право на помощь при доходе в 100 000 долларов

Согласно газете "New York Times", в Нью-Йорке, в 2105/2016 учебном году, властями города официально зарегистрировано 33 000 бездомных учеников, что на 4000 человек или на 15% больше чем в предыдущем году. Такое словосочетание «бездомные ученики» само по себе звучит странно, а когда речь идет о такой богатой стране как США, тем более. В большинстве случаев говорится не об учениках, которые не имеют родителей и живут на улице, а о тех, у кого есть семьи, но нет жилья, и они вместе с семьями живут в приютах. Бездомный молодой человек в Нью-Йорке Следует отметить, что хотя количество бездомных учеников в Нью-Йорке увеличивается уже на протяжении последних пяти лет, затрагивает эта проблема в первую очередь только определенные районы и определенные школы. Как утверждает автор доклада по этой проблеме Liza Pappas, более 40 процентов бездомных детей проживают в районе Бронкса, при этом на 45 школ города приходится более 10% всех бездомных детей. Руководство города знает о проблеме и выделяет на помощь таким детям более 10 миллионов долларов в год, нанимая для работы с ними дополнительно социальных работников. В начале прошлого года для бездомных детей в возрасте до шестого класса было организовано также 750 школьных автобусов, которые подвозят детей бесплатно к школе. Проблема бездомности в Нью-Йорке значительно ухудшилась в последние годы. То, что все больше и больше людей живут на улице или в приютах, отчасти вызвано ростом арендных ставок за съемные квартиры. В то же время государственная помощь на эту программу, согласно отчету, была сокращена. На фоне всего этого неудивительно, что в 2017 году Пулитцеровскую премию завоевала книга Мэттью Десмонда - «Выселенные: нищета и выгода в американском городе» (Evicted: Poverty and Profit in the American City), посвященная проблеме аренды жилья, когда одни люди большую часть своего дохода тратят на аренду жилья, часто непригодную для жизни, обрекая себя на страдания и дискомфорт, а другие извлекают из этого внушительные прибыли. «Выселенные: нищета и выгода в американском городе» Сам автор, когда стал заниматься этой проблемой, был удивлен тому, насколько она актуальна. В США существует программа по оказанию материальной помощи американцам и в ней есть секция 8, по которой субсидируется оплата аренды жилья. Цены на квартиры или на их аренду настолько высоки в некоторых городах, что на помощь в оплате аренды жилья могут претендовать в некоторых случаях даже семьи, имеющие годовой доход размером в 105 000 долларов.