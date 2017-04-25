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Бездомные ученики или право на помощь при доходе в 100 000 долларов
25.04.2017 21:33
Согласно
газете "New
York Times", в Нью-Йорке, в 2105/2016 учебном году, властями
города официально зарегистрировано 33 000 бездомных учеников, что на 4000 человек или на 15% больше чем в
предыдущем году. Такое словосочетание «бездомные ученики» само по себе звучит
странно, а когда речь идет о такой богатой стране как США, тем более. В
большинстве случаев говорится не об учениках, которые не имеют родителей и
живут на улице, а о тех, у кого есть семьи, но нет жилья, и они вместе с
семьями живут в приютах.
Бездомный молодой человек в Нью-Йорке
Следует
отметить, что хотя количество бездомных учеников в Нью-Йорке увеличивается уже
на протяжении последних пяти лет, затрагивает эта проблема в первую очередь
только определенные районы и определенные школы. Как утверждает автор доклада
по этой проблеме Liza Pappas, более 40 процентов бездомных детей проживают в
районе Бронкса, при этом на 45 школ города приходится более 10% всех бездомных
детей. Руководство города знает о проблеме и выделяет на помощь таким детям
более 10 миллионов долларов в год, нанимая для работы с ними дополнительно
социальных работников. В начале прошлого года для бездомных детей в возрасте до шестого класса было организовано
также 750 школьных автобусов, которые подвозят
детей бесплатно к школе.
Проблема бездомности
в Нью-Йорке значительно ухудшилась в последние годы. То, что все больше и
больше людей живут на улице или в приютах, отчасти вызвано ростом арендных
ставок за съемные квартиры. В то же
время государственная помощь на эту программу, согласно отчету, была сокращена.
На фоне
всего этого неудивительно, что в 2017 году Пулитцеровскую премию завоевала
книга Мэттью Десмонда - «Выселенные: нищета и выгода в американском городе»
(Evicted: Poverty and Profit in the American City), посвященная проблеме аренды
жилья, когда одни люди большую часть своего дохода тратят на аренду жилья,
часто непригодную для жизни, обрекая себя на страдания и
дискомфорт, а другие извлекают из этого внушительные прибыли.
«Выселенные: нищета и выгода в
американском городе»
Сам автор,
когда стал заниматься этой проблемой, был удивлен тому, насколько она
актуальна. В США существует программа по оказанию материальной помощи
американцам и в ней есть секция 8, по которой субсидируется оплата аренды
жилья.
Цены на
квартиры или на их аренду настолько высоки в некоторых городах, что на помощь в оплате аренды жилья могут
претендовать в некоторых случаях даже семьи, имеющие
годовой доход размером в 105 000 долларов.
теги: бездомные
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