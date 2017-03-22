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В каких странах лучше всего знают английский?
22.03.2017 16:13
Речь идет о
странах, где английский язык не является родным.
Есть
профессии, где английский является обязательным. Например, в работе
авиадиспетчеров. В других же областях, знание другого языка способствует быстрейшему
продвижению по карьерной лестнице. Так, например, немецкий автогигант «Volkswagen» объявил, что с 2021 года
основным языком концерна будет английский. Это будет касаться всех
подразделений концерна, как в Германии, так и Seat в Испании или Skoda в Чехии.
Если сегодня, например, в компании проходит конференция в Германии, на которой
присутствует англоязычный руководитель, то ему дается переводчик. В будущем
такого не будет. Документация также будет вестись на английском языке. Правда
делается оговорка, что если, например, в Германии на встрече присутствуют
только одни немцы, а в Испании одни испанцы, то они могут говорить на родном
языке.
В прошлом
году международный экономический форум
World Economic Forum (WEF) провел
исследование в 40 странах по вопросу качества знаний английского языка.
Охвачены были 510 000 человек
работающих в 16 отраслях.
Что показали
результаты?
Женщины
лучше владеют английским языком, чем мужчины. Объясняют это тем, что
продолжительность обучения женщин больше чем у мужчин.
Руководители
хуже знают английский язык, чем их
подчиненные. Казалось бы, парадоксальный факт, но он также имеет свое объяснение. В традиционных
отраслях становление руководителей проходило во времена, когда востребованность
английского языка не была такой значительной какой она является сейчас.
По
результатам 2016 года
лучшие знания английского языка показали Нидерланды, Дания и
Швеция. В первой десятке большинство европейских стран.
Среди европейских стран плохое знание английского языка во Франции может удивить только непосвященного
человека. Там уровень знаний английского языка, как и в Китае, Казахстане,
Украине и Японии – «удовлетворительный».
Один соискатель на рабочее место в своем резюме написал, что
он знает три языка и хорошо владеет компьютером. Его пригласили на собеседование
и спрашивают. А какими языками вы владеете?
Английским, французским и итальянским.
Скажите что-нибудь на английском.
Guten
Tag.
Так, ведь это же немецкий язык.
Аааа, ну тогда я знаю четыре языка!
теги: английский язык
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