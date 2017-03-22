В каких странах лучше всего знают английский?





Речь идет о странах, где английский язык не является родным.

Есть профессии, где английский является обязательным. Например, в работе авиадиспетчеров. В других же областях, знание другого языка способствует быстрейшему продвижению по карьерной лестнице. Так, например, немецкий автогигант «Volkswagen» объявил, что с 2021 года основным языком концерна будет английский. Это будет касаться всех подразделений концерна, как в Германии, так и Seat в Испании или Skoda в Чехии. Если сегодня, например, в компании проходит конференция в Германии, на которой присутствует англоязычный руководитель, то ему дается переводчик. В будущем такого не будет. Документация также будет вестись на английском языке. Правда делается оговорка, что если, например, в Германии на встрече присутствуют только одни немцы, а в Испании одни испанцы, то они могут говорить на родном языке.

В прошлом году международный экономический форум World Economic Forum (WEF) провел исследование в 40 странах по вопросу качества знаний английского языка. Охвачены были 510 000 человек работающих в 16 отраслях.

Что показали результаты?

Женщины лучше владеют английским языком, чем мужчины. Объясняют это тем, что продолжительность обучения женщин больше чем у мужчин.

Руководители хуже знают английский язык, чем их подчиненные. Казалось бы, парадоксальный факт, но он также имеет свое объяснение. В традиционных отраслях становление руководителей проходило во времена, когда востребованность английского языка не была такой значительной какой она является сейчас.

По результатам 2016 года лучшие знания английского языка показали Нидерланды, Дания и Швеция. В первой десятке большинство европейских стран.

Среди европейских стран плохое знание английского языка во Франции может удивить только непосвященного человека. Там уровень знаний английского языка, как и в Китае, Казахстане, Украине и Японии – «удовлетворительный».

Один соискатель на рабочее место в своем резюме написал, что он знает три языка и хорошо владеет компьютером. Его пригласили на собеседование и спрашивают. А какими языками вы владеете?

Английским, французским и итальянским.

Скажите что-нибудь на английском.

Guten Tag.

Так, ведь это же немецкий язык.

Аааа, ну тогда я знаю четыре языка!