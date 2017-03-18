Трамп отдыхает за счет детей и стариков





Вчера влиятельные американские и немецкие издания были прикованы к встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которую было отведено три часа. После нее Трамп должен был снова полететь на выходные во Флориду. А вот это уже становится «притчей во языцех». Почему?

Несмотря на важность знакомства с Ангелой Меркель, главное сегодня для Трампа, по мнению журналистов, это внутренние проблемы, а именно: принятие бюджета, реформа здравоохранения и Северная Корея.

Бюджет предусматривает с одной стороны увеличение расходов на оборону, а с другой стороны сокращение выделения средств на искусство, иностранную помощь, гражданам с более низким доходом, окружающую среду и науку. В список ликвидации финансирования попала и такая программа как «Meals on Wheels» - доставка горячей пищи на дом инвалидам, а также программа питания школьниковChild Nutrition Programs. Майкл Мальвани Michael Mulvaney, объясняет прекращение финансирования программы по доставке горячей пищи на дом инвалидам, тем, что они не могут выделять деньги на то, что не было обещано во время избирательной кампании. Что же касается программы питания школьников, которая предполагает, что такое питание должны получать дети которые недоедают дома и что их кормление улучшит их школьные показатели, то опять же, по мнению составителей бюджета, такой прямой взаимозависимости не прослеживается. Вот тут то американцы и вознегодовали, и снова вспомнили о том, во сколько обходится американскому налогоплательщику отдых Дональда Трампа во Флориде на его курорте Mar-A-Lago.

Так выглядит курорт Mar-A-Lago, принадлежащий Трампу.

В среднем одни выходные Трампа во Флориде на его курорте Mar-A-Lago стоят казне 3.3 миллиона долларов. Из диаграммы, опубликованной в Statista видно, что на три уик-энда

Дональда Трампа было потрачено почти столько же средств, сколько тратилось на ежегодный отдых Барака Обамы.

Для сравнения. На питание одного школьника по программе Child Nutrition Program в день выделяется 0.80 доллара или 144 доллара в год с учетом 180 дневного учебного года. Доставка горячей пищи на дом инвалидам в течение 250 дней обходится американскому налогоплательщику в 2 765 долларов. Сегодня такую помощь получают 2.4 миллиона американцев.

До встречи с Ангелой Меркель Дональд Трамп уже пять раз летал во Флориду на свой курорт Mar-A-Lago. Общие затраты составили 16.5 миллиона долларов. Этих денег хватило бы на то, пишет издание Quartz, чтобы 5 967 инвалидам в течение года привозили бы горячую пищу на дом, а 114 583 школьника получали бы также в течение года свою ежедневную порцию в школе бесплатно.

Если так будет продолжаться и далее, то получится, что Дональд Трамп за время своего президентства будет отдыхать за счет детей и инвалидов.