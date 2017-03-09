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"Великий транжира" Уоррен Баффет
09.03.2017 15:03
Можете вы себе представить, чтобы два богатейших человека на планете Билл Гейтс и Уоррен Баффет обедали в Макдоналдсе и расплачивались за это не деньгами, а ... скидочными купонами? Невероятно, но это факт - говорится в статье "Заповеди, оставленные Уорреном Баффетом в закусочной" опубликованной в Xyzer.
Уоррен Баффет как-то посетил местную закусочную Jimmy John’s. А через некоторое время в заведении появилась доска, привлекающая внимание посетителей. На ней написаны 10 заповедей Уоррена Баффета. Предлагаем их вашему вниманию.
Jimmy John’s — сеть ресторанов быстрого питания. В 1983 году молодой человек Джимми Джонс в возрасте всего 19 лет открыл первую закусочную. В 2009 году их было уже 875 , а в 2013 году — свыше 1800. В 2011 году оборот фирмы перевалил рубеж в 1 млрд долларов!
Какая же связь между Уорреном Баффетом и Jimmy John’s? Ответ прост — их объединяет успех.
Так выглядят заповеди Баффета в закусочной
Итак, вот сами заповеди успеха от миллиардера и всемирно известного инвестора:
№1: Реинвестируйте свою прибыль
Заработав свои первые деньги, вы могли бы потратить их. Не делайте этого. Лучше инвестируйте свою прибыль. Баффет научился это делать в раннем возрасте. Будучи школьником вместе со своим другом он купил автомат для игры в пинбол и установил его в парикмахерской. На деньги, которые они зарабатывали, друзья купили другие автоматы – поставивь всего восемь машин в разных парикмахерских города. Когда они продали их, вырученные деньги Баффет использовал для покупки акций, чтобы начать новое дело.
№2: Будьте готовы к изменениям
Ваши решения никогда не должны базироваться на том, что другие говорят или делают. Когда Баффет начал управлять деньгами, а это было в 1956 году, он имел всего горсточку инвесторов. Но ему удалось собрать 100 тысяч долларов. Баффет был и остается своеобразно мыслящим человеком. В то время он работал в Омахе, а не на Уолл Стритт. И он отказывался говорить своим партнерам,во что вкладывал деньги. Люди предсказывали ему крах. Но когда он, 14 лет спустя, решил закрыть свое первое партнерство, его заработок составил 100 миллионов долларов!
№3: Быстро принимайте решения, прислушиваясь к разуму
Собирайте сначала информацию, которая вам нужна, чтобы принять решение. И попросите своего друга или родственника проконтролировать вас. Баффет знаменит тем, что принимает быстрые решения на основе разума. Он называет ненужное сидение и думанье «сосанием большого пальца».
№4: Проверьте дело, прежде чем начнете его
Ваше положение переговорщика всегда самое лучшее, пока вы не начнете работу — так как в этот момент еще не поздно предложить что-то другой стороне. Баффет усвоил этот урок еще ребенком, когда его дедушка Эрнест нанял его с другом, чтобы очистить после снежной бури от снега семейный продовольственный магазин. Дети провели с лопатой пять часов. После этого они не могли пошевелить окоченевшими на морозе пальцами. За «адский труд» Баффет получил от дедушки меньше 90 центов, которыми должен был поделиться с другом.
№5: Следите за расходами
Баффет инвестирует в предприятия, которыми управляют люди одержимые бережливостью. Однажды он приобрел компанию, собственник которой пересчитывал 500 листов в туалетной бумаге, чтобы узнать, не обманули ли его. Он восторгался также одним своим другом, который красил только лицевую сторону своего офисного здания. Ту, что выходила на улицу.
№6: Лимитируйте свои долги
Баффет никогда не брал в долг значительные суммы денег, даже для того чтобы инвестировать. Никаких ипотек. Он получал много душераздирающих писем от людей, которые думали, что они держат свои долги под контролем, но затем утопали в них. Его совет: ведите переговоры с кредиторами, выплачивайте все как можно быстрее. И когда освободитесь от долгов, используйте свой доход, чтобы сэкономить деньги и позднее их инвестировать.
№7: Будьте настойчивы
С настойчивостью и находчивостью вы сможете победить авторитетных конкурентов. В 1983 году Баффет купил мебельный магазин Nebraska Furniture Mart, поскольку ему понравилось, как вела бизнес его основательница Роза Блюмкин. Она из ломбарда создала самый большой мебельный магазин в Северной Америке. Ее стратегия заключалась в продаже товаров дешевле, чем у других. И она была безжалостным, жестким и умелым переговорщиком.
№8: Вовремя выходите из игры
Когда Баффет, будучи тинейджером, пошел на лошадиные скачки, то поставил на одну лошадь и проиграл. Чтобы вернуть свои деньги, он поставил на другую лошадь. И снова проиграл. Так он потерял почти все свои сбережения. Баффету стало плохо, потому что он просадил свой недельный доход. Больше он не повторял таких ошибок.
№9: Оценивайте риски
В 1995 году работодатель сына Баффета, Говарда, был обвинен ФБР в ценовом сговоре. Баффет посоветовал Говарду подумать о худшем и лучшем развитии событий, если он решит остаться работать в компании. Его сын осознал все риски своего дальнейшего пребывания в компании и на следующий день покинул фирму. Риск был больше, чем возможная польза и вознаграждение. Всегда думайте об этом!
№10: Знайте, что действительно означает успех
Несмотря на свое богатство, Баффет не оценивает свой успех деньгами. В 2006 году он пообещал почти все свое богатство отдать на благотворительность, прежде всего в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он неумолим в том, чтобы не воздвигать себе памятник при жизни. В Америке нет никаких зданий или залов им. Уоррена Баффета.
Немного «интересностей» о знаменитом филантропе напоследок
Давние друзья Уоррен Баффет и Билл Гейтс.
Уоррена Баффета любят многие. Об этом, в частности, по случаю 25-летия их дружбы написал в своем блоге Билл Гейтс. 5 июля 1991 года впервые встретились эта два богатейших человека Америки — Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Как заметили тогда некоторые корреспонденты, это было своеобразное объяснение в любви.
Когда Гейтс прилетает к Баффету, хозяин всегда лично встречает гостя в аэропорту. Этот маленький жест имеет для Билла большое значение. Билла Гейтса восхищает в Баффете то, как он привлекает на свою сторону людей, которые многому учатся у него. А еще Билла Гейтса в Баффете удивляет то, что Уоррен ест как шестилетний ребенок. Как-то, будучи у них в гостях, Уоррен на завтрак попросил печенье Oreo. Дети Билла Гейтса сразу же попросили то же самое. И то, что любимая еда Уоррена — гамбургеры, мороженое и кока-кола, делает забавным хождение с ним в ресторан.
25 лет миллиардеров объединяет глубокая дружба.
В отчете о деятельности благотворительного фонда за 2017 год (в который почти все свои деньги завещал Уоррен Баффет), обращаясь к Баффету, Билл Гейтс пишет: «Помнишь тот смех, который разразился, когда мы вместе были в Гонконге и решили пообедать в Макдональдс? Ты предложил заплатить, полез в свой кошелек и вытащил оттуда … купоны! Мелинда сразу же нашла фото со мной и «великим транжирой». Это напомнило нам о том, как сильно ты ценишь хорошие дела. Вот почему мы хотим указать тебе на это число, 122 миллиона (это количество спасенных детских судеб, благодаря пожертвованиям Уоррена Баффета — авт.). Сохранение жизни детей — самое лучшее дело в филантропии».
Экс-президент США Барак Обама награждает Баффета Медалью Свободы за деятельность в области филантропии, 2010 г.
Интересно, что Уоррен Баффет измеряет свой успех тем, как много людей его любят.ов быстрого питания. В 1983 году молодой человек Джимми Джонс в возрасте всего 19 лет открыл первую закусочную. В 2009 году их было уже 875 , а в 2013 году — свыше 1800. В 2011 году оборот фирмы перевалил рубеж в 1 млрд долларов!у Уорреном Баффетом и Jimmy John’s? Ответ прост — их объединяет успех.ами заповеди успеха от миллиардера и всемирно известного инвестора:
теги: Билл Гейт, Уоррен Баффет, филантропия
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