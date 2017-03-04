 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Автор
Владимир Гломозда
Учитель истории, заместитель директора школы, преподаватель в вузе на историческом факультете
все материалы автора
Рубрики
Архив автора
Кнопки

3 миллиарда в день!!!

 
04.03.2017 10:14


Или 20 миллиардов в неделю, таков рост благосостояния не Билла Гейтса или Уоррена Баффета, а малоизвестного китайского бизнесмена Ван Вэя Wang Wei. Такой прирост его активов начался 21 февраля 2017 года, когда Ван Вэй выставил на биржу свою компанию по международной доставке товаров — S.F. Express.

За прошедший год компания получила около 300 миллионов долларов прибыли и оценивалась в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Состояние же ее основателя и главного акционера Ван Вэя, которому принадлежат более 60% компании, было в районе 4.7 миллиарда долларов. Сегодня же его капитал Forbes оценивает в 27.5 миллиардов долларов и ставит на 25 ступеньку в списке миллиардеров.

Ранее служба доставки товаров в Китае принадлежала государству, поэтому многие фирмы с таким же родом услуг, которые возникли в 1990-е годы, занимались этой деятельностью нелегально, в том числе и S.F. Express. И только когда правительство отказалось от монополии в этой сфере, начался их расцвет, а S.F. Express стал ведущим игроком на этом рынке. Сегодня у этой компании 15 000 автомобилей, 36 самолетов и 13 000 сервисных центров в более чем 50-ти странах. Оборот компании в 2015 году составил 7.4 миллиарда долларов.

Однако следует заметить, что такой рост стоимости компании вызван не столько ее бизнес достижениями, сколько двумя трюками, которые проделал сам Ван Вэй. Первый заключается в том, что он выставил на продажу только 3.2% акций компании и второй состоит в том, что Ван Вэй всем своим 15 000 служащим как раз перед началом продажи акций на бирже выплатил бонусы. Многие решили использовать эти деньги для покупки акций компании, в которой они работают. В результате небольшого предложения и большого спроса стоимость акций компании S.F. Express за неделю увеличилась на467%! Тот, кто купил акции компании в первый день, через неделю мог их продать в пять раз дороже.

В прошлом году в Китае вышло на биржу 5 компаний по доставке товаров и 5 ее генеральных директоров заработали в общей сложности 45 миллиардов долларов.

А это уже Forbes на следующий день. Минус 900 миллионов. Фондовые качели.

теги: Ван Вєй, фондовая биржа
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха Публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
все теги
Авторы
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ