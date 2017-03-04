3 миллиарда в день!!!

Или 20 миллиардов в неделю, таков рост благосостояния не Билла Гейтса или Уоррена Баффета, а малоизвестного китайского бизнесмена Ван Вэя Wang Wei. Такой прирост его активов начался 21 февраля 2017 года, когда Ван Вэй выставил на биржу свою компанию по международной доставке товаров — S.F. Express.

За прошедший год компания получила около 300 миллионов долларов прибыли и оценивалась в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Состояние же ее основателя и главного акционера Ван Вэя, которому принадлежат более 60% компании, было в районе 4.7 миллиарда долларов. Сегодня же его капитал Forbes оценивает в 27.5 миллиардов долларов и ставит на 25 ступеньку в списке миллиардеров.

Ранее служба доставки товаров в Китае принадлежала государству, поэтому многие фирмы с таким же родом услуг, которые возникли в 1990-е годы, занимались этой деятельностью нелегально, в том числе и S.F. Express. И только когда правительство отказалось от монополии в этой сфере, начался их расцвет, а S.F. Express стал ведущим игроком на этом рынке. Сегодня у этой компании 15 000 автомобилей, 36 самолетов и 13 000 сервисных центров в более чем 50-ти странах. Оборот компании в 2015 году составил 7.4 миллиарда долларов.

Однако следует заметить, что такой рост стоимости компании вызван не столько ее бизнес достижениями, сколько двумя трюками, которые проделал сам Ван Вэй. Первый заключается в том, что он выставил на продажу только 3.2% акций компании и второй состоит в том, что Ван Вэй всем своим 15 000 служащим как раз перед началом продажи акций на бирже выплатил бонусы. Многие решили использовать эти деньги для покупки акций компании, в которой они работают. В результате небольшого предложения и большого спроса стоимость акций компании S.F. Express за неделю увеличилась на467%! Тот, кто купил акции компании в первый день, через неделю мог их продать в пять раз дороже.

В прошлом году в Китае вышло на биржу 5 компаний по доставке товаров и 5 ее генеральных директоров заработали в общей сложности 45 миллиардов долларов.

А это уже Forbes на следующий день. Минус 900 миллионов. Фондовые качели.