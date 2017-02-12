Минские соглашения глазами немецкого журналиста.





Они все знают, но ничего не требуют.

Близится годовщина принятия Минских соглашений, когда 12 февраля 2015 года в Минске были приняты 13 пунктов, выполнение которых должно было способствовать мирному урегулированию конфликта в Восточной Украине. Каковы же результаты? «До сих пор не выполнен ни один пункт» - пишет в своей статье «Eine Geschichte des Scheiterns» «История провала» в tagesspiegel.de Клаудиа фон Зальцен CLAUDIA VON SALZEN.

«Минские соглашения провалены. Но ни в Берлине, ни в других европейских столицах дипломаты вот уже год как не решаются это открыто сказать». Почему? «Потому что тогда они должны были бы признать, что у них нет никакого другого плана». Поэтому как мантра постоянно говорится, что Минские соглашения должны быть выполнены и к выполнению их призываются в равной степени обе противоборствующие стороны, а Запад тем временем старается быть равноудаленным ко всему происходящему.

Почему же нет успеха в осуществлении минских соглашений? Клаудиа фон Зальцен отмечает, что одна из причин такого положения состоит еще и в том, что «к конструктивным недостаткам Минских соглашений относится тот факт, что неясно, кто и какой пункт должен был осуществлять и в каком порядке». Автор также указывает на двойственную позицию Запада.

«В то время как немецкая внешняя политика все снова и снова напоминает, что Украина согласно Минским соглашениям должна принять закон о выборах в Восточной Украине и предоставить по конституции особый статус региону, никто от России открыто не требует наконец-то вывести солдат и танки из Донбасса ». Так как: « Без русской интервенции не было бы этой войны ». (Выделил – В.Г.)

Почему же Запад не требует вывести российские войска из Донбасса? Может они не знают, что такие войска там есть или просто на слово верят тому, о чем говорит Кремль, который утверждает, что не участвует в этой войне и что якобы там только русские добровольцы, а не регулярные войска с танками и тяжелой артиллерией перешедшие границу? Нет, замечает автор: «Федеральное правительство Германии прекрасно знает, сколько русских солдат расквартированы там. Но ответы на соответствующие вопросы в Бундестаге засекречены». И далее замечает, что такое положение дел, а именно, присутствие российских войск в Донбассе, руководство Германии рассматривает как данность, о чем говорит и высказывание посла Германии в Украине: «Это не обязательно, что выборы на Донбассе только тогда могут состоятся, когда там не будет российских войск или когда над каждым муниципалитетом будет поднят украинский флаг».

Это высказывание немецкого посла имеет большое значение. Почему? Потому что «… впервые немецкий дипломат открыто признал присутствие российских войск в Восточной Украине как данность». В другом месте своего интервью посол дал понять всем, что Украина на Востоке сражается не только против сепаратистов, но и против российских войск: «Военная победа на Донбассе против России невозможна». До этого, пишет автор, правительство Германии тщательно избегало говорить об участии в войне русских солдат и о том, что Россия поддерживает сепаратистов не только оружием и деньгами, но и бойцами.

А далее начинается дипломатическая казуистика. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мартин Шэфер Martin Schafer сказал, что немецкий посол официально не подтвердил присутствие российских войск на территории Украины, и он сам этого делать не будет. Но в то же время руководство Германии стоит на стороне немецкого посла: «То, что сказал посол, не противоречит нашей политической позиции».

Какой же есть выход из создавшейся ситуации по мнению автора статьи?

Россия должна вывести свои войска с территории Украины и там должно быть осуществлено развертывание международных сил по поддержанию мира в этом регионе. Эти силы должны взять под контроль украинско-российскую границу, а также разъединительную полосу между сепаратистами и украинскими войсками и быть гарантом выборов на Донбассе. И тогда: «Если Москва выведет свои войска и танки и признает независимый контроль над границей, можно было бы немедленно снять санкции с России».

А Крым?