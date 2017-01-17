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Шекспир, интернет, Трамп.
17.01.2017 23:48
Характеризуя окружение Дональда Трампа во время избирательной кампании New York Times в июле 2016 года писала о шекспировских страстях в команде кандидата на президентский пост. Тогда зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру пришлось работать бок о бок с губернатором от Нью Джерси Крисом Кристи Chris Christie, в то время главным советником Дональда Трампа, который еще ранее, будучи федеральным обвинителем, запрятал на 14 месяцев в тюрьму отца Джареда Кушнера за неуплату налогов. Лучше всего это отобразило издание cosmopolitan.com .
Отец Джареда Кушнера Чарльз Кушнер
субсидировал демократов, его сын на стороне республиканцев, один из
которых, Крис Кристи посадил Чарльза Кушнера в тюрьму. Говорили о том, что
сначала Дональд Трамп рассматривал Криса Кристи как кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов и то, что вице-президентом стал Майк Пенс, дело рук зятя Дональда Трампа.
Кроме того,
Джареду Кушнеру, исповедующему иудаизм, во время избирательной гонки за
президентский пост пришлось работать бок о бок со Стивеном Бэнноном, крайне правым политиком, известным своими, иногда нацистскими, высказываниями. По иронии судьбы Кушнер и Бэннон стали
старшими советниками Дональда Трампа.
Оказавшись в водовороте шекспировских страстей в окружении Дональда Трампа молодой человек сделал ставку в избирательной кампании не на дворцовские интриги, а на самые передовые технологии – интернет.
В начале прошлого года немецкий журнал DER SPIEGEL
задался вопросом: «Kann ein Clown
Prasident der USA werden?» «Может
клоун стать президентом США?»
«Вот уже месяцы
заголовки посвящены миллиардеру от
недвижимости Дональду Трампу – неважно, оскорбляет он латинос или черных,
женщин или мусульман, своих республиканских противников или его главную соперницу от демократов Хилари
Клинтон. Давно бы уже феномен Трампа должен был бы сгореть и клоун должен был
бы быть вытеснен настоящими претендентами. Это абсолютно исключено, говорилось в самом начале, что такой как
Трамп, имеет шансы стать кандидатом в президенты не говоря уже о том, чтобы
стать президентом. Но вот уже месяцы Трамп в опросах идет впереди всех кандидатов от
республиканцев. Согласно исследованию, проведенному научно-исследовательским институтом MorningConsult, установлено,
что Трамп в анонимных онлайн-опросах на 6% имеет лучшие результаты по сравнению с
телефонными опросами.
По мнению руководителя опросов Morning-Consult многие приверженцы
Трампа умалчивают о своих приоритетах из-за политической корректности».
То что, Дональд Трамп – «твиттеровский» президент, часто реагирует на многое через свои сообщения в
Твиттере, возможно, происходит под влиянием его зятя Джареда Кушнера, который является собственником "New York Observer". Приобрел он это издание еще и потому
что понял, одних денег для достижения определенных целей
в политике недостаточно, нужны еще и медиа. Кстати, о том, как
управлять газетой он
интересовался у Мердока и подружился с ним. Как представитель нового поколения Джаред Кушнер больше внимания уделяет интернету, заметив
когда-то Трампу, что если бы New York
Times и новости по кабельному
телевидению играли бы решающую роль, то у Трампа был бы
1% в опросах.
Сейчас все чаще успех Трампа связывают с интернетом, а точнее с интернет компанией Cambridge
Analytica.
В данном случае можно возразить. Ведь штаб Хилари Клинтон
также использовал в своей избирательной кампании интернет и интернет компании.
« Цифровой босс» Digitalchefin команды
Хилари Клинтон Дженна
Ловенстайн Jenna Lowenstein,
возглавлявшая коллектив из 200 человек, тоже могла бы похвастаться своими успехами, выраженными в цифрах: 24 миллиона подписчиков в социальной сети; тримиллиона
человек, которые через интернет пожертвовали на
кампанию Хилари Клинтон 330миллионов долларов; пол миллиона волонтеров, которые были рекрутированы
через сеть; 1.2миллиарда
кликов на видео, посвященные избирательной кампании.
Что же нового внесла в избирательную кампанию Cambridge Analytica? Индивидуальный подход. Эта фирма, являясь «дочкой» поставщика услуг SCL, с 80-х годов
использовала известный метод, согласно которому, люди на основе таких черт характера как открытость и сознательность, разбивались на
целевые группы. Сначала такие данные составлялись по запросу торговых компаний для изучения настроений
покупателей и постепенно со временем стали использоваться в избирательных
кампаниях.
Cambridge
Analytica купив коммерческие
данные у таких фирм как Experianи Acxiom,
создала
базу данных, дополнив своими
исследованиями, в которой оказалось 230 миллионов человек, где каждый
человек был охарактеризован личностными качествами.
Руководитель
Александр Тейлер Alexander
Tayler говорил, что они оценивали общий
электорат с помощью математических
моделей с учетом того, с какой вероятностью люди пойдут на выборы, за кого они
предположительно будут голосовать и какие темы важны для них. Затем они разделяли избирателей по группам: одним важна экономика, другим ближе вопросы
иммиграции. Такая сегментизация
избирателей оказалась очень важной с
точки зрения эффективности использования рекламного бюджета, так как тот, кто интересуется в первую очередь экономикой
не будет говорить о контроле за оружием.
Постепенно прощупывались сторонники Трампа, затем они
агитировались, у них просили
пожертвования на избирательную кампанию. В результате чего иногда получалось
так, что пожертвования были больше чем
затраты на рекламную кампанию с
определенной целевой группой.
Такой подход давал великолепные результаты, когда они получали прямую обратную связь о том, что работало, а что нет.
В самом начале приводя выдержку годовалой давности из
немецкого издания я специально выделил слова о том, что уже тогда
интернет-опросы давали более точную картину
предпочтений избирательного электората.
Но, как заметили
интернет представители двух противоборствующих избирательных команд
Дженна Ловенстайн и Александр Тейлер: не следует переоценивать значение социальных
медиа в избирательной кампании и «что
ответственность за результаты выборов
лежит на американских избирателях».
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