Шекспир, интернет, Трамп. Поделиться: Характеризуя окружение Дональда Трампа во время избирательной кампании New York Times в июле 2016 года писала о шекспировских страстях в команде кандидата на президентский пост. Тогда зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру пришлось работать бок о бок с губернатором от Нью Джерси Крисом Кристи Chris Christie, в то время главным советником Дональда Трампа, который еще ранее, будучи федеральным обвинителем, запрятал на 14 месяцев в тюрьму отца Джареда Кушнера за неуплату налогов. Лучше всего это отобразило издание cosmopolitan.com .

Отец Джареда Кушнера Чарльз Кушнер субсидировал демократов, его сын на стороне республиканцев, один из которых, Крис Кристи посадил Чарльза Кушнера в тюрьму. Говорили о том, что сначала Дональд Трамп рассматривал Криса Кристи как кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов и то, что вице-президентом стал Майк Пенс, дело рук зятя Дональда Трампа. Кроме того, Джареду Кушнеру, исповедующему иудаизм, во время избирательной гонки за президентский пост пришлось работать бок о бок со Стивеном Бэнноном, крайне правым политиком, известным своими, иногда нацистскими, высказываниями. По иронии судьбы Кушнер и Бэннон стали старшими советниками Дональда Трампа. Оказавшись в водовороте шекспировских страстей в окружении Дональда Трампа молодой человек сделал ставку в избирательной кампании не на дворцовские интриги, а на самые передовые технологии – интернет. В начале прошлого года немецкий журнал DER SPIEGEL задался вопросом: «Kann ein Clown Prasident der USA werden?» «Может клоун стать президентом США?» «Вот уже месяцы заголовки посвящены миллиардеру от недвижимости Дональду Трампу – неважно, оскорбляет он латинос или черных, женщин или мусульман, своих республиканских противников или его главную соперницу от демократов Хилари Клинтон. Давно бы уже феномен Трампа должен был бы сгореть и клоун должен был бы быть вытеснен настоящими претендентами. Это абсолютно исключено, говорилось в самом начале, что такой как Трамп, имеет шансы стать кандидатом в президенты не говоря уже о том, чтобы стать президентом. Но вот уже месяцы Трамп в опросах идет впереди всех кандидатов от республиканцев. Согласно исследованию, проведенному научно-исследовательским институтом Morning Consult, установлено, что Трамп в анонимных онлайн-опросах на 6% имеет лучшие результаты по сравнению с телефонными опросами. По мнению руководителя опросов Morning-Consult многие приверженцы Трампа умалчивают о своих приоритетах из-за политической корректности». То что, Дональд Трамп – «твиттеровский» президент, часто реагирует на многое через свои сообщения в Твиттере, возможно, происходит под влиянием его зятя Джареда Кушнера, который является собственником "New York Observer". Приобрел он это издание еще и потому что понял, одних денег для достижения определенных целей в политике недостаточно, нужны еще и медиа. Кстати, о том, как управлять газетой он интересовался у Мердока и подружился с ним. Как представитель нового поколения Джаред Кушнер больше внимания уделяет интернету, заметив когда-то Трампу, что если бы New York Times и новости по кабельному телевидению играли бы решающую роль, то у Трампа был бы 1% в опросах. Сейчас все чаще успех Трампа связывают с интернетом, а точнее с интернет компанией Cambridge Analytica. В данном случае можно возразить. Ведь штаб Хилари Клинтон также использовал в своей избирательной кампании интернет и интернет компании. « Цифровой босс» Digitalchefin команды Хилари Клинтон Дженна Ловенстайн Jenna Lowenstein, возглавлявшая коллектив из 200 человек, тоже могла бы похвастаться своими успехами, выраженными в цифрах: 24 миллиона подписчиков в социальной сети; тримиллиона человек, которые через интернет пожертвовали на кампанию Хилари Клинтон 330миллионов долларов; пол миллиона волонтеров, которые были рекрутированы через сеть; 1.2миллиарда кликов на видео, посвященные избирательной кампании. Что же нового внесла в избирательную кампанию Cambridge Analytica? Индивидуальный подход. Эта фирма, являясь «дочкой» поставщика услуг SCL, с 80-х годов использовала известный метод, согласно которому, люди на основе таких черт характера как открытость и сознательность, разбивались на целевые группы. Сначала такие данные составлялись по запросу торговых компаний для изучения настроений покупателей и постепенно со временем стали использоваться в избирательных кампаниях. Cambridge Analytica купив коммерческие данные у таких фирм как Experianи Acxiom, создала базу данных, дополнив своими исследованиями, в которой оказалось 230 миллионов человек, где каждый человек был охарактеризован личностными качествами. Руководитель Александр Тейлер Alexander Tayler говорил, что они оценивали общий электорат с помощью математических моделей с учетом того, с какой вероятностью люди пойдут на выборы, за кого они предположительно будут голосовать и какие темы важны для них. Затем они разделяли избирателей по группам: одним важна экономика, другим ближе вопросы иммиграции. Такая сегментизация избирателей оказалась очень важной с точки зрения эффективности использования рекламного бюджета, так как тот, кто интересуется в первую очередь экономикой не будет говорить о контроле за оружием. Постепенно прощупывались сторонники Трампа, затем они агитировались, у них просили пожертвования на избирательную кампанию. В результате чего иногда получалось так, что пожертвования были больше чем затраты на рекламную кампанию с определенной целевой группой. Такой подход давал великолепные результаты, когда они получали прямую обратную связь о том, что работало, а что нет. В самом начале приводя выдержку годовалой давности из немецкого издания я специально выделил слова о том, что уже тогда интернет-опросы давали более точную картину предпочтений избирательного электората. Но, как заметили интернет представители двух противоборствующих избирательных команд Дженна Ловенстайн и Александр Тейлер: не следует переоценивать значение социальных медиа в избирательной кампании и «что ответственность за результаты выборов лежит на американских избирателях». теги: Трамп, интернет Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя