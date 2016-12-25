Сапоги и свобода слова.

Хорошо, когда у человека есть свое мнение и плохо когда он считает, что оно единственно правильное.

Просматривая новости, увидел статью украинского бизнесмена, даже не статью, а полемику с оппонентом в фейсбуке. Содержание очень интересное, а вот тональность автора, просто зашкаливает. В таком же «тоне» решил обратиться к нему.

Уважаемый господин Черняк .

Случайно узнал о Вашем существовании, так как не употребляю продукцию вашего холдинга и не вижу рекламу продукции вашей компании, так как не смотрю телевидение. Первый раз натолкнулся в интернете, где Вы себя приравниваете к лохам по сравнению с е-декларантами, второй раз прочитал статью о Ваших мыслях: «Евгений Черняк: Деньги - это только половина мира». С интересом прочитал ее. Со многим согласен. И вот третья «встреча» : «Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого».

Задело. Задели Ваш снобизм и отсутствие интеллигентности и Ваше комплексование по поводу места на форбсовской «лестнице». Когда я прочитал первую и вторую статью, то подумал, что это два совершенно разных человека.

Поставить в качестве примера для подражания Ахметова и Пинчука это не выдерживает никакой критики. Вы можете поведать миру, что создали эти люди и вообще рассказать об их жизненном пути, который привел их к «успеху». Вы сейчас живете в стране, где о таких людях как Гейтс, Баффет, Джобс, Цукерберг знают все и в мельчайших подробностях. В Ваших строчках лейтмотивом идет место в Форбсе и деньги. Странно, почему Вы не привели в качестве примера Билла Гейтса. Может быть потому, что, такие как Вы, были бы ему неинтересны. Почему я так пишу? Основанием для такого утверждения может служить его первая встреча с Уорреном Баффетом. О ней он вспоминает по случаю 25-летия их дружбы. Мать Гейтса просила его встретиться с Баффетом, но Билла не интересовал человек, который может только зарабатывать деньги, покупая и продавая ценные бумаги, даже если это богатейший человек с вершины «Форбса». Но затем беседа с этим умнейшим человеком захватила Билла Гейтса, «философия» мыслей Уоррена Баффета положила начало 25 летней дружбе. Если Вы, господин Черняк, прочитаете последний пост Билла Гейтса, то обратите внимание, что там нет места, таким как Вы. Там идет речь о счастливых и успешных людях, которых такие как Вы таковыми не считают.

В качестве примера Вы приводите Стива Джобса. Я надеюсь, что Вы хорошо знакомы с его карьерой. Если это так, то Вы должны были бы знать. Что деньги для него играли второстепенную роль, роль средства, а не цели, как это звучит из Ваших уст. Характерным в этом отношении являются его взаимоотношения с сыном. Стив Джобс не стремился к тому, чтобы его сын взбирался по лестнице Форбса, а был очень счастлив, что тот увлекся биологией и надеялся, что в будущем его сын будет ученым в этой сфере. И когда Стив Джобс, вместе с другими лидерами электронной индустрии был приглашен на встречу с Бараком Обамой, то он сначала категорически отказался, говоря, что Обама хочет «купаться» в лучах славы Стива Джобса. Но его переубедили. Кто? Представители списка Форбс? Конечно, нет. Его сын. В последнее время, многие сначала обращались к сыну Стива Джобса, если хотели решить какой-либо вопрос с его отцом.

Раз уж зашел разговор о деньгах и философах, то лучшим примером в этом отношении может быть «философ-спекулянт», как он себя называет, Джорж Сорос. Богатейший человек, который мечтал быть философом и ценил философов. Он себя называет учеником Карла Поппера. В 1992 году, когда я впервые попал в Германию, то прочитал несколько его книг и множество статей. Могу сказать, что в Германии очень популярно в больших компаниях приглашать философов для выступлений. Это не признак хорошего тона, это признание важности философского осмысления действительности. На этих встречах элита действительно очень многое может подчерпнуть для себя и одновременно финансово поддержать мыслящих людей. Для снобов первое и второе, вероятно, исключается.

Вы замечаете: «Предлагаю прекратить дискуссию. Это конфликт мировоззрений. Где жить – в пропахшем нафталином средневековом румынском замке, наспех переделанном албанскими гастарбайтерами под отель, или в Нью-Йоркском отеле с высокоскоростным интернетом и видом на Гудзон? Что читать – Платона с Аристотелем, чтобы вовремя ввернуть историческую справку, или книги, написанные великими бизнесменами о том, как они построили ведущие компании мира?

Моя философия – учиться каждый день у людей, которые умнее, в независимости от их статуса».

Прочитав это, я подумал, что Вы не читаете книг великих бизнесменов. Хотя напрашивается вопрос, кого Вы считаете великими бизнесменами. Уж не Пинчука ли, Ахметова и Абрамовича. Если Вы читали книги Ричарда Брэнсона и на основании этого строите свои умозаключения, то тогда Вы напоминаете человека, который смотрит в книгу, а видит … . Ни одна книга действительно великих бизнесменов не сквозит такой алчностью и самоуверенностью, с какой Вы обращаетесь к Ю.К.

И еще, раз уж речь идет о «конфликте мировоззрений» прочитайте об одной встрече «мировоззрений» в книге «Всемирная история в лицах. Древний мир». Бутромеев В.П. «Александр Македонский, став царем и возглавив союз греческих городов, тоже захотел побеседовать со знаменитым философом. Он приехал в тот момент, когда Диоген сидел у своей бочки и грелся на солнышке. На царя и его свиту философ не обратил никакого внимания. Удивленный его безразличием, всемогущий завоеватель спросил. Боится ли Диоген его. – А ты хороший человек или плохой? – задал ему в ответ вопрос Диоген. – Хороший, — ответил Александр. – Если это так, то почему же я должен бояться хорошего человека?- усмехнулся философ.

Простота и находчивость Диогена поразили Александра. Он проникся к нему уважением и спросил, не может ли он царь и властитель Александр, сделать что-нибудь для Диогена.

Конечно, можешь, — ответил Диоген. – Подвинься немножко в сторону: ты заслоняешь солнце, а я хочу погреться. Позже, восхищаясь независимостью философа, царь сказал: — Если бы я не был Александр, то я хотел бы быть Диогеном».

То, что Вы господин Черняк имеете свое мнение, это замечательно, как и то, что Вы успешны и многого достигли в бизнесе. В вопросах бизнеса, возможно, многие могут у Вас учиться и брать с Вас пример. Что же касается Ваших нравоучений и покровительственного тона, то здесь уместны слова из басни Крылова «Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник».

А, в общем –то, это хорошо, что Вы не боитесь показать кто Вы есть. Вы ведь не думаете, что о Вас думают то, что Вы о себе говорите или каким Вы себя представляете другим. То, что Вы делаете и пишете, многое говорит о Вас. Ведь сейчас портрет человека можно создать даже по его лайкам в интернете, не говоря о его письменах. Прочитайте замечательную статью о психометрии, она есть и в русскомпереводе.

Завершая этот пост, хотел написать, что Вы мне напоминаете одного чеховского героя из «Вишневого сада» и каково же было мое удивление, когда зайдя в фейсбук на Вашей страничке увидел: «Берегите в себе человека» А.Чехов. Значит не все потеряно.