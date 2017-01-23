Митний кордон та питання інтелектуальної власності

Митний контроль відіграє провідну роль в створенні сприятливого інвестиційного середовища в Україні. У зв'язку з цим Митний кодекс України передбачає комплекс заходів та правил, які регулюють переміщення товарів, у тому числі тих, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України. Під час здійснення митних операцій можуть виникати певні труднощі з митним оформленням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.

У зв’язу з цим та беручи до уваги територіальний принцип захисту інтелектуальної власності, імпортери та експортери можуть зіткнутися з труднощами в ході здійснення імпортних та експортних операцій в Україні.

Що ж саме іноземні інвестори та суб’єкти зовнішьоекономічної діяльності повинні знати стосовно митних заходів та процедур захисту прав інтелектуальної власності?

Митні органи здійснюють контроль щодо захисту прав інтелектуальної власності на підставі митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. Будь-який правовласник, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України його права інтелектуальної власності порушуються або можуть бути порушені, має право подати до митних органів заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Правовласник, який зареєстрував свої права інтелектуальної власності в Україні, а саме, забезпечив внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, уповноважений шляхом взаємодії з митними органами контролювати всі імпортні та експортні операції стосовно товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які йому належать, у тому числі, клопотати про заборону здійснення імпортних та експортних операцій щодо таких товарів.





Призупинення митного оформлення товарів





На підставі вищевказаного реєстру митні органи вживають заходи щодо запобігання переміщенню контрафактних товарів через митний кордон України. Найбільш дієвим заходом, який застосовуєтсья митними органами, є призупинення митного оформлення товарів. Порядок такого призупинення наступний.

У разі, якщо митний орган на підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, які пред’явлені до митного контролю та митного оформлення, то митне оформлення таких товарів призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Період призупинення становить від 10 до 20 днів (в деяких випадках 3 дні).

В день прийняття рішення про призупинення митного оформлення митний орган повідомляє правовласника про факт пред’явлення товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника.

Після цього правовласник повинен звернутися до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та повідомити про це митний орган або звернутися до митного органу з вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення. В іншому випадку, за відсутності ознак порушення митних правил, відповідні товари підлягають митному оформленню в порядку, встановленому чинним законодавством України.





Як уникнути негативних наслідків ?





Не тільки добросовісні, але й недобросовісні правовласники, так звані «патентні тролі», можуть використовувати правові ресурси з метою блокування імпортних та експортних операцій. Останні, зловживаючи своїми правами, намагаються змусити виробників товарів та послуг, які не встигли зареєструвати в Україні свої права на інтелектуальну власність щодо товарів, імпорт або експорт яких здійснюється, придбати у них «ліцензію» на використання таких об’єктів інтелектуальної власності, незважаючи на той факт, що самі «патентні тролі» не використовують вищезазначені об’єкти інтелектуальної власності в своїй підприємницькій діяльності.

Таким чином, іноземні інвестори та суб’єкти зовнішьоекономічної діяльності, які мають намір здійснювати імпортні та експортні операції в Україні, в першу чергу до початку здійснення підприємницької діяльності повинні зареєструвати всі свої права на обєкти інтелектуальної власності. На додаток до цього, портібно зауважити, що кожна зацікавлена сторона повинна розуміти, що за допомогою належного правового супроводу всі юридичні питання та непорозуміння можуть бути вирішені в делікатній формі.