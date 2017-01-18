Стратегия бега для черепахи

«Изменяя наше поведение» – такую основную мысль декларирует раздел «Стратегія поводження з побутовими відходами» Национальной стратегии обращения с отходами. Это очень правильно. Менять надо прежде всего философию людей и учить отношению к отходам как ценному ресурсу, а не проблеме.

Отмечено, что практика обращения с отходами находится на низком технологическом уровне и ориентирована на захоронение. В 2015 году в Украине создано 48 млн. куб. метров, или 11,8 млн. тонн бытовых отходов, и их количество будет расти. Прогнозируется, что в 2030 году будет создано более 13,5 млн. тонн отходов.

«В цілому в Україні існує 6064 полігонів і звалищ, з яких лише невелика кількість відповідають стандартам екологічної безпеки"... Признание остроты проблемы – уже ключ к ее решению. Эксперты нашей Общественной организации "Экосенс" проанализировали, что и как предлагается делать.

Здесь нам не Европа

Декларируется европейский подход к обращению с будущими отходами, а именно следование схеме:

1. Предупреждение и минимизация образования отходов

2. Повторное использование

3. Переработка

4. Другая утилизация (как увидим, получение энергии для Украины – это лишь «другое», а никак не приоритетное отдельное направление)

5. Экологически безопасное удаление

Уменьшить создание бытовых отходов – да, можно и нужно! Схема «Плати за те, що викидаєш» (PAYT) – отлично работает в развитых странах.

Признать, что только 78% населения в Украине пользуется услугами сбора бытовых отходов и обязать всех, и физлиц, и юрлиц, заключать договора на вывоз мусора – да, давно пора!

Создать схемы саночистки городов и сел – конечно! Они должны были быть созданы давно, пора уже штрафовать за их отсутствие.

Ого, да государство продумало, как бороться с бомжами, ворующими бумагу и пластик, предлагая «внести в Кодексу про адміністративні правопорушення потрібно внести зміни, за якими вважатиметься злочином, якщо будь-яка неуповноважена особа чинитиме захоплення вторинної сировини шляхом витягання її з контейнерів і полігонів»). Теневой сектор, оккупировавший полигоны и взимающий оттуда ресурсы без платы городам, - вот кто действительный вредитель, а не бомж, собирающий бутылки из контейнера у дома.

Согласна, что нужна реформа тендерных процедур, чтобы конкурсы на вывоз и утилизацию бытовых отходов были конкурентными. Но спорно предложение сделать минимальный срок договора 5 лет (с возможностью продлить на 2 года), лучше максимальный, чтоб усилить конкуренцию. Правильно требовать от таких компаний раздельного сбора вторресурсов, контроля техсредств и контейнеров. Скользким видится подчеркивание необходимости обеспечить операторам так наз. "витрати на розвиток" компании в тарифах и договорах.

Хорошо, что в стране намерены построить 20 мусоросортировочных линий в краткосрочной перспективе до 2022 года и 18 – в среднесрочной до 2024 года (сегодня в стране имеются 22 мусоросортировочные линии, и не все работают).

Построить до 2024 года строить новую сеть региональных полигонов, соответствующих нормам безопасности ЕС, – выглядит разумно. Всего предполагается сокращение количества полигонов до 150-250 объектов по всей стране – то есть уменьшение их количества в 20 раз.

В 2015 году только 5,93% бытовых отходов утилизовали, а около 94% - направили на захоронение на свалки и полигоны. Предполагается сделать захоронение отходов невыгодным путем повышения налогов – правильная для цивилизованных стран мысль. К 2020 году налог на захоронение ТБО предлагается повысить в 10 раз, до 1,5 евро за тонну (против 0,14 евро сегодня). К 2022 г . – до 3 евро, 2024 году – 4,5 евро, 2030 году – уже 15 евро! Однако если и сегодня при невысокой цене захоронения «предприниматели» предпочитают отправлять мусор на бесплатные стихийные свалки, то такое повышение тарифов несет в себе огромный риск превращения страны в одну огромную стихийную свалку.

Обещанного 5 лет ждут

Самое главное замечание к Стратегии – ее медлительность. Так, «Національну програму із запобігання утворенню відходів (НПЗУВ)» на основе Стратегии только платинируют создавать, а уже после после нее – менять законодательство. И потом – запустить информационную кампанию для населения о жизненном цикле продукции.

Публиковать документы по лучшим существующим технологиям по отдельным отраслям промышленности (BREFs) предлагается до 2020 года. К этому году хотят достичь скромного показателя 50% сбора ресурсоценных компонентов (бумага, металл, стекло, пластик).

Создать схемы раздельного сбора упаковки и электронных отходов, внеся изменения в закон «От отходах» и приняв новые законы, предложено аж… в 2022 году.

Те же пять лет уйдут на то, чтобы ввести налог на пластиковые пакеты с целью уменьшить их использование. Напомню, во Франции пластиковые пакеты вообще запретили легко и просто еще в прошлом году. Там действительно задумались о том, что пакеты не засоряли города.

Не нахожу также никакого (!) разумного объяснения, почему надо тормозить до 2022 года с введением штрафов для несознательных граждан, не желающих платить за вывоз мусора и устраивающих стихийные свалки. Как и зачем ждать еще пять лет ждать с мониторингом безопасности полигонов.

Закрывать уже сегодня опасные для здоровья человека и природы полигоны (их опасность признается в Стратегии) тоже нужно побыстрей, а не в 2024 году.

Боюсь предположить, авторы не ставили целью Стратегии эффективное решение проблемы, а действуют по принципу: «Или осел сдохнет, или падишах умрет», сменятся министры, чиновники, а процесс «реформирования» при грантовой поддержке ЕС идет. Ползет, как медленная черепаха, к сожалению.

Ненужная энергия

Порадовало признание во вступительной части, что «більшість побутових відходів є ресурсом, і, за умови їх повторного використання або правильної експлуатації матеріалів і енергії, що в них міститься, можна зменшити використання природних ресурсів і звести до мінімуму вплив видалення відходів на навколишнє середовище».

Составители Стратегии отмечают, что в Украине нет полных данных о структуре бытовых отходов. Органические отходы составляют 30%, бумага и картон 17%, полимеры 11%. Другие 32% Стекло 6%, металлы 3% Опасные – 1%. Итого, годных для получения энергии отходов на свалках более 80%.

Однако стимулировать каким-то образом строительство мусоросжигательных заводов, или теплоэлектростанций, использующих мусор как топливо для получения энергии, в том числе утилизирующих мусор от старых полигонов, ни Минрегион, ни Минприроды не предлагают.

Даже о сборе и использовании биогаза на полигонах не говорится ничего.

Предлагается всего одно мероприятие: Будівництво об'єктів з виробництва RDF/SRF (то есть производство топлива из твердых бытовых отходов). Такие производства предлагают построить около цементных заводов – и то при условии получения их согласия платить за RDF/SRF.

Как существенный плюс Стратегии "Экосенс" отмечает признание необходимости внедрить Рамочную Директиву 2008/98/ЄС об отходах. В том числе требования к безопасности выбросов мусоросжигательных заводов.

Впрочем, и тут очень не спешат. Так, BREFs по утилизации отходов планируют опубликовать до 2019 года (а ведь за два года будут изобретены новые!).

Целых 8 лет отводится на модернизацию мусоросжигательного завода «Энергия» в Киеве, чтобы к 2024 году его выбросы соответствовали директиве ЕС и соответствовали энергетической эффективности в государствах ЕС для подобных объектов. Это плохая новость для жителей Киева.

За чей счет банкет?

Как мы понимаем, планировать можно много чего, но всегда остановка за ресурсами. Только строительство 150 современных полигонов ТБО оценивается в 2,3 млрд. евро (в среднем 15,425 млн € на один полигон, способный принять 100 тыс. тонн в год). Рекультивация требующих закрытия 600 полигонов площадью 900 га оценивается в 0,5 млрд. евро.

Местным властям придется понять, что строить и оплачивать полигоны по новым европейским правилам придется им, как содержать их – а это не будет дешево. Вырастут и тарифы: «Будівництво і експлуатація полігонів, що відповідають нормам ЄС, призведе до значного збільшення витрат на тонну матеріалів, що спрямовуватимуться на полігон».

Угрожающим для населения и заманчивым для коррупционеров выглядит предложение: «До 2020 року створити механізм, який гарантуватиме, що всі витрати на будівництво, експлуатацію, закриття, рекультивацію полігонів, обслуговування після закриття і моніторинг полігона протягом не менше 30 років ( в тому числі фінансові гарантії) покриваються за рахунок тарифів на захоронення відходів».

Впрочем, коррупции «щелчок по носу»: «Участь приватного сектору означає зміну ролі місцевих органів влади від надання послуг до регулювання, делегування послуг приватному сектору, а також й моніторингу послуг, які надаються приватними компаніями». Давно пора отодвинуть с рынка убыточные и неэффективные «коммунальные предприятия», создав прозрачную конкуренцию.

Свой скромный вклад в реформы обещает государство. Гранты муниципалитетам нельзя назвать щедрыми: 15% от стоимости инвестиций в оборудование и инфраструктуру для раздельного сбора мусора.

Надеются на частных инвесторов. Их неимоверно должен вдохновить налоговый кредит для приобретения оборудования для переработки в 20% от стоимости приобретенного оборудования. (Иронизирую, конечно. )

Временно предлагают освободить от НДС услуги по повторному использованию и ремонту техники, покупке-продаже вторсырья компаниями-переработчиками.

И временно освобождаются от уплаты ввозных пошлин импорт оборудования и техники для переработки. Ничего не говорится о любых льготах для украинских компаний – производителей оборудования для переработки отходов.

Вывод:

В целом Стратегия обращения с бытовыми отходами построена в правильном направлении изменения сознания, и это несомненный плюс, отмечает наша Общественная организация "Экосенс" .

Однако явно просматриваются недостатки программного документа.

1) необоснованно затянуты сроки реформы и конкретного планирования обращения с отходами на уровне регионов.

2) недостаточно учтены роль и потенциал украинского бизнеса, на который возлагаются обязанности «загрязнитель платит», но не предлагаются значимые стимулы и льготы.

3) самое главное: не продумано, КАК сейчас очищать территорию Украины от имеющихся миллионов тонн мусора и тысяч свалок и минимизировать их влияние на окружающую среду.

Думая о будущем, давайте не забывать о настоящем!