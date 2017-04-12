Как легально купить имущество государственных предприятий

Система онлайн-аукционов ProZorro.Продажи, в которой можно купить имущество обанкротившихся банков по низким ценам существует уже почти полгода. Однако не так много людей знают о ее существовании, и еще меньше - знакомы с процедурой покупки на онлайн-аукционе. В связи с присоединением Фонда государственного имущества к системе ProZorro.Продажи на торговых площадках системы появилось большое количество новых лотов. Для того, чтобы доказать, что процесс участия в онлайн-аукционе является простым и прозрачным, я подготовил подробный гайд по покупке государственного имущества.





Прежде всего, следует объяснить саму структуру системы ProZorro.Продажи. Система состоит из центральной базы данных и подключенных к ней торговых площадок. При выставлении организатором торгов лота на одной из площадок, информация о нем автоматически попадает в ЦБД и отправляется на все остальные площадки системы. При этом, ни организатор, ни руководители площадки не имеют доступа к ЦБД и не могут отследить предложение или личность участника аукциона до одновременного раскрытия предложений участниками. Это обеспечивает честную конкуренцию торгов, поскольку победа в аукционе достанется участнику с наибольшим предложением, и организатор никак не сможет препятствовать этому.





Прежде всего, для участия в прозрачных продажах необходимо зарегистрироваться на одной из аккредитованных в системе торговой площадке. После регистрации участник имеет возможность просмотреть все зарегистрированные в системе лоты, совершить поиск по интересующим его категориям или ключевым словам. Некоторые площадки поддерживают функцию рассылки новых предложений в интересующей пользователя категории на электронную почту или через мобильное приложение.





Выбрав интересующий его лот, пользователь заходит в свой личный кабинет и подает свое предложение. Каждый лот имеет определенный срок завершения приема предложений, по истечению которого ценовые предложения всех участников раскрываются. В этот момент, пользователь может в режиме реального времени повысить свою цену. После окончания аукциона, победителем объявляется участник, предложивший наибольшую цену, а также раскрывается информация о всех участниках аукциона. Победитель должен документально подтвердить свое соответствие требованиям заказчика и подписать протокол торгов, после чего он оплачивает стоимость лота, а заказчик публикует заключенный договор в системе.





Для того, чтобы максимально увеличить свои шансы на победу, прежде всего следует убедиться в том, что вы выполнили все необходимые процедуры, подали свое предложение и зашли на страницу аукциона в режиме участника, а не наблюдателя. Далее следует учесть время проведения аукциона, и обеспечить себе доступ к интернету и возможность активного участия в торгах в это время. Чтобы иметь больший шанс на победу, можно увеличить свое стартовое предложение с минимальной ставки, поскольку последний ход каждого раунда делает участник, подавший наибольшее предложение. Также во время проведения аукциона стоит максимально сосредоточиться на участии в торгах и подавать предложения вовремя, так как время хода каждого участника строго регламентировано. Стоит также помнить, что шансы на победу есть даже если ваш ход - не последний в последнем раунде, и в таком случае подав максимальную сумму, которые вы готовы потратить на этот лот вы можете выиграть, если последний участник не перебьет вашу ставку или же будет дисквалифицирован организатором. Но даже после победы следует помнить о том, что время, отведенное на заключение договора и оплату актива - строго регламентировано, так что лучше заранее подготовить необходимые средства и вовремя завершить все процессы.

С помощью ProZorro.Продажи можно купить самую разнообразную продукцию, начиная от мебели и офисной техники и заканчивая крупными объектами недвижимости и кредитными обязательствами. Но главным преимуществом этой системы является то, что покупая товары по ценам ниже рыночных, участники также способствуют обогащению страны, помогая государству реализовывать имущество ликвидированных банков и государственных предприятий. При этом, процесс участия в торгах является простым и не несет никаких рисков для участника. Так что если вы мечтаете о покупке автомобиля, квартиры или просто ищете возможность купить мебель в новый офис подешевле, ProZorro.Продажи - это ваш выбор.