Українські закупівлі: на які граблі не треба наступати в 2017 році

Існує всім відоме народне прислів’я, яке говорить, що не варто ставати на одні й ті ж граблі двічі. Природно, що кожен, рано чи пізно, повторює деякі помилки, і зустрічається з дивовижно знайомими граблями прямо в обличчя. Коли йдеться про побутові особисті справи, ходіння по улюблених граблях стає приводом для жартів. Проте, якщо говорити про серйозні справи загальнодержавного значення, повторних помилок хотілося б уникати: одна справа, коли черенок від граблів б’є лише одну людину, і зовсім інша - коли від удару страждає вся країна.





Нещодавно мій колега у своїй авторській колонці розписав “найпереможніші перемоги” системи електронних закупівель ProZorro. Не заперечуючи його оптимізму, хочеться пройтись і по нашим помилкам, аби уникнути їх в 2017 році.





Отже, що дав нам зрозуміти 2016 рік?





Прозорі механізми будуть давати результати лише, якщо існуватиме громадський контроль та чесні суди





Одним з головних завдань ProZorro, крім економії бюджетних коштів, є створення прозорих та відкритих умов у сфері державних закупівель, аби попередити будь-яку можливість корупційних втручань. І хоча сама по собі система добре виконує цю роботу, для перемоги над корупцією потрібно щось значно більше.





Основним інструментом запобігання корупції в системі ProZorro є громадський контроль - повна прозорість системи, що дозволяє всім бажаючим перевірити будь-який тендер на відсутність преференцій якомусь конкретному замовнику і т.д. Для того, аби краще організувати роботу цього механізму, цього року було створено портал DoZorro, на якому подаються скарги на підозру в корумпованості та обговорюються найгучніші та наймасштабніші порушення правил роботи системи електронних закупівель. Проте, доволі часто трапляється така ситуація, коли зіткнувшись із корупційними схемами, учасники тендерів замість того, аби повідомити про це системі та спробувати знищити цю схему, зневірюються у закупівельній реформі і йдуть з тендерів.





Інший момент - це часта відсутність покарань до порушників та корупціонерів. Судова система України так і не відчула на собі проведення успішних реформ, а тому, на жаль, корупція в цій галузі все ще має істотний вплив на прийняття рішень. Тому часто справи, що заводяться проти порушників, не приносять жодного результату.





Така картина характерна не лише для сфери закупівель, - нещодавній скандал навколо електронного декларування підтверджує цю тезу. Завдяки механізмам прозорості громадськість отримала доступ до декларацій чиновників, проте, замість того, аби пробувати притягти їх до відповідальності та вимагати пояснення походження величезних статків, громадськість просто висловила німе розчарування. До того ж, навряд чи у когось є сумніви, яким був би вирок суду, якби справу про розкрадання коштів було відкрито проти якогось чиновника вищого рангу.





Тому, в 2017 році необхідно пам’ятати, що громадський контроль є надзвичайно важливим елементом і його треба активно використовувати, але без реформи судової системи навіть найгучніші та найрезонансніші справи будуть приречені на провал.





Операція “Mercedes”





Якою б ефективною не була система, вона є всього лише інструментом, і багато в чому залежить від людського фактору. Цей вплив може бути як позитивним, як у випадку із громадським контролем, так і негативним у випадку, коли організатори чи учасники торгів намагаються провести корупційні схеми через систему електронних закупівель.





Багато хто чув про гучний скандал з тендером, який був оголошений компанією “Нафтогаз” на закупівлю броньованого автомобіля преміум-класу. В описі тендеру було вказано не просто характеристики автомобілю, а прямим текстом було вказано “Броньований Mercedes”. Таке оформлення тендеру є некоректним, адже замовник в такому разі знищує саму суть тендерного конкурсу, заздалегідь визначившись із маркою автомобіля, навіть без можливості порівняти його з автомобілями інших марок за необхідними йому технічними характеристиками.





Крім того, таке оформлення тендеру значно звужує коло постачальників: наприклад, у тендері на автомобіль преміум-класу могли б взяти участь з десяток компаній, і лише одна-дві могли б запропонувати саме броньований “Mercedes”. Фактично, такий механізм оформлення тендерної пропозиції використовується недоброчесними замовниками для того, аби забезпечити перемогу конкретному постачальнику. Приміром, проводячи закупівлю грабель, замовник прописує у тендері не просто граблі із зазначенням таких характеристик як розмір та матеріал, а граблі певного кольору, виробника і країни виробництва, що не має критичного значення для роботи його підприємства, але саме такі граблі є в наявності в магазині навпроти за завищеною втричі ціною, що звужує коло можливих постачальників до одного.





Ще один приклад - це гучний скандал із закупівлями швабр у одній із лікарень Києва, де в технічному завданні предметом закупівлі було вказано не швабри, а “прилад з тримачем та насадкою”. Незрозумілі умови тендеру відштовхнули багатьох постачальників, і, в результаті, лікарня придбала німецькі швабри за ціною близько 2.5 тисяч гривень за штуку на суму в 123 тисячі гривень.





Проте, сьогодні з такими тендерами можна боротися завдяки громадському контролю. Некоректно подані тендери, дивні вимоги, - все це є підставою для подання скарги у систему ProZorro щодо порушення регламенту проведення закупівель, і проявивши трохи наполегливості, з такими схемами можна боротись.





Корупційні пороги





Новим законом про закупівлі передбачена можливість допорогових закупівель сумою до 200 000 гривень, для яких використання системи ProZorro необов’язкове; обов’язковим є лише звіт в системі про проведені закупівлі. Це запроваджено з метою, аби державні підприємства та установи не були зобов’язані проводити тендери кожного разу, коли їм необхідно щось купити: наприклад, якщо школі знадобиться купити кілька пачок паперу, проведення тендеру на папір займе більше часу та енергії працівників, ніж становить собівартість того самого паперу.





Проте допорогові закупівлі, що не проводяться через систему ProZorro, по-суті мають меншу конкуренцію і в таких закупівлях досі існують корупційні схеми. І хоча масштаби корупції тут обмежені порогом закупівель, які можна провести, невикористовуючи систему ProZorro, навіть найменші тендери, проведені нечесно, розтрачають державні кошти, нівелюють результати реформи та підривають авторитет ProZorro як ефективного засобу боротьби з корупцією в закупівлях.





Наразі, місцеві ради можуть встановлювати додаткові обмеження на допорогові закупівлі, зменшуючи поріг, і чим меншим він буде, тим менше можливостей проведення корупційних схем буде у нечесних організаторів. Громадськість та бізнесмени, особливо представники малого бізнесу, які можуть брати участь у допорогових закупівлях, як ніхто інший зацікавлені у обов’язковому використанні ProZorro і можуть лобіювати такі рішення. Прикладом можуть стати дії активістів у Черкасах, коли місцеві жителі за допомогою протестів та тиску з Києву досягли офіційного зниження суми закупівель, які можна проводити без ProZorro до 30 000 гривень.





Не розслаблятися





Основним способом зниження ціни в закупівлях ProZorro є збільшення конкуренції між постачальниками шляхом збільшення їх кількості у системі закупівель. В наступному році залучення нових контрагентів має стати одним з пріорітетних напрямів роботи системи, оскільки крім зниження ціни і підвищення якості продукції за рахунок збільшення конкуренції, збільшення числа учасників означає активне залучення малого та середнього бізнесу в державні закупівлі.





Наразі, система ProZorro є доволі популярною, і багато компаній долучаються до неї самостійно, проте це не означає, що команді ProZorro можна розслаблятися і насолоджуватися досягненним. Навіть існуючими інструментами можна мотивувати і переконувати ще більшу кількість українських підприємців долучатися до електронної системи державних закупівель, що піде на користь як самим підприємцям, так і вітчизняному ринку.





Мріяти буйно





“Мрійте буйно” - ці слова належать Богданові Гаврилишину, видатному економісту, громадському діячеві, який відійшов з життя у жовтні цього року. Енергійність заклику цих слів можна порівняти хіба що зі словами іншої видатної людини, яка покинула цей світ цього року - Шимона Переса: “Мрійте про більше. Чим більшою є ваша мрія, тим більшого ви досягнете”.





Ці заповіти видатних діячів своїх країн є надзвичайно актуальними не лише для окремих людей, але й для явищ Всесвітнього масштабу, адже буйні мрії приводять до вражаючих результатів. Хто б міг уявити ще 3 роки назад, що в Україні можлива реформа закупівель, і що її проведення виявиться настільки успішним? І хто знає, які ще результати принесе нова система закупівель, якщо оминатиме помилки минулого?





Мрії - ледь не єдина наша опора і поводир у цьому нестабільному світі. Мріяти треба буйно, і мріяти треба про велике - тільки тоді результати будуть перевершувати всі сподівання. Головне - не зупинятися на досягнутому.







Систему електронних закупівель в Україні запроваджено?! Треба експортувати її в світ: престижні нагороди, такі як Public Procurement Awards і Open Government Awards 2016 демонструють ефективність та конкурентоспроможність вітчизняної системи, що може зробити Україну одним зі світових лідерів у галузі електронних закупівельних рішень. Створено напрям для прозорих електронних продажів майна збанкрутілих банків?! Треба поширювати її на приватизацію державних підприємств: якщо приватизаційні процеси буде проведено відкрито та прозоро, від цього виграють всі, а в першу чергу - сама держава.





Тому, будемо сподіватися, що 2017 стане роком здійснення глобальних мрій та масштабних перемог, а не роком “старих граблів”.