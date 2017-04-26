ЖКХ-задолженность: когда смогут забрать всё Поделиться: Жилищно-коммунальные услуги, в число которых входит предоставление хозяйствующими компаниями отопления, канализации, водо-, газо и электроснабжения, уборки мусора с придомовой территории и из контейнеров, бесспорно при условии, если предоставляются надлежащим образом, существенно облегчают жизнь гражданам и делают её комфортной. В свою очередь, получение данного вида услуг и их фактическая не оплата влечет за собой определенные правовые последствия. да и сам порядок ответственности должников четко прописан в законодательстве. При этом обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором или законом, является залогом их предоставления, поскольку Закон « Жилищно-коммунальные услуги, в число которых входит предоставление хозяйствующими компаниями отопления, канализации, водо-, газо и электроснабжения, уборки мусора с придомовой территории и из контейнеров, бесспорно при условии, если предоставляются надлежащим образом, существенно облегчают жизнь гражданам и делают её комфортной. В свою очередь, получение данного вида услуг и их фактическая не оплата влечет за собой определенные правовые последствия. да и сам порядок ответственности должников четко прописан в законодательстве. При этом обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором или законом, является залогом их предоставления, поскольку Закон « О жилищно-коммунальных услугах » предусматривает обязательную их оплату потребителем таких услуг.

не оплачивать услуги по грабительским ценам", при этом (цитата переведена на русский язык с сайта "Радио Свобода"). Интересно, что достаточно большое количество политиков, а также некоторые известные юристы, в социальных сетях активно призывают граждан "", при этом оформлять субсидии . Да и сам вице-премьер-министр Украины П.Розенко утверждает, что: "Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги жилищно-коммунального господатства (ЖКХ). По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинский о повышении тарифов"

Конечно же, в результате повышения цен на потребительские товары, рост задолженности по заработной плате, её неадекватно малый размер в сегодняшних реалиях жизни, и пенсиям, которые практически в три раза меньше, чем прожиточный минимум доходов граждан, значительно увеличилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Несмотря на всё вышеуказанное нужно понимать, что если долг лица представляет собой существенную сумму, он может быть взыскан посредством обращения его на его имущество. Также в качестве крайней меры должник может быть выселен из жилища по решению суда. Думаю, эту меру будут использовать не так часто, но всё-же, законодательство достаточно критично относится к должникам.

Когда смогут забрать всё? Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в постановлении ВССУ от 20.11.2013 г.. по делу № 6-29503св13 указано, что в случае, когда жилое помещение принадлежит лицу на праве частной собственности, то участником правоотношений по поводу предоставления жилищно-коммунальных услуг по такого помещения является именно это лицо (в . 19 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»). Участие других лиц, проживающих в жилом помещении, в таких случаях определяется его владельцем и обязанности по оплате указанных услуг возникают у них только перед последним (ст. 156 ЖК Украины). Далее следует учесть в каких случаях задолженность за коммунальные услуги считается существенной? - тогда, когда её сумма представляет собой более десяти зарплатных минимумов. На сегодня размер минимальной зарплаты составляет уже 3200 гривен. Если перевести этот показатель в денежный эквивалент, получится 32.000 гривен. или по курсу НБУ - около 1200$.

Когда коммунальная задолженность гражданина менее этой суммы, её взыскание производится, согласно судебному решению, с его доходов. Конечно, сам процесс принудительного взыскания долга начнет осуществляться только после того, как данное решение будет вынесено судом и вступит в законную силу. Как только это происходит, исполнители приступают к взысканию долга гражданина с его заработной платы, пенсионных поступлений и иного денежного дохода.

Реструктаризация долга по ЖКХ, как способ сохранить имущество Ещё одна возможность погасить свой долг перед коммунальной службой — реструктуризировать его. О том, как воспользоваться этим вариантом, говорится в Законе Украины, посвященном реструктуризации . Ей подлежат задолженности по квартплате и предоставленным жилищно-коммунальным услугам. В Законе говорится о том, что гражданин в праве договорится с хозяйствующими компаниями, осуществляющими поставку ему услуг жилищно-коммунального характера, о том, что он будет погашать свой долг перед ними равномерными частями, при этом своевременно платить за текущие услуги .

В 2013 году был введен новый порядок, согласно которому производится взимание долгов за услуги ЖКХ с граждан. Жилищно-коммунальная компания обращается в суд с иском, суть которого заключается в том, что некое лицо не осуществляет своевременную оплату поставленных ему услуг. Заявление кредитора является основанием к изданию судом определенного приказа. Тут же следует обратить внимание и на то, что правовыми последствиями просрочки потребителем коммунальных услуг исполнения денежного обязательства могут быть и уплата пени, и – по требованию исполнителя – уплата суммы потерь от инфляции, и 3% годовых. Так, норма статьи 20 Законе «О жилищно-коммунальных услугах» относительно ответственности должника за несвоевременное осуществление оплаты за жилищно-коммунальные услуги в виде пени не исключает применения правовых норм, установленных статьей 625 ГК Украины. Для того, чтоб приказ судом был издан, не нужно ни извещения должника об этом, ни его присутствия в суде . Поэтому, когда тот узнает о существовании такого приказа в отношении себя, это становится для него полнейшей неожиданностью.

Чем руководствуется должник? Нужно понимать из вышеуказанного то, что: о начале процесса взыскания задолженности вы узнаете постфактум и будете лишены возможности доказать суду необоснованность требований взыскателя; рассматривая заявление коммунальщика, суд не «разбирается» с подсчетом суммы задолженности, а выдает приказ на сумму, указанную в заявлении; судебный приказ является исполнительным документом и подлежит принудительному исполнению, как и судебные решения. Поэтому руководствоваться следует тем, что любое решение суда обязано выноситься при соблюдении таких условий, как: предварительное уведомление всех заинтересованных лиц об этом и их право и возможность находиться при этом в зале заседания, где зачитывается вердикт. Однако никакой повестки в суд должник не получает. На его адрес приходит документ, информирующий о принятом решении. В нем также имеется требование уплатить установленную судом сумму денег.

Может ли такой приказ быть оспорен несогласным с ним лицом? Может. На это ответчику по делу выделяется десять дней. Дни начинают отсчитываться с того момента как был издан приказ. Если должник успел оспорить приказ в указанные сроки, его дело будет рассматриваться судьями в привычном формате. Это значит, что должник сможет присутствовать на заседании. Другой отличительной особенностью рассмотрения дела в обычном режиме является то, что суд выносит вердикт, связанный с задолженностью гражданина перед хозяйствующей компанией, только за три последних года, даже если она больше. Моментом отсчета трехлетнего срока служит дата подачи судебного иска кредитором.

Каков порядок, определяемый законодательством для издания приказа? Согласно положению Гражданского процессуального кодекса, на его оформление выделяется три дня. Моментом, с которого начинает отсчитываться это время, является дата начала судебного производства. Основной спецификой производства судебного приказа является тот факт, что его выдача не обязует судебную инстанцию к проведению слушания по делу. Она также не обязана уведомлять стороны о принятии документа. Производство осуществляется в административном порядке, без заседания судей и без участия на нем должника и его кредитора.

После выдачи судебного приказа его копия высылается должнику. Высылка документа осуществляется судом в тот же день или последующий за ним. Ответчик по делу получает копию в виде заказного письма с уведомлением.

Также он получает и иные документы, имеющие непосредственное отношение к его делу. В число таких документов включается и копия искового заявления его кредитора. В почтовом извещении проставляется число того дня, в который судебный приказ был вручен получателю. К этой дате должнику стоит отнестись внимательно. Именно она является точкой отсчета выделенного законодательством срока для возможного оспаривания им приказа. К сожалению, почтовые работники относятся к этому факту небрежно и безответственно. Нередко они самостоятельно проставляют дату в почтовое извещение еще не врученного получателю документа и даже ставят роспись за него. Это приводит к тому, что срок обжалования приказа начинает автоматически отсчитываться . Подобное поведение почтовиков является прямым нарушением их должностных обязанностей. Адвокаты должников в своей практике не единожды сталкиваются с таким превышением полномочий.

Еще один фактор, играющий против ответчика по ЖКХ-задолженности: чаще всего почтальон не заморачивается тем, чтобы в обязательном порядке найти адресата и вручить ему лично в руки заказное письмо из суда. Если он не нашел получателя в свой первый визит к нему, то больше делать их не будет. Вряд ли он придет во второй или в третий раз. К чему приводит такая тактика? Безусловно, человек получит адресованное ему послание и ознакомится с его содержанием, но это произойдет тогда, когда установленный законодательством срок для оспаривания судебного приказа подойдет к концу. Ответчик уже ничего не сможет сделать, чтобы защитить свои права. Должники и сами отказываются от вручения им заказных извещений из суда, справедливо предполагая, о чем в них будет идти речь. Также бывают случаи, когда почтальон просто не находит адресата по указанным на конверте данным. Первая ситуация разрешается следующим образом: в извещение ставится число того дня, когда адресат отказался от получения заказного почтового сообщения. Что касается второй ситуации — когда адресата невозможно застать по месту проживания, чтобы вручить ему судебный приказ, — то и её почтовики не оставляют без ответа. И в этом случае в извещении прописывается дата получения судебного послания.

Если какому-либо гражданину адресованы заказные письма, а он находится в длительном — месячном-двухмесячном — отсутствии, вследствие командировки или отдыха, эти письма будут считаться врученными ему. Получив сообщение из суда о принятом в отношении него решении по коммунальной задолженности, ответчик может не согласиться с ним. Если он не согласен с вердиктом и не желает исполнять судебное постановление, то должен потребовать его отмены. С этой целью в течение десяти дней после получения заказного письма — или, точнее, - в течение десяти дней, начиная от прописанного в извещении числа, — он должен прийти в суд и подать заявление.

В том случае, если должник не предпринял никаких шагов в отношении отмены судебного решения, а после предоставленного на это законодательством десятидневного срока прошло еще три дня, вердикт обретает законную силу. Суд отдает взыскателю документ, с тем, чтобы тот предъявил его к исполнению.

В украинской Конституции содержится статья под номером 47. Она написана для того, чтобы разъяснить гражданам ситуации, когда они могут лишиться собственного жилья. Если изучить представленные в ней положения, то можно заметить, что это возможно только в том случае, если на, то имеется судебное решение.

Верховная Рада принимала законы, в которых такая возможность для частных лиц вполне вероятна. Судебное постановление в своей резолютивной части информирует гражданина и прочих лиц о том, что тот потерял свое право на проживание в указанной квартире. При этом его выселение из жилища должно осуществляться в соответствии с законом. Пока судебное решение не обрело силу, выселение невозможно.

В нормах жилищного законодательства указаны причины, которые могут привести лицо к выселению его из жилья. При этом он не получит в качестве компенсации иное жилище вместо утраченного. Этих причин пять:

Поводом к тому, чтобы начать судебный процесс против гражданина, могут, во-первых, послужить доказательства того, что он наносил систематические разрушения тому помещению, в котором проживает. Второй причиной служат сведения о том, что ответчик использует жилище не по назначению. Третье основание инициирования судебного производства — систематическое нарушение лицом установленных норм общежития. Судебное разбирательство носит характер крайней меры, в том случае, если гражданин никак не реагирует на иное воздействие, которое состоит из общественного порицания, увещеваний и предупреждений. К четвертой причине относится ситуация, когда мать и/или отца ребенка лишают родительских прав. Подобная ситуация не совместима с их совместным проживанием. Пятый пункт — недействительность ордера на квартиру. Если судом признается факт того, что лицо не имеет права на проживание в квартире, вследствие недействительности его ордера на нее, он обязан освободить ее. При этом предполагается, что указанное жилище имеет государственную или коммунальную форму собственности. К пятому пункту относят и ситуации, когда гражданин самовольно заселяется в не принадлежащую ему квартиру.

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? То, что лицо, задолжавшее хозяйствующим службам за предоставление ими услуг коммунального характера, не может быть основанием для выселения из своей квартиры . Этот факт не может служить основанием для лишения лица его жилой собственности. Квартира должника не может служить объектом, на который может быть обращено взыскание долга! Поэтому её не могут изъять с целью продажи и погашения с помощью вырученных денежных средств образовавшейся задолженности . Но её арестуют. Это не позволит собственнику совершать со своим жильем какие-либо сделки. Обменять или продать свою квартиру он сможет только в том случае, если погасит свой долг перед коммунальщиками, и никак иначе. Поэтому очень важно не идти на суд по делу о взыскании задолженности по ЖКХ без адвоката . Тут же должна напомнить, что в соответствии со статьей 267 Гражданского кодекса Украины истечении исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске, как и то, что списание долгов по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги действующим законодательством не предусмотрено. теги: списание долгов за коммунальные услуги украина, долги по жкх, суд по жкх, реструктаризация долга по жкх Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя