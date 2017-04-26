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ЖКХ-задолженность: когда смогут забрать всё
26.04.2017 09:43
Жилищно-коммунальные услуги, в число которых входит предоставление хозяйствующими компаниями отопления, канализации, водо-, газо и электроснабжения, уборки мусора с придомовой территории и из контейнеров, бесспорно при условии, если предоставляются надлежащим образом, существенно облегчают жизнь гражданам и делают её комфортной. В свою очередь, получение данного вида услуг и их фактическая не оплата влечет за собой определенные правовые последствия. да и сам порядок ответственности должников четко прописан в законодательстве. При этом обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором или законом, является залогом их предоставления, поскольку Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает обязательную их оплату потребителем таких услуг.
Интересно, что достаточно большое количество политиков, а также некоторые известные юристы, в социальных сетях активно призывают граждан "не оплачивать услуги по грабительским ценам", при этом оформлять субсидии. Да и сам вице-премьер-министр Украины П.Розенко утверждает, что: "Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги жилищно-коммунального господатства (ЖКХ). По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинский о повышении тарифов" (цитата переведена на русский язык с сайта "Радио Свобода").
Конечно же, в результате повышения цен на потребительские товары, рост задолженности по заработной плате, её неадекватно малый размер в сегодняшних реалиях жизни, и пенсиям, которые практически в три раза меньше, чем прожиточный минимум доходов граждан, значительно увеличилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
Несмотря на всё вышеуказанное нужно понимать, что если долг лица представляет собой существенную сумму, он может быть взыскан посредством обращения его на его имущество. Также в качестве крайней меры должник может быть выселен из жилища по решению суда. Думаю, эту меру будут использовать не так часто, но всё-же, законодательство достаточно критично относится к должникам.
Когда смогут забрать всё?
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в постановлении ВССУ от 20.11.2013 г.. по делу № 6-29503св13 указано, что в случае, когда жилое помещение принадлежит лицу на праве частной собственности, то участником правоотношений по поводу предоставления жилищно-коммунальных услуг по такого помещения является именно это лицо (в . 19 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»). Участие других лиц, проживающих в жилом помещении, в таких случаях определяется его владельцем и обязанности по оплате указанных услуг возникают у них только перед последним (ст. 156 ЖК Украины).
Далее следует учесть в каких случаях задолженность за коммунальные услуги считается существенной? - тогда, когда её сумма представляет собой более десяти зарплатных минимумов. На сегодня размер минимальной зарплаты составляет уже 3200 гривен. Если перевести этот показатель в денежный эквивалент, получится 32.000 гривен. или по курсу НБУ - около 1200$.
Когда коммунальная задолженность гражданина менее этой суммы, её взыскание производится, согласно судебному решению, с его доходов.
Конечно, сам процесс принудительного взыскания долга начнет осуществляться только после того, как данное решение будет вынесено судом и вступит в законную силу. Как только это происходит, исполнители приступают к взысканию долга гражданина с его заработной платы, пенсионных поступлений и иного денежного дохода.
Реструктаризация долга по ЖКХ, как способ сохранить имущество
Ещё одна возможность погасить свой долг перед коммунальной службой — реструктуризировать его. О том, как воспользоваться этим вариантом, говорится в Законе Украины, посвященном реструктуризации. Ей подлежат задолженности по квартплате и предоставленным жилищно-коммунальным услугам.
В Законе говорится о том, что гражданин в праве договорится с хозяйствующими компаниями, осуществляющими поставку ему услуг жилищно-коммунального характера, о том, что он будет погашать свой долг перед ними равномерными частями, при этом своевременно платить за текущие услуги.
В 2013 году был введен новый порядок, согласно которому производится взимание долгов за услуги ЖКХ с граждан. Жилищно-коммунальная компания обращается в суд с иском, суть которого заключается в том, что некое лицо не осуществляет своевременную оплату поставленных ему услуг. Заявление кредитора является основанием к изданию судом определенного приказа. Тут же следует обратить внимание и на то, что правовыми последствиями просрочки потребителем коммунальных услуг исполнения денежного обязательства могут быть и уплата пени, и – по требованию исполнителя – уплата суммы потерь от инфляции, и 3% годовых.
Так, норма статьи 20 Законе «О жилищно-коммунальных услугах» относительно ответственности должника за несвоевременное осуществление оплаты за жилищно-коммунальные услуги в виде пени не исключает применения правовых норм, установленных статьей 625 ГК Украины.
Для того, чтоб приказ судом был издан, не нужно ни извещения должника об этом, ни его присутствия в суде. Поэтому, когда тот узнает о существовании такого приказа в отношении себя, это становится для него полнейшей неожиданностью.
Чем руководствуется должник?
Нужно понимать из вышеуказанного то, что: о начале процесса взыскания задолженности вы узнаете постфактум и будете лишены возможности доказать суду необоснованность требований взыскателя; рассматривая заявление коммунальщика, суд не «разбирается» с подсчетом суммы задолженности, а выдает приказ на сумму, указанную в заявлении; судебный приказ является исполнительным документом и подлежит принудительному исполнению, как и судебные решения. Поэтому руководствоваться следует тем, что любое решение суда обязано выноситься при соблюдении таких условий, как: предварительное уведомление всех заинтересованных лиц об этом и их право и возможность находиться при этом в зале заседания, где зачитывается вердикт. Однако никакой повестки в суд должник не получает. На его адрес приходит документ, информирующий о принятом решении. В нем также имеется требование уплатить установленную судом сумму денег.
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