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Светлана Приймак
Юрист
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Брачный договор: когда он необходим

 
19.01.2017 12:05
составление брачного договора    В продолжении свой темы "Брачный контракт: необходимость или дань моде" на этом блоге, решила подробнее разобрать случаи, когда супругам стоит обратиться за юридической помощью к адвокату по составлению брачного договора (контракта). 

    Итак,  надеюсь, все читали моих статей помнят сказку о Золушке. Но ведь никто и не задумывался о том, что счастливый конец сказки сулит определенными сложностями при разделе имущества, если вдруг пара решит расстаться и сделает это без помощи семейного юриста.

Значимые случаи, когда стоит подумать о брачном договоре

  1. В ситуациях, когда материальное положение вступающих в брак людей неодинаково, я всегда, действуя как семейный адвокат, советую заключать брачное соглашение.  Такие браки еще называют мезальянсом.Понятно, что бедный партнер в экономическом отношении существенно выигрывает. А богатый партнер даже не знает, что с подвигло его избранника или избранницу на брак: он сам или его состоятельность. Составление брачного договора поможет это выяснить, - хочется подчеркнуть, что многие молодые люди, вступающие в брак, считают подписание брачного договора каплей недоверия к партнеру. Это вовсе не так. Как показывает моя адвокатская практика по этой категории дел, брачный договор подчеркивает только заботу о будущем своего партнера и благополучие совместной крепкой семьи. Это шаг навстречу доверительным отношениям и искренним чувствам.
  2. Кроме того, брачное соглашение будет полезно в том случае, если супруг управляет бизнесом всей семьи, созданным его отцом или дедом. Чтобы жена не смогла претендовать на раздел его доли в этом бизнесе при разводе, этот момент специально оговаривается в контракте между ними.
  3. Контракт уместен и тогда, когда один из супругов является владельцем компании. Вряд ли ему или его партнерам по бизнесу понравится вмешательство третьего лица - его жены или мужа в процесс руководства фирмой. Упредить возникновение подобной ситуации поможет брачное соглашение с соответствующим пунктом. 
    Так что для создания новой семьи, где будут царить искренность, доверие друг к другу и преданность совместным интересам, благополучию семьи, я, как семейный адвокат с достаточным опытом в этой сфере правоотношений, настаиваю на заключении брачного договора среди своих Клиентов, которые мыслят рационально. Естественно, сам текст брачного договора необходимо будет составить у специалиста в индивидуальном порядке и заверить нотариально.
теги: брачный контракт, составить брачный договор, когда нужно составить брачный контракт
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