Брачный договор: когда он необходим

В продолжении свой темы " В продолжении свой темы " Брачный контракт: необходимость или дань моде " на этом блоге, решила подробнее разобрать случаи, когда супругам стоит обратиться за юридической помощью к адвокату по составлению брачного договора (контракта).





Итак, надеюсь, все читали моих статей помнят сказку о Золушке. Но ведь никто и не задумывался о том, что счастливый конец сказки сулит определенными сложностями при разделе имущества, если вдруг пара решит расстаться и сделает это без помощи семейного юриста.





Значимые случаи, когда стоит подумать о брачном договоре

В ситуациях, когда материальное положение вступающих в брак людей неодинаково , я всегда, действуя как семейный адвокат, советую заключать брачное соглашение. Такие браки еще называют мезальянсом.Понятно, что бедный партнер в экономическом отношении существенно выигрывает. А богатый партнер даже не знает, что с подвигло его избранника или избранницу на брак: он сам или его состоятельность. Составление брачного договора поможет это выяснить, - хочется подчеркнуть, что многие молодые люди, вступающие в брак, считают подписание брачного договора каплей недоверия к партнеру. Это вовсе не так. Как показывает моя адвокатская практика по этой категории дел, брачный договор подчеркивает только заботу о будущем своего партнера и благополучие совместной крепкой семьи. Это шаг навстречу доверительным отношениям и искренним чувствам. Кроме того, брачное соглашение будет полезно в том случае, е сли супруг управляет бизнесом всей семьи, созданным его отцом или дедом . Чтобы жена не смогла претендовать на раздел его доли в этом бизнесе при разводе, этот момент специально оговаривается в контракте между ними. Контракт уместен и тогда, когда один из супругов является владельцем компании . Вряд ли ему или его партнерам по бизнесу понравится вмешательство третьего лица - его жены или мужа в процесс руководства фирмой. Упредить возникновение подобной ситуации поможет брачное соглашение с соответствующим пунктом.

Так что для создания новой семьи, где будут царить искренность, доверие друг к другу и преданность совместным интересам, благополучию семьи, я, как семейный адвокат с достаточным опытом в этой сфере правоотношений, настаиваю на заключении брачного договора среди своих Клиентов, которые мыслят рационально. Естественно, сам текст брачного договора необходимо будет составить у специалиста в индивидуальном порядке и заверить нотариально.