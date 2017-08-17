На шляху медичного відкриття

В Україні триває період економічного становлення. Наразі, багатьом вже вдалося переосмислити методики, засоби та території реалізації своїх бізнес-проектів. Але, необхідною умовою для нормального функціонування та розвитку підприємництва – є масштабування бізнесу за межами однієї держави.

Безвізовий режим для українців призвів до відкриття кордонів більшості держав, через що підприємці отримали ще більше можливостей для пошуків потенційних інвесторів та партнерів.

Україна усвідомлює необхідність покращення інвестиційного клімату в державі. У зв’язку з цим, прийнято Закон України 2058-VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій, яким закріплено право іноземних інвесторів отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні. Окрім того, даним Законом спрощено процедуру працевлаштування іноземних громадян в Україні, що дозволить збільшити кількість залучень іноземних експертів до роботи в нашій країні.

Однією з найперспективніших сфер інвестування в Україні є приватна медицина. Нашим громадянам вже вдалося відчути переваги приватної медицини на прикладах клінік «Добробут», «Оберіг», «Оксфорд Медікал», «Медіком», «Viva» та ін. Однак, існуючі гравці приватного медичного сектору охоплюють наразі близько 5-10 % всього ринку.

Одним із найкращих світових гравців даного ринку послуг по праву вважається Ізраїль. Це вже звична практика, коли ізраїльські фахівці відвідують Україну, щоб поділитися своїм досвідом та надати професійні консультації не лише у лікуванні, але й під час планування, будування і оформлення приватних клінік. Медична сфера в нашій державі перебуває на стадії формування, тому Ізраїль може бути корисним не лише досвідом, а й вкладанням інвестицій.

Актуальність залучення інвестицій у приватну медичну сферу України стане ще гострішою, через впровадження у державі обов’язкового медичного страхування, про що вже запропонований законопроект.

З метою залучення ізраїльських інвесторів, були підписані угоди між нашими державами про взаємне сприяння та захист інвестицій, протягом 1994-2010 років. Обсяг прямих ізраїльських інвестицій в економіку України, за даними Державної служби статистики України, станом на 01.07.2015 рік, становив 36,7 млн доларів США.

Отже, Ізраїль має переваги для інвестування у ринок медичних послуг України, виходячи з наступного:

1. Україна покращує інвестиційний клімат шляхом зниження регулятивної функції держави.

2. Ринок приватної медицини лише починає формуватися, тому інвестори мають змогу стати першопрохідцями.

3. Сучасний стан медицини в Україні не сприяє якісному наданню медичних послуг, тому досвід ізраїльських експертів допоможе змінити його на краще.

4. Ізраїль вже має досвід співробітництва в Україні, що сприяє росту якісних показників для інвестування.

Матеріал підготовлений та опублікований для видання B oryspilMagazine