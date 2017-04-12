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Смена налогового резидентства
12.04.2017 15:47
По мере ужесточения контроля за финансами граждан в Украине и во всех странах бывшего СНГ, становится все более популярным вопрос получения налогового резидентства в лояльных по налогам странах Европы и мира. Эта цель становится одним из требований инвесторов при покупке гражданства или ПМЖ. Часто люди путают эти понятия («гражданство» и «налоговое резидентство»), думая, что покупка второго паспорта автоматически предоставляет налоговое резидентство. На самом деле все гораздо сложнее.
Получение налогового резидентства
Оформление второго паспорта в Европейских странах или на Карибских островах автоматически не делает человека налоговым резидентом. Для получения налогового резидентства обязательно проживание в стране нового гражданства более 183 дней в году. Если не жить в стране, то налоговое резидентство поменять нельзя.
Вопрос изменения налогового резидентства стал очень популярен в 2016 году, после сообщений о присоединении Российской Федерации (и Украины - в ближайшем будущем) к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организация позволяет своим членам обмениваться информацией о налоговых резидентах. Чем это чревато для людей, имеющих статус в нескольких странах? По сути, ничем, платить налоги (в случае наличия договоров об отсутствии двойного налогообложения) кроме окончательного решения по стране, где платить налоги.
Зачем вообще менять налоговую резиденцию?
Самая главная причина - улучшение условий налогообложения. Лучшие варианты минимизации затрат на уплату налогов на сегодня - покупка гражданства Кипра или Мальты (и проживание там более 6 месяцев в году), где действуют самые низкие ставки налогов на доход физических лиц.
Еще один вариант – регистрация компании в зоне низкого налогообложения. Тут популярны карибские страны (Сент-Люсия, Сент-Китс, Антигуа, Гренада, Доминика). Обычно люди оформляют паспорт Карибской страны и регистрируют там компанию. Налоги компания платит уже в бюджет островной страны, где ставка налога на прибыль компаний, полученную за рубежом (например, в Украине) равняется нулю.
Как стать налоговым резидентом без гражданства?
Получение налогового резидентства связано не столько с наличием паспорта, сколько со временем проживания в стране. Если прожить в любой европейской стране более полугода, то можно стать там налоговым резидентом. Для проживания в стране в течение полугода необходимо основание (ведь с обычной визой в Европе можно находиться не более 90 дней подряд). Кроме гражданства, полгода можно прожить в стране с ВНЖ или ПМЖ (которые также можно оформить за инвестиции, значительно меньшие, чем гражданство).
Обычный ВНЖ дает вам право проживать в стране сколько угодно времени (или не проживать вовсе). Получается, что обычный ВНЖ в Европе дает возможность получения налогового резидентства.
Как получить второе гражданство, ПМЖ или ВНЖ?
Лучшие легальные способы покупки гражданства – государственные миграционные программы для инвесторов. За инвестиции в экономику государства инвестор получает второй паспорт. В странах Карибского бассейна цена гражданства колеблется от 100 до 400 тыс. долларов. В Европе гражданство за инвестиции можно получить только в 2 странах – на Мальте (от 1 млн. евро) и на Кипре (от 2 млн. евро). После покупки гражданства инвестор сам вправе решать, хочет ли он стать налоговым резидентом новой страны.
Вид на жительство в Европе можно получить за инвестиции и в качестве финансово независимого лица в Австрии, Швейцарии, Испании, Португалии, Греции, на Мальте.
Практически во всех странах Европы можно получить ВНЖ при определенных затратах (от 3 000 евро):
ПМЖ за инвестиции в Европе можно получить только на Кипре или Мальте. Цена вопроса - от 130 000 евро.
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