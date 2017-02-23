Газовые препятствия

Ближайшие перспективы Украины нарастить собственную добычу газа

Накануне завершения отопительного сезона в Украине объявили чрезвычайное положние в энергетике из-за ситуации с поставках энергетичского угля. В это же время НАК «Нефтегаз Украина» заявил о возможном повышении цены на природный газ для населения по причине повышения его стоимости на хабах ЕС. В этом контексте в очередной раз актуализировался вопрос наращивания объемов собственной добычи природного газа. Однако отрасль не спешит радовать показателями – за 2016 год рост составил всего 0,6 % . По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в прошлом году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргаздобыча" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" – снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 4 млрд 86,9 млн куб. м.

Как перейти от слов к реальным показателям? Прежде всего необходимо провести модернизацию законодательной базы недропользования. В 2016 г. добывающие компании провели расчеты, изучили международную практику и предложили законодателю установить ставку ренты в размере 12% для новых месторождений. По мнению недропользователей, такой шаг мог бы уже в краткосрочной перспективе стать инструментом для привлечения инвестиций в газодобывающую отрасль. Недропользователи ожидали принятия стимулирующей ставки налогообложения в конце 2016 г., но соответствующая норма так и не появилась в редакции законопроекта № 5132 «Об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», который был проголосован Верховной Радой в конце предыдущего года.

Инициатива недропользователей нашла отражение в другом отдельном законопроекте № 5459 «Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью внедрения стимулирующей ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа из новых скважин» от 25.11.2016 г. Вопрос ренты, скорее всего, вынесли в отдельный документ, так как уже долгое время в Украине длится дискуссия о том, каким должно быть налогообложение в отрасли, чтобы, с одной стороны, взыскание с добывающих компаний в виде рентных платежей позволяло наполнять государственный бюджет, с другой стороны - стимулировало бы приток инвестиций за счет конкурентного уровня. Реформы в газодобывающей отрасли, как и в целом в энергетике, в Украине проходят медленно, проходят через многочисленные дискуссии и, возможно, накануне принятия госбюджета, что и так проходило не гладко – во второй половине декабря 2016 г., парламентарии решили вынести вопрос налогообложения газодобывающей отрасли на отдельное от других вопросов обсуждение. И возможно, в связи со сложившейся ситуацией в энергообеспечении населения могут вернуться к этому вопросу уже в ближайшие месяцы.

Условия добычи природного газа в Украине постоянно усложняются в связи с постепенным истощением запасов наиболее высокого качества и ростом доли запасов более низкого качества, с меньшим потенциалом добычи. Вместе с тем, существующий режим налогообложения отрасли также не способствует привлечению инвесторов, как отечественных, так и иностранных. Кроме того, неудовлетворительное состояние финансирования геологического изучения недр привело в последние годы к существенному уменьшению приростов запасов углеводородов и их отставание от объемов добычи. Чтобы решить проблему, необходимо восстановить в Государственном бюджете Украины защищенную статью по финансированию геологоразведочных работ благодаря целевым ставкам отчислений на восстановление минерально-сырьевой базы. Аналогично принятому закону о перераспределении ренты между государственным и местными бюджетами, и ни в коем случае не повышая налог.

Еще в 2014 году ассоциация «Недропользователи Украины» говорила о том, что не эффективная (высокая) налоговая ставка приведет к снижению темпов добычи и необходимо будет гораздо больше инвестиций, чтобы удержать добычу природного газа на нынешнем уровне, и тем более наращивать за счет введения в эксплуатацию новых месторождений. В то же время, увеличение объема собственной добычи углеводородов определено как один из важнейших векторов формирования государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса, что подтверждается рядом программных документов Правительства, в частности положениями Энергетической стратегии Украины. Для реализации намеченных планов наряду с реформой фискальной политики в отрасли недропользования необходимо довести до конца работу по разработке новой редакции Кодекса о недрах, что обеспечит использование современных прогрессивных технологий геологоразведки и добычи углеводородов. В конце октября 2016 года Государственная службы геологии и недр сообщила, что работает над Кодексом о недрах. К этому процессу привлекли не только недропользователей, но представителей Еврокомиссии в рамках проекта «ТАЕКС » .

«ТАЕКС» – проект, реализация которого запланирована на январь 2017 года. Основная его цель – адаптация украинского законодательства в сфере геологии к законодательству ЕС, имплементация директивы 9222 ЕС. В рамках этого проекта в Украину приедут эксперты из ЕС, которые уже имеют положительный опыт имплементирования подобных директив. Возможно, такая вовлеченность европейских экспертов и более активная позиция украинских чиновников и парламентариев в связи с усложнившейся ситуацией вокруг обеспечения энергоносителями потребителей приведет к подготовке новой редакции «Кодекса Украины о недрах» уже в этом году и последующему формированию эффективной государственной инвестиционной политики в недропользовании.

Также будет способствовать созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр Украины обеспечение упрощенного доступа к геологической информации. Это можно реализовать уже в 2017 году путем облегчения процедуры получения специального разрешения на пользование недрами, введя существенные льготы для инвесторов, которые выполняют геологическое изучение за свой счет. Особенно это касается месторождений углеводородов, которые имеют стратегическое и социальное значение. По состоянию на сегодняшний день расходы на разведку и добычу украинского газа колеблются в пределах $118-190 за 1 тыс.м3. Так, согласно данным отчета компании IHS за 2015 г., при цене на природный газ в районе $180, капитальные расходы для месторождений с глубиной залегания углеводородов до 3500 м. составляют порядка $90 - 105, операционные – порядка $30 - 40 и рента при этом колеблется на уровне $52. Для месторождений с глубиной залегания до 5000 м. это показатели составляют $110 – 130, $40 – 49 и $52 соответственно. И для наиболее глубинных месторождений капитальные расходы составляют около $150, операционные порядка $40 и рента около $25. Для государста – это огромне деньги, для инвестора – абсолютно возможные вложения, но лишь в условиях стабильного и понятного законодательства, гарантии защиты инвестиций и реализации продукции по рыночным ценам на сободном ликвидном рынке.

Украина ищет возможности для наращивания собственной добычи газа. Но, несмотря на положительную динамику добычи газа, особые успехи в отрасли отметить сложно: слабый рост добычи газа отмечается на фоне серьезного сокращения инвестиций в отрасль, а ни одно из вышеперечисленных важных мероприятий для улучшения ситуации в сфере добычи углеодорово пока не было реализовано. Но это вовсе не означает, что отрасль недропользования в части добычи углеводородов не привлекает инвесторов. В краткосрочной перспективе, по подсчетам ассоциации «Недропользователи Украины», для конкуренции со странами, которые обладают значительными ресурсами, и где инвестор будет искать себе альтернативу, Украине нужно снижать рентную ставку до 12-15%. К долгосрочным задачам относятся: внедрение стимулирующей модели налогообложения, доработка новой редакции Кодекса о недрах; модернизация и внедрение современного законодательства, которое регулирует вопросы Соглашений о разделе продукции как прозрачного механизма сотрудничества государства и инвестора. В нынешних условиях Украина может предложить инвестору месторождения на значительных глубинах с более сложными геологическими условиями добычи, что в свою очередь потребует более значительных капитальных инвестиций при высоких рисках для инвестора, а также применения современных технологий добычи. Соответственно, и себестоимость добычи в таких условиях будет повышаться. Поэтому главная задача Украины для наращивания собственной ресурсной базы углеводородов – уже сегодня снизить риски в части законодательного регулирования отрасли и предложить инвесторам экономически выгодные и перспективные проекты по добыче углеводородов в Украине.