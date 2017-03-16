Доля Угоди про асоціацію після виборів у Нідерландах

Дипломатична війна між Нідерландами та Туреччиною останнім часом дуже широко висвітлювалася не лише у вітчизняних, а й у світових ЗМІ. Але вчора відбулася подія, про яку на фоні зовнішньополітичного скандалу майже абсолютно забули. Мова йде про вибори до нижньої палати парламенту Нідерландів. Як відомо, від їхнього результату залежатиме подальша доля Угоди про асоціацію України з ЄС. Тому концентрація значної уваги саме на перипетіях дипломатичних відносин Амстердаму та Анкари в контексті даної ситуації викликає здивування.

На сьогоднішній день вже відомо, що партія чинного прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте здобуває перемогу та за попередніми підрахунками отримає 33 зі 150 місць Другої палати. Але варто зауважити, що це на 8 мандатів менше від тієї кількості, якою володіє урядова партія на даний момент. Трудова партія, яка є коаліційним партнером попередньої, взагалі втрачає 29 з 38 мандатів. Відповідно, вже можна говорити про те, що склад уряду буде змінено, оскільки формуватиметься нова коаліція. Більше того, якщо зараз до неї входять лише дві партії, то відтепер, з огляду на розподіл мандатів після вчорашніх виборів, для призначення уряду потрібно чотири. Тому майбутня коаліція, безумовно, може бути менш стійкою, ніж чинна.

У той же час, варто зазначити, що дві партії, які підтримали ратифікацію Угоди про асоціацію, збільшили своє представництво. Так, Демократи 66 отримали 19 місць (на 7 більше), а Зелені ліві – 14 місць (на 10 більше). Тому зниження представництва партій урядової коаліції відбулося не безпосередньо внаслідок підтримки України. Але, безумовно, даний фактор зіграв свою роль, оскільки противники асоціації збільшили кількість своїх мандатів. Партія свободи Герта Вілдерса отримала на 5 місць більше, а Форум за демократію, який відомий як один із ініціаторів квітневого референдуму, пройшов до Другої палати, здобувши 2 мандати.

Утім, загальні результати виборів не підтвердили побоювань щодо приходу до влади ультраправих. Теж саме стосується й законопроекту щодо ратифікації Угоди про асоціацію. Перш за все, зникла загроза відкликання документу, оскільки, очікується, що чинний прем’єр-міністр Марк Рютте залишиться на посаді. У свою чергу результати виборів повинні стати своєрідним сигналом для Сенату, від рішення якого, на даний момент, залежить доля Угоди про асоціацію. Більше того, якщо враховувати, що нова коаліція буде значно розширеною, варто очікувати позитивного для України голосування у верхній палаті. Тому не дивлячись на зменшення представництва урядових партій, позиції прихильників асоціації в цілому збереглися. Відповідно, у даній ситуації варто слідкувати за переговорами щодо створення коаліції та формування нового уряду. Лише потім можна точно оцінити подальші перспективи ратифікації Угоди про асоціацію.