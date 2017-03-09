Скоро регіони отримають нові пасажирські потяги

Нещодавно стало відомо про те, що «Укрзалізниця» оголосила тендер на купівлю 6 дизельних поїздів для здійснення регіональних пасажирських перевезень майже за 1,1 млрд. гривень. Процес прийому заявок триватиме з 7 березня по 10 квітня. Самі ж торги плануються на 16 травня. Дана новина є доволі цікавою в контексті низки останніх подій навколо «Укрзалізниці» й потребує більш детального розгляду.

Загалом, цей задум, безумовно, є позитивним, оскільки він спрямований на поступове оновлення рухомого складу «Укрзалізниці». Більше того, в такий спосіб відбувається демонстрація того, що відбувається модернізація не лише центральних напрямів, а й менш важливих регіональних. Відповідно, в цьому можна вбачити, так би мовити, турботу про пересічних громадян. Особливо, якщо звернути увагу на те, що замовлені поїзди мають бути вироблені виключно в 2017 році і не перебувати до цього в експлуатації. Тому загальна картина така – дане рішення дійсно має позитивний характер, оскільки чітко відображає позицію керівництва «Укрзалізниці» на здійснення поступового оновлення рухомого складу.

Але в даній ситуації можуть існувати деякі підводні камені. Перш за все, варто звернути увагу на те, що за прописаних «Укрзалізницею» умов тендеру імовірним переможцем має стати ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Це пояснюється тим, що він, на даний момент, єдиний в Україні випускає відповідні до вимог «Укрзалізниці» дизельні поїзди. Тому ситуація з тендером може бути розцінена як створення конкурсу «під своїх». Але в той же час варто розуміти, що вище згаданий Крюківський вагонобудівний завод має стратегічне значення для економічної та національної безпеки України. Тому, враховуючи падіння загальних обсягів виробництва рухомого складу та вагонів, таке рішення «Укрзалізниці» можна розцінити як протекціоністський захід, який спрямований на стимулювання вітчизняного машинобудування.

Інша проблема полягає в тому, що, можливо, краще було б спрямувати частину виділених коштів на розширення запланованих ремонтних робіт, або закупити нові вантажні вагони. Останній варіант є ще більш нагальним у контексті високого ступеню зношення значної частини з них. Використання застарілих вантажних вагонів прискорює розбивання колії. Тому ремонт деяких залізничних шляхів України з часом може бути зведено нанівець.

Але, в будь-якому разі, кожне рішення завжди має свої плюси та мінуси. У даному випадку, розглядаючи питання оголошеного «Укрзалізницею» тендеру, варто визнати його позитивний характер. На превеликий жаль, не можна одним кроком вирішити всі існуючі проблеми української залізниці. Можливо і було б краще, перш за все, спрямувати кошти на оновлення складу вантажних вагонів, оскільки цього потребує економіка нашої держави. Але не слід забувати і про звичайних громадян, які прагнуть подорожувати комфортно. Тому в даному випадку «Укрзалізниця» пішла шляхом задоволення потреб пересічних українців.