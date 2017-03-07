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"Укрзалізницю" розкрадають на всіх рівнях
07.03.2017 21:47
Доволі часто,
говорячи про корупцію та хабарництво, кожен з нас одразу ж думає про вищих
чиновників і т. д. Але, на превеликий жаль, без уваги громадськості залишаються
випадки здійснення економічних злочинів керівниками середньої та нижчої ланок
управління. Власне, це й робить корупцію на даному рівні більш небезпечною,
оскільки звичайні громадяни сприймають її як належне. Не говорячи про те, що
насправді елементарне розкрадання майна на місцях завдає більших збитків
економіці та стабільності в цілому.
Вчора стало відомо про те, що працівниками
СБУ було викрито злочинну схему в Південно-Західній залізниці, учасники якої
шляхом незаконних маніпуляцій отримували 1 мільйон гривень. Полягала вона в
тому, що керівники середньої ланки згаданої філії «Укрзалізниці» разом з
деякими своїми підлеглими розкрадали паливно-мастильні матеріали, а потім
продавали їх певним комерційним структурам. Як відомо, щоденно злочинці зливали
зі складів по 2 тонни дизельного палива. У подальшому буде встановлено термін, протягом
якого функціонувала схема, та, відповідно, загальні збитки нанесені
«Укрзалізниці» в ході розкрадання паливно-мастильних матеріалів.
На перший погляд може здатися, що сума
1 мільйон гривень щомісячно є мізерною, особливо, якщо порівнювати з останньою
справою щодо привласнення окремими чиновниками «Укрзалізниці» майже 50
мільйонів гривень. Але слід розуміти, що саме економічні злочини в нижчій та
середній ланках породжують корупцію у вищих ешелонах управління. Варто
зауважити, що фігуранти згаданої схеми навряд чи розкрадали б паливно-мастильні
матеріали, якби не мали «вільного простору». Мова йде про те, що або начальники
керівників середньої ланки просто здійснювали слабкий контроль за ввіреним їм
державним майном, тобто проявляли злочинну недбалість, або вони також мали свої
дивіденди від схеми. Для цього вищі чиновники могли свідомо завищувати на
паперах потреби у виділенні паливно-мастильних матеріалів і т. і.
Саме тому економічні злочини на
нижчій та середній ланках управління «Укрзалізниці» є вкрай небезпечними. Перш
за все, це зумовлюється слабким контролем з боку громадськості. По-друге, варто
припустити, що будь-які корупційні дії, схеми розкрадання майна на місцях і т.
і. здійснюються з відома та, можливо, за опосередкованої участі деяких високих
чинів. Тому різного роду економічні злочини на вищих щаблях управління
здебільшого виступають простою сумою незаконних дій на нижчому та середньому
рівнях. Відповідно, викриття схеми розкрадання майна в Південно-Західній
залізниці є лише маленькою частиною загальної корумпованої системи, яка,
імовірно (якщо враховувати декілька останніх справ щодо привласнення коштів та
постачання бракованих запчастин), існує в «Укрзалізниці».
На останок варто зазначити, що
функціонування кожної такої схеми не просто завдає збитків економіці держави, а
й уповільнює та в деяких випадках навіть зупиняє процес модернізації
залізничних шляхів. Тому реалізація різного роду планів та проектів ремонтних
робіт має супроводжуватися жорстким контролем фінансових ресурсів і боротьбою з
корупцією та розкраданням майна в «Укрзалізниці», існування яких, безумовно,
становить загрозу для державної безпеки.
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