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Як українські дороги відновлюватимуть у 2017 році?
06.03.2017 13:59
Нещодавно не лише
«Укрзалізниця», а й «Укравтодор» ознайомив громадськість зі своїми планами на
2017 рік. Передбачається, що на ямковий ремонт, одну з найбільших проблем
українських доріг, планується виокремити 2,5-3 млрд. гривень. Безумовно, дана
сума є колосальною, особливо на фоні більш скромних задумів керівництва
«Укрзалізниці». Але в той же час такі витрати є обґрунтованими, оскільки обсяг
покриття території держави автомобільними дорогами однозначно більший від
загальної протяжності вітчизняних залізничних шляхів. Відповідно, потрібно
детально розглянути дане питання.
Перш за все, варто звернути увагу на
те, що вище зазначену суму планують спрямувати на ліквідацію ям більш ніж на 30
тис. км. українських доріг. Альтернативним рішенням міг бути капітальний ремонт
400 км шляхів, але така цифра на фоні загального обсягу існуючих проблем в цій
галузі доволі мала. Тому й було обрано варіант з ліквідацією ям. Більше того,
варто зазначити, що такий ремонт матиме не точковий характер, тобто не
стосуватиметься лише дрібних локальних руйнувань автошляхів, а буде спрямований
на цілі напрямки. Наприклад, будуть усуватися ями на дорогах «Львів-Луцьк»,
«Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв», «Кропивницький-Миколаїв». Тобто, можна побачити,
що даний задум стосується деяких відверто аварійних шляхів. Загалом, його метою
є зменшення кількості часу, який витрачається на рух з одного міста в інше та
підвищення рівня безпеки громадян на дорогах.
На перший погляд ремонт 30 тис. км
доріг є значним та ресурсномістким проектом, особливо в порівнянні з планами
«Укрзалізниці», але в той же час, на превеликий жаль, це лише мала частка всієї
існуючої проблеми. Як відомо, загальний обсяг ям на дорогах України складає
12,2 млн. м2, з яких 4,6 млн. м2 припадає на державні
коридори (муніципальні шляхи не перебувають у віданні «Укравтодору).
Прогнозується, що без належного та своєчасного втручання загальна цифра виросте
до 16-18 млн. м2. Відповідно, можна припустити, що з огляду на це
пріоритетним варіантом став саме ямковий ремонт.
У той же час варто розуміти, що на
прикладі вище окресленої проблеми демонструється прикрий факт – українські
дороги потребують значного оновлення та всеосяжної модернізації. 1 березня
прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив, що 95% автошляхів перебувають в
жахливому стані. Відповідно, існує загроза виникнення катастрофи в цій галузі,
яка може призвести не лише до економічних втрат, а й до негативних наслідків у
сфері державної безпеки. Тому має бути розроблено комплексний поетапний план
ліквідації кожної існуючої проблеми в дорожній інфраструктурі. До прикладу,
задум «Укравтодору» щодо пріоритетності ямкового ремонту має системний
характер, оскільки раніше модернізаційні роботи мали точковий характер. Зараз
же відбувається раціоналізація даних процесів, яка в подальшому повинна дати позитивні
результати. Особливо, якщо згадати, що з 1 січня 2018 року набирає чинності
Закон України, яким передбачається утворення державного дорожнього фонду.
Відповідно, не дивлячись на брак коштів та малий (порівняно із загальною
ситуацією) запланований обсяг робіт, поступово відбувається раціоналізація процесу
управління автошляхами України, оскільки чинні проблеми стали наскільки
загрозливими, що продовження подальшого нехтування ними загрожує
непередбачуваними наслідками для державної безпеки.
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