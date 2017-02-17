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Росія починає торгівельну війну проти Білорусі
17.02.2017 18:21
Вчора, 16 лютого, стало відомо про те, що Росія припинила
імпорт через Білорусь продуктів харчування з 24 країн Африки, які не
підтвердили відвантаження товару в Білорусь. Таке рішення не слід розглядати як
прояв відвертої ворожості, проте воно чітко засвідчує подальше псування і так
непростих відносин між Москвою та Мінськом.
Перш за все, слід розуміти, що цей крок повністю
відповідає загальній логіці Кремля в контексті ведення торгівельних воєн.
Тобто, скорочення імпорту з Білорусі є лише одним із елементів економічного
протистояння, яке Росія нав’язує деяким країнам колишнього СРСР, у тому числі й
Україні. Така діяльність Москви є своєрідним засобом тиску задля отримання певних
зовнішньополітичних дивідендів. Тому обмеження транзиту українських товарів та заборона імпорту
африканських продуктів харчування через Білорусь – це явища однієї й тієї ж
самої політичної гри Кремля, спрямованої на упокорення.
Останнє особливо є актуальним стосовно Білорусі, яка
почала впроваджувати відверто прозахідні елементи у своїй зовнішній політиці,
наприклад, введення безвізового режиму (до 5 днів перебування) для громадян США
та всіх країн ЄС. Відповідно, своєрідною реакцією Росії стало обмеження
постачання нафти. У свою чергу Мінськ вдався до судового позову (згідно заяви
президента Олександра Лукашенка) та здійснив першу з часів власної незалежності
закупівлю не російської нафти – 16 лютого стало відомо про укладення угоди між
«Белоруснефть» та Національною іранською нафтовою компанією щодо купівлі нафти
обсягом у 80 тисяч тон. Цікаво, що одним із портів, до якого переправлять
сировину, буде Одеса.
Таким чином, Білорусь якщо не позбавляється від
російської залежності, то принаймні демонструє Кремлю свою непоступливість у
певних питаннях. Безумовно, торгівельне й енергетичне протистояння між Москвою
та Мінськом може бути своєрідним прикриттям або створенням видимості протиріч у
проросійському таборі і т. і. Утім, на даний момент, Росія, прагнучи досягнути
бажаного результату, активно завдає збитки навіть своїм союзникам. Варто лише
згадати, що від торгівельної війни з Україною несуть витрати Казахстан та
Киргизстан, які через дії Кремля недоотримують певну частину потрібних
експортних товарів.
Тому, з огляду на дану ситуацію, можна зробити висновок
про те, що Україна, подаючи позови проти Росії до СОТ, перебуває на правильному
шляху. Приклад Білорусі є свідченням того, що активна протидія заходам Москви
призводить до прийняття останньою вкрай невигідних для себе рішень. Вище
згадана заборона імпорту, перш за все, є негативною для російського ринку.
Відповідно, Україні в межах даного протистояння слід використовувати не лише
засоби міжнародного права, а й користуватися невдоволенням союзників Росії та отримувати
дивіденди з їхніх суперечок, навіть якщо вони удавані.
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