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Я о Вас знаю или реестр собственников бизнеса уже открыт!
31.08.2017 17:47
В Украине теперь собственники бизнеса станут открытой книгой для каждого, кто захочет ее прочесть. Наша страна стала первой среди всех европейских стран, которая поддержала инициативу международной антикоррупционной неправительственной организации и присоединилась к Глобальному реестру собственников бизнеса.
Документ предполагает передачу данных о реальных собственниках бизнеса Украины к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний. Теперь каждый желающий имеет возможность просмотреть данные о владельцах украинских компаний совершенно бесплатно благодаря сервису Opendatabot.
2, 5 миллиона собственников бизнеса, 1,5 миллиона компаний! И это цифра, которая приходится на 45 миллионов населения в нашей стране. Это всего лишь 5% того самого пресловутого среднего класса, по которому, в принципе, судят о стране .…
Возникает вопрос, о каком тогда формировании среднего класса может идти речь, если собственников бизнеса в соотношении с общей численностью населения, должно быть не менее 30%? И это минимальное количество собственников, необходимое для того, чтобы наша страна развивалась. У нас же их всего 5%!
Какие меры нужно предпринять для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему?
2. Привести хозяйственный кодекс в соответствии с Конституцией Украины. Частная собственность должна быть неприкосновенной, и не недосягаемой «рукам, желаниям» других людей.
3. В кооперации с международными финансовыми институтами, или без, но точно необходима комплексная программа целевого кредитования малого и среднего бизнеса. С льготной ставкой, до 5% годовых.
4. Безусловно, нам необходима комплексная стратегия развития малого и среднего бизнеса, где должны быть прописаны чёткие, понятные шаги, которыми Украина должна идти ближайшие 20 лет! Это должно быть компромиссное, совместное решение в треугольнике: Государство-Общество-Бизнес, которое призвано вывести бизнес из тени.
Речь идет о огромном финансовом ресурсе, который сегодня в «неполной мере» работает на страну.
Считаю, что принятие таких мер, позволит в будущем говорить о социальной ответственности бизнеса, пенсионных программах в Украине, высоких стандартах заработных плат, развитии экономики нашей страны в целом.
теги: Руслан Соболь, бизнес, экономика, реестр собственников бизнеса, собственник бизнеса, Глобальный реестр собственников бизнеса, Opendatabot
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