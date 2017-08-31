Я о Вас знаю или реестр собственников бизнеса уже открыт!

В Украине теперь собственники бизнеса станут открытой книгой для каждого, кто захочет ее прочесть. Наша страна стала первой среди всех европейских стран, которая поддержала инициативу международной антикоррупционной неправительственной организации и присоединилась к Глобальному реестру собственников бизнеса.

Документ предполагает передачу данных о реальных собственниках бизнеса Украины к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний. Теперь каждый желающий имеет возможность просмотреть данные о владельцах украинских компаний совершенно бесплатно благодаря сервису Opendatabot.

Данный сервис обнародовал и количество собственников бизнеса в Украине. А это, как оказалась, совсем смешная цифра, которая еще раз должна заставить задуматься наше правительство о «жизни» бизнеса в нашей стране.



2, 5 миллиона собственников бизнеса, 1,5 миллиона компаний! И это цифра, которая приходится на 45 миллионов населения в нашей стране. Это всего лишь 5% того самого пресловутого среднего класса, по которому, в принципе, судят о стране .…

Возникает вопрос, о каком тогда формировании среднего класса может идти речь, если собственников бизнеса в соотношении с общей численностью населения, должно быть не менее 30%? И это минимальное количество собственников, необходимое для того, чтобы наша страна развивалась. У нас же их всего 5%!

Какие меры нужно предпринять для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему?

1. Обязательно либерализовать налоговое законодательство, - это та тема, о которой все говорят. Но, к сожалению, на данном этапе действенных мер никаких не предпринимает. Именно, либерализация налогового законодательства сможет поспособствовать формированию благотворного поля для функционирования национального бизнеса, и формирования среднего класса.

2. Привести хозяйственный кодекс в соответствии с Конституцией Украины. Частная собственность должна быть неприкосновенной, и не недосягаемой «рукам, желаниям» других людей.

3. В кооперации с международными финансовыми институтами, или без, но точно необходима комплексная программа целевого кредитования малого и среднего бизнеса. С льготной ставкой, до 5% годовых.

4. Безусловно, нам необходима комплексная стратегия развития малого и среднего бизнеса, где должны быть прописаны чёткие, понятные шаги, которыми Украина должна идти ближайшие 20 лет! Это должно быть компромиссное, совместное решение в треугольнике: Государство-Общество-Бизнес, которое призвано вывести бизнес из тени.

Речь идет о огромном финансовом ресурсе, который сегодня в «неполной мере» работает на страну.

Считаю, что принятие таких мер, позволит в будущем говорить о социальной ответственности бизнеса, пенсионных программах в Украине, высоких стандартах заработных плат, развитии экономики нашей страны в целом.



Что же нужно сделать, чтобы этого не произошло?

Ответ один – продолжать в том же духе, что и сейчас. Ничего не делать, и терять самый дорогой ресурс – время. Вот только есть сомнения, что тех 5% собственников бизнеса будут ждать улучшения в Украине, и «выживут» в существующих условиях...