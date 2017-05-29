|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
11 слайдов стратегии развития МСБ, которые ведут в никуда…
29.05.2017 11:43
«Красиво оформленное предложение пойдёт намного дальше, чем неудачно оформленная замечательная идея». Как никогда соглашусь со Скоттом Адамсом, просматривая 11 слайдов стратегии развития предпринимательства до 2020 года, которая была презентована 24 мая 2017 года.
Наверняка каждый представитель малого и среднего бизнеса, с нетерпением ждал этого момента, в надежде увидеть рабочие механизмы развития предпринимательства в нашей стране. Ведь, к сожалению, многочисленные программы, которые были презентованы ранее, остались всего лишь прописанными пустыми бумажками, которые сейчас лежат забытыми в архиве.
Страшно подумать о том, что разработанная стратегия развития малого и среднего бизнеса станет очередным документом, которого ожидает та же судьба, что и её предшественников. Предполагаю, что так оно и будет, изучив презентованную программу.
Интересно, чего же можно ожидать от программы, у которой есть хорошее начало, и неплохой конец? Но, возникает вопрос, где же та золотая середина документа, которая сможет поднять малый и средний бизнес на новый уровень его развития?
Я увидел много цифр, показателей нынешнего состояния бизнес - среды в Украине, прописанные цели стратегии, мониторинг исполнения, обсуждение и согласование стратегии развития, и т.д. В этом документе я не увидел главного – реальных действенных механизмов, которые помогут сектору экономики подняться с колен- кредитами, дерегуляцией в нормативных документах, сроки выполнения презентованной программы, ответственных лиц за её внедрение. Ничего.
Возможно, нам стоит ждать еще одного документа, в котором более детально будет прописан пошаговый путь, по которому должен пройти малый и средний бизнес для дальнейшего его восхождения на вершину?.… Жду с нетерпением. И надеюсь, что именно сейчас этот документ активно дорабатывается в кабинетах власти, проводятся профессиональные консультации по его написанию и скорейшему внедрению.
На данный момент могу сделать лишь один вывод – обёртка красивая, а начинки нет. Ознакомившись с презентованной стратегией развития малого и среднего бизнеса до 2020 года, возникает ощущение, что ее готовили люди, далекие от реального сектора экономики.
Хочется верить в то, что правительство, реально нацеленно подготовить рабочий механизм - стратегию поддержки МСБ с понятными дерегулирующими функциями, с кредитной программой, с льготным налогообложением, с механизмами, стимулирующими производство товаров и услуг. С механизмами защиты прав производителя, работодателя. И почти уверен ,что это откроет путь для реализации программ частного пенсионного накопления. Ведь это абсолютно логично, и необходимо в Украине.
теги: Руслан Соболь, экономика, стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2020 года, МСБ, малый и средний бизнес
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.