11 слайдов стратегии развития МСБ, которые ведут в никуда…

«Красиво оформленное предложение пойдёт намного дальше, чем неудачно оформленная замечательная идея». Как никогда соглашусь со Скоттом Адамсом, просматривая 11 слайдов стратегии развития предпринимательства до 2020 года, которая была презентована 24 мая 2017 года.

Наверняка каждый представитель малого и среднего бизнеса, с нетерпением ждал этого момента, в надежде увидеть рабочие механизмы развития предпринимательства в нашей стране. Ведь, к сожалению, многочисленные программы, которые были презентованы ранее, остались всего лишь прописанными пустыми бумажками, которые сейчас лежат забытыми в архиве.

Страшно подумать о том, что разработанная стратегия развития малого и среднего бизнеса станет очередным документом, которого ожидает та же судьба, что и её предшественников. Предполагаю, что так оно и будет, изучив презентованную программу.

Интересно, чего же можно ожидать от программы, у которой есть хорошее начало, и неплохой конец? Но, возникает вопрос, где же та золотая середина документа, которая сможет поднять малый и средний бизнес на новый уровень его развития?

Я увидел много цифр, показателей нынешнего состояния бизнес - среды в Украине, прописанные цели стратегии, мониторинг исполнения, обсуждение и согласование стратегии развития, и т.д. В этом документе я не увидел главного – реальных действенных механизмов, которые помогут сектору экономики подняться с колен- кредитами, дерегуляцией в нормативных документах, сроки выполнения презентованной программы, ответственных лиц за её внедрение. Ничего.

Возможно, нам стоит ждать еще одного документа, в котором более детально будет прописан пошаговый путь, по которому должен пройти малый и средний бизнес для дальнейшего его восхождения на вершину?.… Жду с нетерпением. И надеюсь, что именно сейчас этот документ активно дорабатывается в кабинетах власти, проводятся профессиональные консультации по его написанию и скорейшему внедрению.

На данный момент могу сделать лишь один вывод – обёртка красивая, а начинки нет. Ознакомившись с презентованной стратегией развития малого и среднего бизнеса до 2020 года, возникает ощущение, что ее готовили люди, далекие от реального сектора экономики.