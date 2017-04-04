Грошова допомога поліції

З прийняттям закону «Про національну поліцію», керівництво тієї самої поліції всесторонньо намагається чинно забути про всіх працівників колишньої міліції, які пропрацювали на благо держави і пройшовши атестацію продовжили свою роботу, але вже в новій поліції, посилаючись на те, що Закон України «Про міліцію» втратив чинність.

В зв’язку такими нововведеннями у колишніх працівників міліції-поліції постає ряд питань пов’язаних з виплатою матеріальної грошової допомоги в результаті поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов’язків, яке призвело до встановлення йому інвалідності, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ. .

Так, закон «Про міліцію» втратив свою чинність 02.07.2015, а Закон «Про національну поліцію» набув законної сили 02.07.2015. Отже на сьогоднішній день чинним є Закон України «Про поліцію», в якому згідно цього самого закону в абз.3, п. 15 Розділу ?? йдеться: «Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбачених Законом України «Про міліцію», зберігається і здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про національну поліцію» .

Громадяни, що зіткнулися з подібною проблемою повинні чітко посилатися на вищевказані норми закону , а також ст. 97 Закону України «Про Національну поліцію» де вказано, що одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), визначення працездатності поліцейського, є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається, і виплачується особам, які за цим Законом мають право на її отримання, зокрема, у разі: визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним служби в поліції, протягом шести місяців після звільнення його з поліції, внаслідок причин зазначених у цьому пункті.;

Ст. 99 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено положення, є аналогічними положенням Закону України «Про міліцію», відповідно до яких розміри одноразової грошової допомоги поліцейським в разі їх загибелі (смерті)- особам, які за цим Законом мають право на її отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб на час виплати такої допомоги, залежно від ступеня втрати працездатності, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності ? групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - уразі встановлення інвалідності ?? групи, 150-кратного прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб, - уразі встановлення інвалідності ??? групи в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

Таким чином, Держава послідовно реалізовує політику щодо соціального захисту працівників органів внутрішніх справ, а в подальшому й працівників Національної поліції, шляхом виплати їм одноразової грошової допомоги у розмірах, визначених законом , в разі визначення їм інвалідності через захворювання, пов’язане з проходження служби в органах внутрішніх справ чи поліції.