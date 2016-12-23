Еще раз о повышении минимальной заработной платы

Повышение в Украине с января 2017 года официальной минимальной заработной платы (МЗП) с 1600 грн в месяц до 3200 грн, инициированное Кабмином, вызвало оживленную полемику, как среди экспертов, так и в обществе в целом, приведшую к резкой поляризации мнений. Мнения разделились диаметрально: одни безусловно «за» повышение, другие радикально «против». И, как зачастую это бывает, повышение градуса дискуссий привело к тому, что в процессе убеждения оппонентов объективные аргументы, уступая эмоциям, отошли на второй план.

Давайте спокойно, желательно без излишних эмоций, попробуем разобраться: значительное, в 2-а раза, повышение МЗП,- это «хорошо» для людей, или «плохо», это «зло» для экономики, или «добро».

Наверное, для начала, стоит напомнить, что Украина официально является самой бедной страной Европы, а украинские жители – беднейшие среди жителей европейских стран. Уровень жизни украинцев наинизший среди европейцев, что определяется значительно упавшей, за последние годы, покупательной способностью, что, в свою очередь, обусловлено резко сократившимися реальными доходами людей.

Даже для нынешней украинской власти (апологетом которой я абсолютно не являюсь) стало очевидно: дальше так продолжаться не может. Иначе нарастающее ухудшение уровня жизни людей, связанное с падением их доходов, приведет не только к социальному коллапсу, но и к продолжению падения государственной экономики. Что ставит под угрозу не только перспективы государства Украина, но и перспективы самой действующей власти. А вот тут сработал инстинкт самосохранения. Особенно на фоне примера пАпередников.

Очевидно, что доходы украинцев, принадлежащих к различным социальным категориям, и, соответственно, их Уровень жизни, необходимо поднимать. И вот тут инициатива власти ситуативно совпала с жизненной необходимостью для большинства самих украинцев.

Вопрос заключается лишь в том, как, собственно, запустить механизм повышения доходов людей.

Совокупный доход всех граждан государства определяется размером экономики (Национальным доходом). Чем выше уровень экономики – объем ВВП, тем больше размер совокупного дохода всех граждан государства. И, наоборот,- чем выше доходы людей, тем больше размер ВВП государства. Это один из базовых законов макроэкономики.

В соответствии с этим законом, доходы украинцев можно повысить путем стимулирования роста отечественной экономики. С последующим, что очень важно, справедливым распределением результатов ее роста. Но в сегодняшних реалиях предпосылок для роста экономики Украины – нет. Экспорт украинской продукции, составляющий, практически, 50% ВВП страны, не просто не растет, а продолжает свое падение, сократившись за 8-мь месяцев текущего года на 9% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. Продажа продукции отечественных производителей на внутриукраинском рынке, составляющая вторую половину ВВП страны, также не показывает динамику роста. По причине критично низких доходов людей, и отсутствия внятной программы госзакупок у украинских производителей.

Украинская экономика не растет, и традиционных для Украины источников роста сегодня не имеет: конъюнктура для актуальных экспортных украинских товаров негативна, а программа стимулирования экономики через госзакупки на внутреннем рынке – отсутствует.

Смешно говорить о прогнозируемых властью темпах роста украинской экономики в 3-4% в год, после того, как она (экономика) за последние три года провалилась больше, чем в два раза: со 182-х млрд долларов до 88-ми. Такими темпами мы себя, образца 2012-го года, нагоним лет, этак, через пятнадцать.

Единственным, пожалуй, сегодня, драйвером роста украинской экономики может стать, жутко недообеспеченный, по широкому спектру товаров, внутриукраинский потребительский рынок. При условии повышения покупательной способности украинцев за счет значительного повышения их совокупных доходов. И при условии протекционистской политики государства по отношению к собственным производителям, стимулирующей разумную политику импортозамещения.

Как повысить доходы украинцев? Уговаривать руководителей предприятий всех форм собственности повысить заработные платы? Это бесполезно. Никто добровольно, в силу разных причин, этого не сделает.

Существует только один цивилизованный способ, общепринятый в большинстве развитых стран,- повышение одного из видов официально утверждаемых в демократических государствах социальных стандартов – минимальной заработной платы. И, в наших реалиях, не на проценты, а в разы.

Предлагаемое, сегодня, повышение МЗП, вызовет цепную реакцию повышения окладов по всей вертикали тарифных ставок, как бюджетных, так и коммунальных и частных предприятий. Что непременно стимулирует рост совокупных доходов украинцев всех социальных категорий.

И давайте, положа руку на сердце, и отбросив, на время, рвущиеся возражения, признаемся: разве увеличение доходов украинцев, пусть даже кажущееся искусственным – это плохо?

Существует два основных типа возражений против поднятия МЗП: частный бизнес не выдержит; денег в государстве для такого повышения нет.

У частного бизнеса, особенно среднего и малого, действительно особых возможностей для увеличения фонда заработной платы, тем более при действующей структуре и системе налогообложения, не много. Очень низкие доходы, не говоря уже о прибыли. Но, ведь подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса свои товары и услуги поставляют на украинский рынок, и их доходы обусловлены, в первую очередь, низкой покупательной способностью отечественных клиентов. Так может имеет смысл решить проблему повышения доходов (выручки) предприятий за счет выросших доходов покупателей, и, соответственно, возросшего спроса на товары этих предприятий? Что, через некоторое время, позволит компенсировать первоначальный прирост фонда заработной платы. Ведь в любом случае задачу увеличения продаж нужно решать. Иначе запаса прочности ни у кого не хватит.

Тем более, что подобную ситуацию мы уже в 2005-07 годах проходили. Когда на фоне значительного повышения покупательной способности произошел бурный рост малых и средних предприятий. Пусть эта покупательная способность и была вызвана искусственным ростом доходов населения – активизацией потребительского кредитования. Тем не менее,- бизнес рос, и, если вспомните, прирост размеров зарплат сотрудников значительно опережал темпы прироста доходов предприятий. Ничего, работали на перспективу, понимая, что вложения в работников окупятся увеличением продаж. Так и произошло. Нечто подобное должно произойти и сегодня, и бизнес не только выживет, но и значительно разовьется.

В отношении аргумента, что денег в государстве для повышения МЗП нет. Небольшая экономическая математика: прогнозный номинальный ВВП Украины в 2017-м году должен вырасти до размера 2 трлн 570 млрд грн. С учетом значительно самортизированного основного капитала государства Национальный доход Украины в 2017-м году составит порядка 2,150 трлн грн. Форма первоначального распределения Нацдохода – общегосударственный совокупный фонд заработной платы предприятий всех форм собственности составит около 650 млрд грн. Вторичное перераспределение Нацдохода через публичные финансы (бюджет Украины) и другие внебюджетные фонды (Пенсионный, социального страхования, гарантирования вкладов и др.) составит порядка 1,2 трлн грн. Разница 2,15 – 0,65 – 1,2 = 0,3 трлн грн исчезает из оборота государственной экономики. Эти 300 млрд грн и есть объем общегосударственной коррупционной составляющей, который вымывается из экономики Украины в частные карманы олигархов, и их ставленников во власти, путем использования различных незаконных схем.

По расчетам Кабмина, повышение МЗП в два раза увеличит фонд заработной платы, выплачиваемой из бюджета, на 28-30 млрд грн. Реально, конечно, увеличение фонда зарплаты произойдет на бОльшую сумму. За счет того, что поднимутся не только минимальные зарплаты, но и оклады более высокооплачиваемых работников.

Но, даже, если предположить, что общегосударственный фонд заработной платы вырастет в 2017-м году на 100 млрд грн, то резерв в 300-а коррупционных миллиардов позволяет повысить фонд зарплаты и на бОльшую сумму. Задача только забрать эти деньги у коррупционеров, которые уже многие годы привыкли их получать.

Так, что, предлагаемое повышение МЗП,- это не только способ необходимого повышения доходов украинцев, это еще и механизм лишения отечественных коррупционеров части нелегальных доходов. Но, к сожалению, лишь только части.

Кроме вышесказанного, повышение МЗП - это еще и инструмент и первоначальный импульс роста украинской экономики. Но, безусловно, если рост доходов украинцев не будет поддержан рядом системных действий со стороны государства, то есть риск того, что этот импульс быстро захлебнется, и повышение доходов населения может спровоцировать последовательность критичных для государства и общества последствий: нарастающую инфляцию; безработицу; значительное превышение импорта над экспортом, и, соответственно, дефицит валюты в стране; снижение международных резервов, и неуправляемую девальвацию гривны; и т.д.

Для того, чтобы этого не произошло, и повышение доходов украинцев стало реальным драйвером роста экономики, государство должно запустить комплексную Программу мер по стимулированию и развитию экономики.

Основными ее составляющими должны стать следующие положения:

- Новая экономическая политика – протекционистская программа государства по развитию новых, инновационных, высокоприбыльных, наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, продукция которых обладает реальным спросом на внешних и внутреннем рынках;

- Новая инвестиционная политика – свод законов и правил, стимулирующих привлечение инвестиций в экономическое пространство Украины, и гарантирующих их безопасность;

- Политика импортозамещения – продуманные регламенты, позволяющие на основе аудита спроса стимулировать производство в Украине той продукции, которую мы в состоянии начать производить, и которая реально будет пользоваться спросом;

- Новая налоговая политика – снижающая налоговую нагрузку на украинскую экономику с 45%, хотя бы, до 38-40%, и стимулирующая развитие новых приоритетных отраслей.

Обсуждение этих положений новой Программы социально-экономического развития Украины – тема отдельного разговора, но без появления такой комплексной, системной и скоординированной Программы, рассчитанной на достижение долгосрочных экономических и социальных Целей государства и общества, любые действия направленные на стимулирование развития украинской экономики обречены на пробуксовывание.