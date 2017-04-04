"Громадська синергія" без енергії?!

Створити поновцінне громадянське суспільства в інтересах суспільства – ось основне завдання, яке стоїть перед громадськими організаціями України. І в цьому, в рамках імплементації Угоди про асоціацію, ми отримуємо суттєву допомогу від ЄС. Для цього, тільки на 2017 рік ЄС виділило на розвиток громадянського суспільства через фонд «Відродження» 2,7 млн. євро., з яких на проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» передбачено порядка 300 тис. євро., і лише 15 громадських організацій із понад 60-ти, стали переможцями цього конкурсу.

Про чесність, прозорість та об ’ єктивність проведення цього конкурсу іншим разом. Зараз мова піде про інше.

На сьогодні в Україні існує понад 250 тис. громадських організацій. Їх вплив на суспільні процеси зростає з кожним днем. Представники від ІГС приймають участь в роботі різного роду громадських об ’ єднань, об ’ єднуючись навкого вирішення регіональних проблем, входять до громадських рад при органах влади, приймають участь в роботі різних Платформ громадянского суспільства, тощо. Одною з таких Платформ є УС ПГС, яка створена в реалізацію положень Угоди про асоціацію між Україної і ЄС і , яка вже зарекомендувала себе активним учасником на громадському полі країни. Саме тому, УС ПГС, разом з іншими Громадськими платформами, має усі задатки стати центром розбудови повноцінного громадянського суспільства в Україні.

Оскільки, ми говоримо про громадянське суспільство, якому відводиться значна роль на євроінтеграційному шляху України, ми маємо виходити з того, що таке громадянське суспільство має існувати не тільки в Києві серед членів, так званої, 15-ки УС ПГС чи працівників фонду «Відродження», в Урядовому офісі чи Парламентскому комітеті, не кажучи вже про Європейський соціально економічний комітет. Мова має йти про таке громадянське суспільство, складовою частиною якого стануть регіональні громадські осередки, як снова повноцінного громадянського суспільства України.

Для розбудови поновцінного громадянського суспільства України необхідно більш ширше залучати до роботи регіональні громадські організації та формування . Така розбудова має включати створення системної мережи громадських центрів по Україні, яка б була здатна активіз увати діяльність громадських організацій, координ у ва ти їх ді ї щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, через громадський моніторинг , аналіз, ефективний суспільний діалог, інформування громадськості про європейські цінності і стандарти . А це можна зробити лише за умови, коли ми з апочатку ємо створення інформаційно-просвітницьких центрів в регіонах України , мережа яких, і стане основою створення повноцінно го громадянського суспільства України . Це дасть змогу налагод ити зв’яз о к між регіонами і центром щодо здійснення ефективної взаємної комунікації , добитися ефективного обміну інформацією та проведеня якісного аналізу дій влади щодо своєчасного виконання положень Угоди про асоціацію.

Налагодження інформаційно-просвітницької роботи серед регіонів, створення інформаційно-просвітницьких комунікаційних центрів в регіонах для впровадження європейських стандартів в соціально-економічній сфері, приведе до створення дієвих механізмів комунікації між ІГС та владою на місцях, дасть можливість більш об’єктивно проводити моніторинг, аналіз виконання Угоди про асоціацію, більш ефективніше впливати, через інститути громадянського суспільства, на пришвид ч ення проведення реформ в Україні.

Саме на вирішення поставленої цілі, громадська організація «Громадська Палата України» і подавала проект на конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах», який фінансується ЄС, але організатори не сприйняли цю ідею; фонд «Відродження» направив кошти ЄС на інші цілі.

Виникає законне питання: «Для чого створена УС ПГС? Які цілі в подальшому нею переслідуються?». На цьому поприщі виникає безліч питань, але мова про це іншим разом.