Деловая цель подтверждает реальность хозоперации

ГФС в письме от 21.11.16 г. № 20011/5/99-99-10-01-16 разъяснила, как применять концепцию деловой цели при проверках реальности хозяйственных операций.

Ключевая позиция налоговиков в этом вопросе хорошо известна: только реальные действия или события, вызывающие изменения в структуре активов и обязательств, собственном капитале предприятия, можно назвать хозяйственной операцией. Первичные документы сами по себе не подтверждают, что хозяйственная операция имела место. «Бумажная» сделка может оказаться фиктивной.

Но и с вполне реальнымихозоперациями тоже не все просто. Налоговики хотят видеть за фасадом хозопераций реальную деловую цель (разумную экономическую причину), которую преследовало предприятие. И если такая цель не очевидна, у контролирующих органов вновь появляются подозрения.

И здесь возникает вечный вопрос: обязано ли предприятие каждую сделку проводить с прибылью?

Согласно предоставленным ГФС разъяснениям, это не обязательно. Важно, чтобы предприятие имело намерение получить экономический эффект, например в форме прироста или сохранения активов или их стоимости. В целом это упрощает задачу для субъекта хозяйствования, который должен доказать реальность хозопераций. Дело в том, что понятие экономического эффекта не раскрыто в Налоговом кодексе. И этот факт налоговики признают в Письме № 20011.

Чтобы подтвердить деловые намерения, можно предъявить проверяющим переписку с контрагентами, соглашения, приказы и распоряжения руководства, протоколы собраний собственников, отчеты маркетологов, работников отделов закупок и продаж и прочие внутренние документы в дополнение к стандартному набору бухгалтерской первички (договор, спецификация, накладная, акт выполненных работ и т. п.).

Хозоперация , лишенная деловой цели, по мнению налоговиков, не считается осуществленной в рамках хозяйственной деятельности. Значит, ее результат не отражается в налоговом учете (со всеми вытекающими отсюда негативными налоговыми последствиями).

Кроме того, в Письме № 20011 налоговики рекомендуют при смене главного бухгалтера проверять бухгалтерскую документацию, чтобы на нового главбуха не возложили ответственность за действия его предшественника.

Хотя в общем случае новый главбух и так не должен отвечать за ошибки прежнего. Ведь ответственность за несвоевременное составление первичных документов (регистров бухгалтерского учета) и недостоверность отраженных в них данных несут лица, которые составили и подписали эти документы (п. 8 ст. 9 Закона от 16.07.99 г. № 996-XIV). Тем не менее передача дел при смене бухгалтера – это очень важный момент, которым также не советую пренебрегать.



