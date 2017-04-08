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Деловая цель подтверждает реальность хозоперации
08.04.2017 11:00
ГФС в письме от 21.11.16 г. № 20011/5/99-99-10-01-16 разъяснила, как применять концепцию деловой цели при проверках реальности хозяйственных операций.
Ключевая
позиция налоговиков в этом вопросе хорошо известна: только реальные действия или
события, вызывающие изменения в структуре активов и обязательств, собственном
капитале предприятия, можно назвать хозяйственной операцией. Первичные документы
сами по себе не подтверждают, что хозяйственная операция имела место. «Бумажная»
сделка может оказаться фиктивной.
Но и с
вполне реальнымихозоперациями тоже не все просто. Налоговики хотят видеть за
фасадом хозопераций реальную деловую цель (разумную
экономическую причину), которую преследовало предприятие. И если такая цель не
очевидна, у контролирующих органов вновь появляются подозрения.
И здесь
возникает вечный вопрос: обязано ли предприятие каждую сделку проводить с
прибылью?
Согласно
предоставленным ГФС разъяснениям, это не обязательно. Важно, чтобы предприятие
имело намерение получить экономический эффект, например в форме прироста или сохранения активов или их
стоимости. В целом это упрощает задачу для субъекта хозяйствования, который
должен доказать реальность хозопераций. Дело в том,
что понятие экономического эффекта не раскрыто в Налоговом кодексе. И этот факт
налоговики признают в Письме № 20011.
Чтобы
подтвердить деловые намерения, можно предъявить проверяющим переписку с контрагентами, соглашения, приказы и
распоряжения руководства, протоколы собраний собственников, отчеты маркетологов, работников отделов закупок и продаж и прочие
внутренние документы в дополнение к стандартному набору бухгалтерской первички (договор, спецификация, накладная, акт выполненных
работ и т. п.).
Хозоперация
, лишенная деловой цели, по мнению налоговиков, не считается
осуществленной в рамках хозяйственной деятельности. Значит, ее результат не
отражается в налоговом учете (со всеми вытекающими отсюда негативными налоговыми
последствиями).
Кроме
того, в Письме № 20011 налоговики рекомендуют при смене главного бухгалтера
проверять бухгалтерскую документацию, чтобы на нового главбуха не возложили
ответственность за действия его предшественника.
Хотя в
общем случае новый главбух и так не должен отвечать за ошибки прежнего. Ведь ответственность за несвоевременное составление
первичных документов (регистров бухгалтерского учета) и недостоверность
отраженных в них данных несут лица, которые составили и подписали эти
документы (п. 8 ст. 9 Закона от 16.07.99 г. № 996-XIV). Тем не менее передача дел при смене бухгалтера – это очень важный
момент, которым также не советую пренебрегать.
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