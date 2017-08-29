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Лизинг жилья, гражданам страны от государства
29.08.2017 19:24
Для начала давайте вспомним как осенью 2015 года Минрегион, оперируя статистикой арендованного жилья в развитых капиталистических странах, в которых, к примеру, в Германии доля арендного жилья составляет 60% от общего жилого фонда, в США и Великобритании – около 30%, во Франции и Швейцарии — соответственно около 40 и 70% поднял вопрос о том, что и в Украине пришла пора внедрять мировую арендную практику.
Уверенно заявлялось, что аренда жилья у государства может стать реальностью в Украине. Минрегион разработал и опубликовал для обсуждения законопроект «Об арендном жилье», которым собирался легализовать процесс возведения государственной недвижимости под аренду.
Прошло без малого 2 года. Заявленные инициативы не то, что не воплощаются в реальную программу, но уже о них мало кто помнит. А свято место пусто не бывает.
Похоже, что опять пришла пора вспомнить о нуждающихся украинцах в жилье. Но, так как вопрос аренды уже отработал своё, то надо бы его чем-то заменить. И выход нашёлся.
Буквально на днях Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга. Правительство Украины внесло изменения в устав ГИУ. Соответствующее постановление № 616 принято на заседании Кабмина 18 августа 2017 года.
Основными преимуществами этого механизма авторы идеи называют отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизинговой сделки с ГИУ. Лизинговой ли сделки, как ныне преподносится, или арендной, как 2 года назад преподносилось. В принципе если бы та, прошлая аренда была с правом выкупа, то это был бы почти лизинг.
В финалах как одной схемы, так и второй находится принцип: пока платишь – пользуешься, выплатил – можешь распоряжаться.
Жилье в финансовый лизинг передается после завершения строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования. Т.е. кто-то где-то найдёт финансирование и использовав полностью бюджет строительства предоставит жильё для лизинга. В народе это называется «длинные деньги», когда срок возврата инвестиции исчисляется годами, и часто этот срок может быть боле 10 лет.
Авторами планируется, что источниками финансирования программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную государственным бюджетом. Вот в этом и кроется полный абсурд, как для эффективного управленца. Ведь если таким образом, есть возможность привлечь инвестиции для нового строительства, то почему сразу не продавать жильё? Ведь такая лизинговая программа постоянно требует инвестиции. Если жильё сдавать в лизинг, то построив один жилой дом и получая с него лизинговые платежи невозможно будет финансировать второй, третий, пяты дом. А при продаже квартир инвестиции возвращаются в течение 2…3 лет с момента начала строительства.
Если вспоминать ещё более прошлые дела, то невозможно не вспомнить события марта 2015 года, когда Китайская компания CITIC Construction Co., Ltd готова была инвестировать в строительный рынок Украины $15 млрд., которые могли бы быть направлены на решение проблемы доступного жилья в стране. 26 марта 2015 года в Киеве был даже подписан соответствующий меморандум. И как сообщала пресс-служба Минрегиона, меморандум предусматривал получение Украиной кредита от кредитных учреждений и организаций Китая на общую сумму $15 млрд. под минимальные проценты, сроком на 15 лет с правом пролонгации. Увы, все осталось только в планах.
Все описанные случаи говорят о том, что с какой бы стороны государство не бралось за рынок недвижимости, а дальше планов дело не идёт. На сегодняшний день нет ни одной строительной организации, которая возводила бы жильё за средства налогоплательщиков, которые часто называют бюджетными с последующей реализацией при минимальной добавочной стоимости.
Нужны ли долгосрочные государственные программы в сфере недвижимости? Конечно же да. Потребность населения страны в доступном жилье колоссальная. Но, если за каждым благим начинанием не прослеживается финансирование на его материализацию от слов к делу, то увы, заявления так и останутся красивыми словами, обещаниями и несбыточными мечтами для многих украинцев.
теги: лизинг, жильё, государство, бизнес, квартиры
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