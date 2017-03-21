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Яка кількість аварійного житла у Києві.
21.03.2017 20:41
За даними житлово-комунальної інфраструктури КМДА, які були надані в ексклюзивному коментарі одному із найавторитетніших спеціалізованих інтернет ресурсів ринку нерухомості, у Києві на даний час є 99 житлових будівель які знаходяться у ветхому та/чи аварійному стані.
Перелік будівель був люб’язно опублікований у мережі internet та знаходиться у вільному доступі.
Уважно придивившись до конкретних адрес можна побачити, що усі адреси – це найбажаніші місця розташування під нову забудову чи будівництво елітних приватних помешкань. Є адреси, місці яких для девелоперів ринку нерухомості просто як валер’янка для котів, на яких є можливість будувати сучасні багатосекційні багатоповерхові житлові комплекси з власною інфраструктурою та закритою територією.
І хоча Поділ і є одним із найстаріших районів столиці, чиновники виділили найсмачніші адреси. Чото тільки варті такі адреси як Андріївський узвіз, вул. Сагайдачного, Верхній та Нижній Вали, вул. Хорива, та ін. А в Шевченківському районі – 8 адрес на вул. Дмитрівській.
Звичайно, проти дійсно кепського технічного стану будівель аргументи відсутні, тому як у житловому фонді проживають люди, і немає нічого найважливішого ніж життя людини, як мінімум, цьому нас вчили з дитинства. Хочеться вірити, що так звані «хрущовки» та «сталінки» все ще кріпкі старички і їх черга ще не прийшла.
До чого це все я?
Не так давно пройшла інформація що мер столиці нашого північного сусіда оголосив про програму, метою якої є знесення п’ятиповерхівок, так званих «хрущовок». Що мені подобається у цьому підході, так це те, що даною програмою передбачається принцип переселення мешканців будинків, що підлягають знесенню у сучасні будівлі в межах одного і того ж мікрорайону. Друге – житлова площа у нових квартирах таких переселенців – не менша ніж є у них в «хрущовках», при цьому нежитлова площа квартир буде набагато більша за рахунок площ кухні, санвузлів, коридорів та ін. і найголовніше, що це дійсно програма, яка передбачає, що в неї можуть попасти 25 мільйонів квадратних метрів житла, в яких мешкають 1,6 млн чоловік. І на останок: знос ветхого житла буде можливим лише за згодою усіх мешканців кожного окремого будинку. Масштабно та по-державницькі. Браво!
Наші західні сусіди, минулі побратими по соціалістичному табору вже давно вирішили питання реконструкції та модернізації житла, побудованого в епоху "стрімкого руху до комунізму".
Звичайно, піклуватися про життя та здоров’я своїх громадян це обов’язок державних мужів, одначе хочеться щоб окрім виділення аварійного житлового фонду, наші відповідні державні інститути мислили масштабніше, створювали та втілювали у життя довгострокові програми, направлені на розбудову нашої європейської столиці.
P.S. за неофіційними даними у Києві від 2 до 3 тис п'ятиповерхових будинків, що потребують реконструкції чи модернізації.
теги: нерухомість, житло
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