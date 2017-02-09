Выехав за границу, е-декларанты могут вернуться уже осужденными

Пока антикоррупционные органы Украины раскручивают маховик привлечения к уголовной ответственности недобросовестных е-декларантов, а ГПУ направляет первые обвинительные акты в суд, народные депутаты также не дремлют. В помощь правоохранителям последние предлагают усовершенствовать механизм обеспечения целей уголовного производства. Законопроект № 5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства» 7 февраля был рекомендован Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности к рассмотрению на пленарном заседании Верховной Рады Украины.





Предлагаемые данным законопроектом изменения применимы также и к субъектам электронного декларирования в контексте нововведений по процедуре специального (заочного) расследования. Многие Е-декларанты значительное время проводят за пределами страны по личным или служебным делам. В случае принятия закона у них появится высокий риск вернуться из отпуска сразу за решетку, поскольку за это время может быть вынесен заочный приговор по статье 368-2 УК (незаконное обогащение).





Первое, на что следует обратить внимание, это предлагаемый законопроектом новый механизм вручения процессуальных документов (повесток, подозрений) лицам, которые выехали заграницу. Если по действующему законодательству следствие обязано получить доказательства вручения документов, то после принятия изменений ему будет достаточно опубликовать нужный документ в «Голосе Украины», «Урядовом курьере» и на своем веб-сайте, а также направить документ по адресу проживания в Украине. При этом лицо, находящееся заграницей, будет считаться надлежащим образом ознакомленным с документом с момента его опубликования в СМИ общегосударственной сферы распространения. Кстати, они заграницей не распространяются. «Вручение» таким образом повестки и уведомления о подозрении открывает следователю путь для получения разрешения на заочное расследование и для последующего заочного осуждения.





Кроме того, согласно Закону специальное (заочное) расследование может проводиться только в отношении лица, объявленного в межгосударственный или в международный розыск (ст. 297-1 УПК). В то же время, народные депутаты предлагают продлить на два года со дня начала работы Государственного бюро расследований (которая еще не началась) действие так называемой упрощенной процедуры «заочного» расследования. Изначально она была введена временно до 15 апреля 2017 года. Законопроектом предлагается продлить проведение заочного расследования в отношении лица, которое находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории, или в районе проведения антитеррористической операции примерно до 2019 года. Таким образом, самого факта пересечения границы или же выезда в зону АТО достаточно для расследования и рассмотрения дела в заочном режиме. Конечно же, лицо всегда может вернуться в страну и перевести тем самым процесс в обычный режим. Но, наличие при этом заочно избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или же заочного приговора о лишении свободы на реальный срок, который будет исполнен прямо на границе, для многих может стать весомым сдерживающим аргументом при принятии решения о возвращении в Украину.





Поэтому, учитывая реальные риски быть одетым в наручники сразу по прилету, причем не подозревая об этом, чиновникам и остальным субъектам декларирования, опасающимся за поданные декларации, можно рекомендовать отложить подальше свои загранпаспорта и на ближайшие два года оставаться в Украине…