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СЕТАМ внедрит Blockchain. В 2018-ом году
31.05.2017 15:35
В течение всего месяца наша ассоциация принимала участие в рабочей группе, которая призвана разрушить монопольное положение СЕТАМ на рынке арестованного имущества и убрать коррупционные риски при проведении торгов путем внедрения системы Prozorro.Sale, как такую, что доказала свою прозрачность.
Позволю себе напомнить, что больше двух месяцев назад, Павел
Петренко дал задание генеральному директору ДП «СЕТАМ» дать возможность
реализовать модель работы по принципу Прозорро.Продажи. Но во время заседаний
рабочих групп, мы слышали больше желание выявить какая система торгов
«продвинутей» и прозрачнее, но очень мало обсуждались именно вопросы интеграции
Прозорро.Продажи.
В конце прошлой недели, министр юстиции Украины Павел
Петренко заявил, что СЕТАМ в течение месяца внедрит систему блокчейн (blockchain). Данная система
должна снять коррупционные риски и лишить СЕТАМ возможности вмешиваться в ход
торгов.
По итогам рабочей группы, экспертному сообществу и
представителям общественных организаций СЕТАМовцы представили план интеграции blockchain на
собственной базе. Согласно результатам последней рабочей группы, СЕТАМ
планирует в июне сего года разработать программное обеспечение по разделению
функций администратора системы и организатора торгов. До 1 сентября
госмонополист желает включить дополнительную статью затрат!!! в свой финансовый
план для того, чтобы провести тендер на доработку электронной системы торгов.
Дальше – еще веселее.
На май 2018 года запланировано само внедрение системы разделения
ЦБД и функций организатора торгов, что создает абсолютно абсурдную ситуацию,
ведь Прозорро.Продажи было создано,
внедрено и успешно запустилось всего за 4-5 месяцев, а СЕТАМ растягивает
процесс реформы на более чем год. С мая по июль предлагается проводить
тестирование системы на некоторых видах торгов. Только на 1 августа запланирован
запуск такой же системы, которая уже сейчас полноценно функционирует в рамках
Прозорро.Продажи и не требует отдельных затрат, разработки плана
внедрения и не требует целого года на тестирование и отлаживание.
Такой же принцип исповедуется касательно допуска
коммерческих площадок на рынок арестованного имущества. По планам СЕТАМа, это
можно делать с мая 2018 года. Напомню, что во время запуска пилотного проекта
СЕТАМ, министр Павел Петренко лично говорил, что монополии на рынке арестованного
имущества не будет и к рынку будут допущены все площадки с высоким уровнем
предоставляемых услуг, но ни порядка отбора таких площадок, ни реального
доступа альтернативных организаторов торгов на рынок арестованного имущества не
допускается, фактически.
СЕТАМ желает изобрести велосипед с целью еще год
просуществовать в той реальности, которую сами для себя создали и наладили? Я с
таким подходом в корне не согласен. Не согласны, как и я, другие представители
общественности и бизнеса. Мы не будем мириться с очковтирательством СЕТАМа и
бюрократической волокитой, в которую нас хотят втянуть.
Мы не хотим опорочить систему Blockchain тем,
что под прикрытием ее интеграции (занимает до 3 часов) мы получим затягивание
реформы на целый год.
Мы будем продолжать настаивать на том, что реформа рынка
арестованного имущества должна пройти быстро и безболезненно для клиентов и
исполнительной службы. Мы, как представители бизнеса и экспертного сообщества
готовы приложить все свои знания и опыт для того, чтобы помочь рынку обрести
настоящую прозрачность и эффективность, но это невозможно, если с другой
стороны мы не видим такого же стремления.
теги: СЕТАМ, монополізм, Мінюст, Мін’юст, АМКУ, Петренко, арестованное имущество, Prozorro, Prozorro.Sale, Прозорро.Продажи
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