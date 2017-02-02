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Білоруський вірус України
02.02.2017 06:53ПОВ`ЯЗАЛИ ЖУРНАЛІСТА У МІНСЬКУ: ХТО НАСТУПНИЙ? КУЧМА, ГЕРАЩЕНКО, КЛІМКІН?
Примітний скандал стався вчора: попередньої ночі у Мінську з теплого ліжечка у готелі підняли, заломили руки і потягли до буцигарні українського журналіста (співробітника Громадського ТБ) В. Сізова. А потім і геть видворили за межі Білорусі.
Про це ідіотство, про те, що для українців сябро-сторона є не нейтральною зоною, не дружньою для нас, українців, територія, я опублікував, починаючи з вересня 2014 року (часу запуску Мінського процесу) більше десятка статей. Без будь-чиї, будь-якої підказки-підтримки, з мовчазної, на жаль, згоди, а, можливо, й протесту читацької сторони.У цьому ви зможете переконатися в цілому ряді публікацій, які знайдете тут - http://blog.liga.net/user/ogorobets/Default.aspx Або ж тут - «Мінська трагедія України» - http://blog.liga.net/user/ogorobets/article/22076.aspx
Повторював ці беззаперечні резони про мосвковський вірус Мінська до, сказати б, запаморочення голови. Повсякчас підкреслював, що там, у білоруській столиці, не можна проводити ніяких зустрічей-перемовин з ворогами-московітами, як і їхніми сателітамиубивцями з окупованих, так званих "новоросійських територій". Що через бездарність примітивних наших вождів-правителів, донецько-луганським бандитам-терористам повсякчас на білоруській землі влаштувують своєрідний штучний рай, а українців знову підводять буквально під своєрідний ешефот. Бо Мінськ – це продовження Москви, гнилої ворожої раші. Мінськ це столиця їхньої Союзної (Росія + Білорусь) держави. Я повсякчас застерігав, і зараз це роблю: безпечність ще нам відригнеться...
Підкреслював, що для рівності позицій сторін у перемовах, якщо ви все-таки (порошенки-клімкіни) хочете проводити переговори з терористами, потрібно вибрати найкраще столицю Нідерландів. Чому саме Амстердам? Аби на бандитів, які збили літак рейсу МН-17, зблизька - очі в очі - подивилися родичі загиблих безневинних голландців, чи бодай у столиці Польщі, або в котрійсь справді нейтральній країні Балтії. Хіба ж це не зрозуміло? Не допускайте дискофорту, невигідної диспозиції для себе. Не створюйте їм (ворогам нашим) комфорт і увагу, як для героїв, що постійно організовує і демонструє подібне пан Лукашенко та його прислуга. Не забувайте головного. Ці людці убили особисто, або організували знищення понад 10 000 тисяч українців. І в цьому їм усяко допомагає верхівка білоруської влади, створюючи комфортабельні умови перебування в Мінську бандитам, у той же час вовком дивлячись на українців, а у випадку з журналістом В. Сізовим - відверто знущаючись з наших людей.
Невже і тепер мовчки втиремо соплі і традиційно промовчимо? І тепер не зрозуміли, що Білорусь - це зацікавлена сторона в так званому розв`язанні "Східнодонецької агресії Росії" проти суверенної, незалежної України?
Я окремі з своїх публікацій про все це відправляв на адресу МЗС України. Почули? А дзуськи. Вони ж там такі всі мудрі, такі недосяжні, тільки елементарних речей не розуміють, що кровний ворог ніколи не дрімає. Він – ні, ні, та й проявить свою агресивність, ненависть. Як залюбки серед ночі зігнали злість на київському журналісту. Йому, виявляється, заборонений в’їзд до РФ, білоруси ж серед ночі писком в підлогу хлопака, і радісно надягли наручники. Дали копняка під зад і викинули з країни. А справжнім бандитам зі Сходу України – килимові доріжки, прожектори телеканалів: вони для них герої…
Я б дуже був щасливим, якби подібне менти Лукашенка якось вчинили з Л. Кучмою, з Іриною Геращенко, з П. Клімкіним, з П. Порошенком. Щоб не були дурнями, якими вони себе демонструють поспіль третій рік, погоджуючись зустрічатися з рашо-терористами у Мінську…
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