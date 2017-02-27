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Продаем старость. Дорого
27.02.2017 10:24
Как-то я разговаривала с одним из ТОПов банковской сферы и убеждала его помочь дому престарелых. Там был нужен фильтр для воды. Из крана шла оранжево-ржавая вода, совершенно непригодная для употребления, и директору приходилось ездить в соседнее село, набирать воду и привозить в бидонах. Мой собеседник ответил что-то вроде: «Смысл помогать старикам? Это прошлое. Я лучше детям помогу – это будущее». Меня это задело, потому что, к сожалению, многие так думают. Украинский бизнес часто отвечает, что старость «не продается», это «некрасивая картинка». Старикам помогать не модно. С ними работать не перспективно. Это отработанный материал. И «старые дети» своего государства оказываются выброшенными на обочину.
Успешный мировой бизнес готов с этим поспорить. Старики становятся лицами рекламных кампаний. Ролики с их участием бьют рекорды по просмотрам. Бизнес инвестирует в себя и в достойную старость. Потому что в стране, где старость уважают, не страшно жить. В стране, где старость уважают, дедушки и бабушки получают заботу и уход в домах престарелых. В стране, где старость уважают, не говорят, что старость – это прошлое. Так как понимают, что она – будущее.
Мы начинаем программу «Гідна старість» не просто для того, чтобы поменять условия в домах престарелых. Мы хотим объединить людей и бизнес вокруг уважения к старости и создания достойных условий для стариков в Украине. И дома престарелых в Киевской области – это первый шаг. Вернее, первые 8 шагов.
Что мы хотим сделать:
1. Установить кнопку вызова персонала для каждого жителя дома престарелых.
2. Обновить кровати и постельное белье.
3. Заменить железные миски и чашки на стеклокерамическую, которая не бьется.
4. Закупить современные санитарные и специфические бытовых средств.
5. Сделать косметический ремонт и обновить основные коммуникации.
6. Создать атмосферу домашнего уюта.
7. Обустроить комнаты досуга.
8. Обучить персонал работе с пожилыми людьми.
Цена вопроса – около 30 млн. грн. Деньги, которые мы собираем – не пожертвование, а инвестиция. Инвестиция в достойную старость.
Мы сделали первые шаги и уже получили первые результаты. Мы заменили посуду в 4 гериатрических пансионатах, в одном из 12 заменили кровати, все постельные и банные принадлежности. Впереди у нас еще долгий и нелегкий путь. Step by step.
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