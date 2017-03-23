Критерії успішності стартапів

Сьогодні в українському бізнес-просторі тема стартапів дуже популярна. Експерти та підприємці розповідають про них як необхідність та найвищу роль у розбудові нашої держави.

Але, на жаль, у потоці стартап-ідей та інноваційних проектів досить складно розпізнати їх прибутковість та успішність. Власне тому венчурні інвестиції вважаються найризкованішими у світі, але водночас і найприбутковійшими. Чи можливо спрогнозувати майбутнє стартапівського проекту і як? Можливо! І прямо тепер я пропоную метод визначення прибутковості та успішності стартапів на підставі аналізу рішень, які приймаються інвесторами щодо фінансування.

Життя стартапу можливо поділити на декілька етапів: стартап-ідея, стартап-проект, проект-фундамент. І критерії визначення успішності стартапу та отримання фінансування для кожного з цих етапів різні.

Критерії оцінки етапу “стартап-ідея”

На цьому етапі більшість уваги інвестора спрямована на особу, яка її пропонує. Як правило, більшість осіб, які розповідають про свою бізнес ідею, це мрійники. Але це легко перевірити: на цьому етапі більшість мрійників відсіюється, коли їм пропонують заповнити бриф про свою стартап-ідею. Інвестор ставиться з повагою то тих, хто має постійне місце праці і для роботи над своєю стартап-ідеєю залучає фрилансерів.

Головний критерій у прийнятті рішення щодо фінансування проекту на цьому етапі є унікальність та новизна стартап-ідеї. Але інвестування можливо отримати лише для подальшої работи над стартап-ідеєю. За ці гроші розробник може, наприклад, вибробувати ідею на цільовій аудиторії, підготовати бізнес-план, бізнес-модель майбутнього стартап- проекту, також зареєструвати юридичну особу та сформувати команду проекту.

Критерії оцінки етапу “стартап-проект”

На цьому етапі вже є робоча команда професіоналів, яка працює під керівництвом проектного менеджера і має декілька підтверджених продажів. Також наявна вдосконалена бізнес-модель стартап-проекту та якісно підготовлений бізнес-план. Інвестиції потрібні з метою повноцінного виходу на ринок, перевірки та пошуки каналів продажу. Такі проекти привертають більшу увагу інвесторів. Головний критерій для прийняття рішення інвестором щодо фінансування проекту – це злагоджена та мотивована робоча команда професіоналів.

Критерії оцінки етапу “проект-фундамент”

Цей етап вважається найменш ризикованим для інвесторів. Так, вже є розуміння того, що запропонований стартапом продукт потрібен ринкові, знайдені канали продажу, підтвердилась і прослідковується стабільність продажів. Бізнес-модель підтвердилась і є успішною. На даному етапі головним критерієм успішності проекту є наявність стабільних продажів протягом 3-х місяців. Високі показники продажів не мають великого значення для прийняття рішення про фінансування проекту. На даному етапі інвестиції потрібні для масштабування, розширення бізнесу. Але цей етап найменш привабливий для інвесторів, оскільки, як правило, у проекті є партнери, які вже його фінансують. Також, за даними інвесторів, більша частина проектів-фундаментів не показували динаміку росту, яку планували.

Найбільш привабливим для інвесторів вважають етап стартап-проектів. Кожен із вищезгаданих етапів триває у середньому від 6 до 12 місяців. Якщо ці строки збільшено не через відсутність фінансування, то інноваторові потрібно замислитись щодо прибутковості та успіху запропонованого стартапу і шукати нові ідеї. Як правило, на етапі стартап-ідеї фінансування проекту становить від 2000-5000 USD, на етапі стартап-проекту від 10000 USD і більше, на етапі проект-фундаменту від 1000000 USD і більше. Найголовнішем критерієм для інвесторів на всіх етапах стартапів є знання та лідерські якості проект менеджерів (інноваторів).

На даний момент ринок потребує все більше і більше нових стартап-ідей та проектів. І задача інноватора - як можна швидше заявити про себе і знайти підтримку. Таку можливість можливо знайти на платформі EXIP - Першої біржи інтлектуальних продуктів. Де інвестори вже чекають на інноваційні проекти та в найбільш перспективні готові вкладати інвестиції.