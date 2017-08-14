По мнению министра – много жрёте!

Очнитесь, господин министр!

Вспоминается классика: «Всё это было бы смешно,если бы не было так грустно». Или министр вообще не в курсе, что по данным Госстата, обычный украинец сократил свой рацион на 4 кг продуктов в месяц, что по сравнению с 2013-м каждый украинец сократил в среднем потребление на 50 кг в год! Глядя на министра, вообще хочется ему посоветовать молчать и ещё раз молчать! Это всё на фоне тех данных ООН, что около 60% населения Украины живёт за чертой бедности!

Стыдно, что министр до сих пор не в отставке за подобный унизительный жест в адрес своего народа. Уверяю, что в Азербайджане за подобную наглость министра бы не только отправили в отставку, но и лишили всех пенсий и социальных надбавок! Как назначенный чиновник так может подставлять президента, правительство и избранное большинство парламента? Нонсенс для любой цивилизованной страны.

Но у нас министр даже выговор не получил. Значит ли, что власть в целом устраивает такая позиция? Если да, то не стоит потом жаловаться на народ! Ведь это скотское отношение, и есть такая поговорка – «ежели человек ведёт себя по-скотски, то и обращаться с ним нужно как со скотиной». Это в первую очередь касается министра Ревы, позволивший себе подобное замечание!