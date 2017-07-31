Страсти по Михо: какие времена, такие и нравы… Поделиться: Второй день политбомонд на все лады «обсасывает» лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Казалось бы, из события вполне заурядного – скольким иностранцам за последние годы давали гражданство и так же лишали, именно случай с Саакашвили приобрел вселенский масштаб. Версий, в том числе и конспирологических, хоть отбавляй, однако хотелось бы выделить самые явственные из них:

Во-первых, именно случай с Саакашвили ознаменовал полный крах реформ иностранцев-«варягов». Олицетворением которых была именно грузинская команда во главе с Саакашвили, обещавшая повторить "грузинское чудо" в Украине. Однако, система "варягов" не приняла и «чудо» обернулось «пшиком».

Во-вторых, можно по-разному относиться к Саакашвили, но то, что он был фигурой весьма харизматичной – факт. И чтобы он не вытворял – его популярность не падала. Однако, пока он имел «демократическую крышу» и ходил в друзьях президента, вопросов не возникало. Но стоило ему эту «крышу» потерять, рассориться с президентом и лишь только заявить о своей оппозиционности – ситуация резко поменялась, Михо стал отвергнутым. А когда под знамена созданной им политической силы потихоньку стали подтягивались все недовольные нынешней властью - превратился в серьезного противника. А это уже представляет угрозу, особенно в преддверии возможных?! досрочных выборов, которых якобы не будет, но к которым все готовятся. Поэтому, президент сыграл на опережение, «обезглавив» партию и убрав ее рейтингового главу. И в третьих, в этом случае всех серьезно «напряг» вопрос с украинским гражданством. Который вместо законодательно выписанной процедуры, превратился в «хрен знает что» по типу «хочу – даю, хочу – лишаю». Более того, всех пугает, что это начинает выглядеть как «карающий меч» для оппонентов, перед которым не застрахован никто. Даже Коломойский не исключил, что в будущем и его могут лишить украинского паспорта.

Ну а в целом вся эта история напоминает возню пауков в банке. Что поделаешь - какие времена, такие и нравы… теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя