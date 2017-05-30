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Об «отчёте» прокурора и выполнение красноречивого обещания «Покращення
30.05.2017 13:42
Хочется, просто спросить, сколько можно обещать
несбыточность мечт?
Отчёт Генерального прокурора Юрия Луценко напомнил
яркие выступления Владимира Жириновского, с той лишь разницей, что Жириновский
политик, а Луценко теперь главный прокурор страны. Разница существенная,
согласитесь. Самое обидное то, что сотрясания воздуха от Юрия Витальевича и
некоторые угрозы в адрес народных депутатов, никак не пролили свет на ряд
резонансных дел. Например, убийство Шеремета, Бузины, Грабовского. Расстрелы
майдановцев. 2 мая в Одессе. Где конкретика? Американцы, например, ещё при
Обаме чётко дали понять, что вопрос Майдана, или 2-го мая в Одессе – затянут. И
докопаться до истины уже не получится.
Дальше, издевательства продолжаются. Недавно,
украинская таможня обвинила мышек, что те съели две тонны орехов. Интересно они
хоть понимают, сколько мышей должно расхаживать по таможне, чтоб съесть две
тонны орехов!? Ладно бы хоть сказали, что крысы, всё равно было бы смешно, но
крысы хотя бы больше мышей. Но все эти нелогичные и наглые действия являются следствием
того, что рыба гниёт с головы!
Просто нижестоящая ланка чиновников понимает, что
там наверху пропадает здравый смысл, значит нужно следовать тренду и не
отставать. Раз власть имущие могут доводить до абсурда и убеждать людей, что во
всех их бедах виноват некий внешний агрессор, а на самом деле сами ищут любые
выходы на рынок агрессора. Согласитесь, это тоже абсурд, поэтому и нижестоящие
чиновники придумывают свой собственный аутентичный абсурд.
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