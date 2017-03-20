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К чему приводит популизм
20.03.2017 15:43
Небольшая доля политического популизма может сыграть
на руку политикам на выборах, но когда в популизм играют государственные
структуры – это неизменно приведет к катастрофе.
Никак не получается проследить логика власти. Много
было сказано о блокаде, но я хочу поделиться с вами фактами и привести цитаты
Запада:
1. «Продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство. Власти Украины вместо того, чтобы противодействовать националистам-организаторам блокады, решили полностью запретить товарообмен с Донбассом. Это усиливает разрыв», — заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
2. Ассошиэйтед Пресс обвиняет Петра Порошенко в резком развороте, что привело к уязвимости правительства радикальными силами. Издание отмечает, что именно они сейчас оказывают влияние на политический курс государства.
3. Швейцарское издание “ Neue Zurcher Zeitung” подчёркивает: «Киев должен соблюдать осторожность, чтобы не попасть в националистический фарватер. Важнее всего сконцентрироваться на собственных внутренних задачах – не давать реформам забуксовать».
4.
“The
New York Times”: «Решение заблокировать все торговое сообщение,
за исключением гуманитарного, нанесло новый удар по и без того
осложнившемуся минскому урегулированию. Успех «минского процесса» стал бы
первым шагом для улучшения отношений между Россией и США», —
отмечается в материале.
Согласитесь, невозможно обвинить все издания в
продажности или подкупности. А теперь о сути проблемы. Власть сама себя загнала
в данный капкан, заигрывая с маргиналами и националистами, политическая элита
так и не смогла определить для себя стратегическую задачу, а именно, закончить
войну и заняться восстановлением экономики. Но, боязнь потерять власть, ведёт к
невероятно раздутому и уничтожительному популизму.
Во всем мире политике, стремясь к власти, прибегают
к популизму, но у всего есть границы, а тем более, когда политики становятся
чиновниками, то есть властью, и, видимо, у нас ещё не дозрели до этого.
Закончить хочется словами выдающегося английского
писателя, философа – Томаса Мора, где он описал в одном предложении всё наше
государственное состояние на сегодня:
«Гордыня и жажда суетной славы и власти — вот та ядовитая змея, которая, раз
проникнув в вельможные сердца, внедряется в них до тех пор, пока разобщением и
рознью не сокрушит всего, что есть, ибо каждый стремится быть сначала вторым
после первого, потом равным первому и, наконец, главным и выше первого.»
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