К чему приводит популизм

Небольшая доля политического популизма может сыграть на руку политикам на выборах, но когда в популизм играют государственные структуры – это неизменно приведет к катастрофе.

Никак не получается проследить логика власти. Много было сказано о блокаде, но я хочу поделиться с вами фактами и привести цитаты Запада:

1. «Продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство. Власти Украины вместо того, чтобы противодействовать националистам-организаторам блокады, решили полностью запретить товарообмен с Донбассом. Это усиливает разрыв», — заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

2. Ассошиэйтед Пресс обвиняет Петра Порошенко в резком развороте, что привело к уязвимости правительства радикальными силами. Издание отмечает, что именно они сейчас оказывают влияние на политический курс государства.

3. Швейцарское издание “ Neue Zurcher Zeitung” подчёркивает: «Киев должен соблюдать осторожность, чтобы не попасть в националистический фарватер. Важнее всего сконцентрироваться на собственных внутренних задачах – не давать реформам забуксовать».

4. “The New York Times”: «Решение заблокировать все торговое сообщение, за исключением гуманитарного, нанесло новый удар по и без того осложнившемуся минскому урегулированию. Успех «минского процесса» стал бы первым шагом для улучшения отношений между Россией и США», — отмечается в материале.

Согласитесь, невозможно обвинить все издания в продажности или подкупности. А теперь о сути проблемы. Власть сама себя загнала в данный капкан, заигрывая с маргиналами и националистами, политическая элита так и не смогла определить для себя стратегическую задачу, а именно, закончить войну и заняться восстановлением экономики. Но, боязнь потерять власть, ведёт к невероятно раздутому и уничтожительному популизму.

Во всем мире политике, стремясь к власти, прибегают к популизму, но у всего есть границы, а тем более, когда политики становятся чиновниками, то есть властью, и, видимо, у нас ещё не дозрели до этого.

Закончить хочется словами выдающегося английского писателя, философа – Томаса Мора, где он описал в одном предложении всё наше государственное состояние на сегодня: «Гордыня и жажда суетной славы и власти — вот та ядовитая змея, которая, раз проникнув в вельможные сердца, внедряется в них до тех пор, пока разобщением и рознью не сокрушит всего, что есть, ибо каждый стремится быть сначала вторым после первого, потом равным первому и, наконец, главным и выше первого.»