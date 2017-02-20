Энергетика, энергетика и ещё раз энергетика!

Но, самое смешное в этой всей истории заключается в том, что власти были в курсе всего этого, но, тем не менее, продолжали браваду и сочинения небылиц (в чем они очень даже преуспевают) о том, что мы у России больше не будем покупать газ. Но ведь для того, чтобы трезво оценить ситуацию, достаточно всего лишь проанализировать статистику и сразу всё станет понятно. То есть, если у всего Европейского Союза запасов от общего мирового рынка будет 2%, это будет уже очень хорошо. Не трудно же догадаться, почему Европа сама импортирует большую часть газа.

Поэтому, стоит снова подчеркнуть, что у нас в стране все беды из-за того, что политика доминирует над экономикой. Это неоспоримый факт. Если бы было иначе, всё можно было решить с наименьшими потерями для нашей экономики. А, самое главное, ради чего эта бравада? Вывод можно сделать совсем неутешительный - чтобы народ нищал дальше? Чтобы бандитизм вошел в норму закона? А украинские женщины всё меньше хотели бы рожать? Мне это больше всего непонятно. Нет, всё логично с «их» точки зрения, но ведь нам останется роль «пожинать урожаи» их реформы.

И завершая данную тему можно с уверенностью сказать, что и народ виноват во многом. Ведь даже до сих пор есть люди, которые верят, что эта власть приведёт их к Европе! А, самое главное, ошибочность взглядов в том, что это даст нам благополучие и повысит уровень жизни!

Хочется процитировать легендарного древнекитайского философа – мыслителя Лао-Цзы: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников». Ещё в VI – V вв. до н.э. он сумел вывести формулу правления, которую можно наблюдать сейчас у нас – в XXI веке.