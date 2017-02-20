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Энергетика, энергетика и ещё раз энергетика!
20.02.2017 09:08
Но, самое смешное в этой всей истории
заключается в том, что власти были в курсе всего этого, но, тем не менее,
продолжали браваду и сочинения небылиц (в чем они очень даже преуспевают) о
том, что мы у России больше не будем покупать газ. Но ведь для того, чтобы
трезво оценить ситуацию, достаточно всего лишь проанализировать статистику и
сразу всё станет понятно. То есть, если у всего Европейского Союза запасов от
общего мирового рынка будет 2%, это будет уже очень хорошо. Не трудно же догадаться,
почему Европа сама импортирует большую часть газа.
Поэтому,
стоит снова подчеркнуть, что у нас в стране все беды из-за того, что политика
доминирует над экономикой. Это неоспоримый факт. Если бы было иначе, всё можно
было решить с наименьшими потерями для нашей экономики. А, самое главное, ради
чего эта бравада? Вывод можно сделать совсем неутешительный - чтобы народ нищал
дальше? Чтобы бандитизм вошел в норму закона? А украинские женщины всё меньше
хотели бы рожать? Мне это больше всего непонятно. Нет, всё логично с «их» точки
зрения, но ведь нам останется роль «пожинать урожаи» их реформы.
И завершая данную тему можно с
уверенностью сказать, что и народ виноват во многом. Ведь даже до сих пор есть
люди, которые верят, что эта власть приведёт их к Европе! А, самое главное,
ошибочность взглядов в том, что это даст нам благополучие и повысит уровень жизни!
Хочется процитировать легендарного
древнекитайского философа – мыслителя Лао-Цзы: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников».
Ещё в VI – V вв. до н.э. он сумел вывести формулу правления, которую можно
наблюдать сейчас у нас – в XXI веке.
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