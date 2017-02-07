Трамп – ответил!

С улыбкой вспоминаю те времена, когда наши высокие чины не лестно высказывались об избранном президенте США.

В Украине произошло судьбоносное событие - президент Порошенко пообщался с президентом Трампом по телефону, а Саакашвили утверждает, что встретился с Дональдом Трампом. Юлия Тимошенко заявляет о тайной встрече с Трампом. Конечно, всегда легче быть марионетками в руках великих, находиться под патронатом метрополий и сверхдержав, а гораздо сложнее вести страну вперед самостоятельно. А тем более, когда верхушка страны не хочет развития и всё, что её интересует – это наполнение собственных карманов. У древних философов много умозаключений на сей счёт, но всё сводится к одному – такая власть ни в какие времена не держалась долго.

Давайте рассмотрим цитату Трампа, который прямо в интервью американским СМИ заявил, что он «ненавидит украинский вопрос»! Потом он назначил комиссию, чтобы провести расследование - куда и на что давались и тратились американские деньги. А это уже серьезный звоночек. Ведь американский лидер не будет молчать и никого не станет прикрывать, это уже понятно. И уж точно не будет играть в игру «США лучший друг Украины», особенно после того, как он заявил, что «не понимает такого плотного американского присутствия в Украине». Но, тем не менее, наши политики как под гипнозом хотят всё же угодить Дональду Трампу. Всё ещё не поняли, что не Хиллари Клинтон выиграла выборы.

Сирийский церковный деятель, писатель и учёный-энциклопедист Абуль-Фарадж бин Гарун как-то сказал: « Правители нуждаются в мудрецах значительно больше, чем мудрецы в правителях.» Мне кажется, что наши правители пока что « успешно справляются» без посторонней помощи.