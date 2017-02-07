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Трамп – ответил!
07.02.2017 12:34
С улыбкой вспоминаю те времена, когда наши высокие
чины не лестно высказывались об избранном президенте США.
В Украине произошло судьбоносное событие - президент
Порошенко пообщался с президентом Трампом по телефону, а Саакашвили утверждает,
что встретился с Дональдом Трампом. Юлия Тимошенко заявляет о тайной встрече с
Трампом. Конечно, всегда легче быть марионетками в руках великих, находиться
под патронатом метрополий и сверхдержав, а гораздо сложнее вести страну вперед
самостоятельно. А тем более, когда верхушка страны не хочет развития и всё, что
её интересует – это наполнение собственных карманов. У древних философов много
умозаключений на сей счёт, но всё сводится к одному – такая власть ни в какие
времена не держалась долго.
Давайте рассмотрим цитату Трампа, который прямо в
интервью американским СМИ заявил, что он «ненавидит украинский вопрос»! Потом
он назначил комиссию, чтобы провести расследование - куда и на что давались и
тратились американские деньги. А это уже серьезный звоночек. Ведь американский
лидер не будет молчать и никого не станет прикрывать, это уже понятно. И уж точно не будет играть в игру «США лучший
друг Украины», особенно после того, как он заявил, что «не понимает такого
плотного американского присутствия в Украине». Но, тем не менее, наши политики
как под гипнозом хотят всё же угодить Дональду Трампу. Всё ещё не поняли, что
не Хиллари Клинтон выиграла выборы.
Сирийский церковный
деятель, писатель и учёный-энциклопедист Абуль-Фарадж бин Гарун как-то сказал:
«
Правители
нуждаются в мудрецах значительно больше, чем мудрецы в правителях.»
Мне
кажется, что наши правители пока что « успешно справляются» без посторонней
помощи.
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