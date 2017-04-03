 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Автор
Микола Максимов
Юрист
все материалы автора
Рубрики
Архив автора
Кнопки

Порядок визнання договорів іпотеки недійсними

 
03.04.2017 13:23

Судова практика Верховного суду України за 2016-2017 роки принципово змінилася щодо визнання іпотечних договорів недійсними з підстави порушення житлових прав неповнолітніх осіб.

Принципове значення з цього питання мають Постанови Верховного Суду України від 22.06.2016 у цивільній справі № 6-1024цс16, від 06.04.2016 у цивільній справі № 6-589цс16, від 09.11.2016 у цивільній справі № 668/13508/14-ц.

З огляду на вищевказані Постанови та з метою визнання договору іпотеки недійсним на підставі порушення житлових прав неповнолітнього необхідно встановити наступні обставини:

  • наявність у неповнолітнього права користування житловим приміщенням на момент укладення оспорюваного договору іпотеки. Щодо наявності права користування, то необхідно врахувати положення ст. 165 Житлового кодексу України; ст. 29, ст. 405 Цивільного кодексу України. У відповідності до вищевказаних статей, члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням, місце проживання дитини визначається за місцем проживання батьків. Місцем проживання неповнолітньої, малолітньої особи є фактичне місце проживання її батьків або одного з них, з ким вона фактично проживає;

  • в кожному конкретному випадку необхідно встановити фактичне місце проживання дитини на момент укладення іпотечного договору. При цьому варто зазначити, що згідно Постанови Верховного суду України, ухваленої у цивільній справі № 6-384цс15, положення Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» не ставить місце фактичного проживання особи в залежність від місця її реєстрації, а тому місцем проживання особи може бути будь-яке жиле приміщення, у якому особа проживає постійно або тимчасово, яке належить цій особі на праві власності або праві користування, що визнається власником жилого приміщення;

  • добросовісність дій іпотекодавця щодо надання іпотекодержателю в момент укладення договору іпотеки інформації про осіб, які мають право користуватися житловим приміщенням. Неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, що передається в іпотеку, не може бути підставою для визнання іпотеки недійсною за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини, а може спричинити інші наслідки, передбаченні законодавством, які застосовуються органами опіки та піклування;

  • відсутність підстав для втрати дитиною права користування житловим будинком (квартирою) з підстав, що не пов’язані з укладенням договору іпотеки, та фактичне мешкання дитини у житловому будинку (квартирі) на момент звернення до суду з позовом про визнання іпотечного договору недійсним;

  • фактичне порушення житлових прав дитини внаслідок укладення договору іпотеки. При цьому під фактичним порушенням житлових прав мається на увазі будь-яке обмеження права неповнолітнього користуватися або володіти нерухомим майном - предметом іпотеки.

Передбачене статтею 177 СК України, статтею 17 Закону України «Про охорону дитинства» та статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» положення про необхідність отримання попереднього дозволу органу опіки і піклування на укладення батьками договору щодо майна, право на яке має дитина, спрямоване на захист майнових прав дітей, тому підставою для визнання недійсним договору щодо майна, право на яке має дитина, за позовом її батьків є порушення майнових прав дитини внаслідок укладення такого договору, а не сам по собі факт відсутності попереднього дозволу органу опіки і піклування на укладення такого договору.
теги: іпотека, договора іпотеки, іпотечні договори
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція КРЕДИТ кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
все теги
Авторы
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ