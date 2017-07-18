Як змусити суд діти в рамках цивільного процесу

Рідко хто знає та й ще рідше хто використовує в судових процесах ч. 3 ст. 160 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої, у разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до журналу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу.



Використання даної норми закону може слугувати підставою для заявлення в майбутньому відводу складу суду.