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Каждый свободен в выборе защитника своих прав
16.06.2017 15:44
Как ни парадоксально это звучит, но в первую очередь нужно смотреть не на профессионализм юриста и не на доскональное знание статей закона. Это, безусловно, важно. Но на первом месте – умение юриста превозносить интересы клиента над желаниями и амбициями юриста. Погрузившись полностью в процессуальные перепетии дела, иногда очень просто забыть об интересах клиента. И в финале предоставить то, что клиенту уже давно не нужно.
Один из важных элементов – это вера в клиента и доверие клиенту. На самом деле любому человеку очень важно делать то, во что он верит. От этого появляются новые силы и возникают новые идеи по достижению цели. Так и у юристов. Если ты веришь в позицию своего клиента, ты ищешь все возможные (и законные!) пути для защиты интересов своего клиента. И, в итоге, приходишь к верному и оптимальному решению дела.
И только здесь возникает профессионализм. Профессионализм приводит к тому, что дело может найти свое разрешение «быстро и безболезненно», на сколько это вообще позволяет наша судебная система. Как проверяется профессионализм? Профессионал своего дела никогда не стоит/сидит на месте, он постоянно развивается, ходит на тренинги/семинары, читает литературу по своей специализации и, конечно же, практикует. Именно на практике возникают очень интересные и весьма специфические задачи, которые бросают вызов любому «профессионалу своего дела».
Быстрота реакции. Бывают случаи, когда быстрота реакции спасает самые безнадежные ситуации. Вовремя подготовленное ходатайство или заявление, фиксация каких-либо фактов или доказательств могут быть теми данными, которые помогут перевесить чашу весов Фемиды в пользу клиента.
Умение доступно объяснить клиенту линию защиты. Если юрист спокойно и доступно объясняет что собирается сделать для получения определенного результата – это однозначно хороший юрист, который и есть профессионалом своего дела.
Конечно, это не все критерии, но одни из основных, на мой взгляд.
P.S. А еще, по умолчанию, хороший юрист должен всеми доступными средствами и способами разрешить возникший спор во внесудебном порядке.
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