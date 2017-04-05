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Волатильность рынка пшеницы (cui bono)
05.04.2017 13:35
Современный рынок
коммодитиз
(базовых товаров как нефть, газ, зерно) характеризуется
высокой динамичностью. Стоимость товара может меняться буквально за несколько
дней, а в контексте высоколиквидных рынков Европы и США - даже часов, причем
самым кардинальным образом. Это справедливо так же и для основных
сельскохозяйственных культур: пшеницы и кукурузы. Ни для кого не секрет, что
спрос на продукты питания имеет многолетний тренд роста, однако, со
значительными колебаниями, пики цены на пшеницу наблюдались весной 2008 г., летом
2011 и 2012 г.г. (падение цен на зерновые - осень 2009 и осень 2014 г.г.) и данные
мировой торговой статистики – яркое тому подтверждение. Например, исходя из
информации, предоставленной специалистами Всемирного Банка, в июне 2013 года
цены на продукты были выше прошлогодних на 33%. Таким образом, на протяжении
года, для конечного потребителя цена кукурузы поднялась на 84%, а пшеницы на
55%.
Следует отметить, что наиболее волатильной сельскохозяйственной культурой является пшеница. Самая низкая ее стоимость на мировом рынке составила менее 200 цент/ бушель (лето 2000 г.), далее - 240 цент/ бушель в Сентябре 2009 г. и 330 цент/ бушель - в сентябре 2014 г. Были в этом рынке и ошеломительные взлеты: 2008 г. – цена составила 1010,5 цент/ бушель и в сентябре 2012 г. - 900 цент/ бушель. Согласитесь, что волатильность в троекратном размере за несколько лет для продукта, от которого зависит питание половины мира - это не норма. Такое состояние дел формирует дисбаланс производства, что пагубно влияет как на производителей, так и на потребителей, поскольку оба вынуждены платить значительные премии за хеджирование (страхование) своих будущих контрактов. В этой связи многие (не только развивающиеся страны) в последние 5 лет уделяют все большее внимание продовольственной безопасности, формируя значительные государственные запасы зерновых (пшеницы кукурузы риса), поддерживая внутреннего производителя и способствуя развитию высоких и инновационных технологий в области онлайн трейдингаф агропродуктами внутри страны. Формирование продовольственных госрезервов (например, в Китае и Индонезии) призвано стабилизировать рынок путем продажи на внутренних рынках в момент, когда цены высоки и закупки от местных производителей зерна – в момент излишне низкой цены. Такая политика нацелена на сглаживание ценовых колебаний на мировом рынке.
Однако механизм государственных зерновых интервенций не эффективен без действующего локального рынка зерна. В случаи нехватки зерна на внутреннем рынке у государства есть два основных рычага влияния: Первый - административный механизм ограничения экспорта (или гос импорт) и второй - механизм зерновых интервенций исключительно на внутреннем спотовом рынке (когда у локальных потребителей социально-значимых продуктов есть возможность закупать зерно с рынка по цене часто ниже экспортной). Однако внутренние зерновые интервенции без действенного механизма внутренних продаж малоэффективны из-за коррупционной составляющей. Такою историю Украина проходила неоднократно на протяжении всех 25 лет независимости, когда зерно из резервов продавалось по льготным ценам «своим» и коррупционным схемам. Исправление ситуации путем смены руководящих кадров и ужесточения контроля «стратегических запасов» без организации работающего внутреннего рынка зерновых - это «сизифов труд». Экспортные же ограничения могут иметь еще более разрушительное действие на рынок, экономику Украины, поскольку способны подорвать репутацию не только компании-экспортера, но и страны в целом. Напомню, что Агро экспорт Украины составил в 2016 году более половины всей экспортной выручки компаний-экспортеров. Это, прежде всего, нерафинированное подсолнечное масло, пшеница, и кукуруза (в основном, фуражная).
Рис. 1. Украинский экспорт агропродукции 2016
В то же время закупка качественных
зерновых для их последующей переработки и создания продуктов с более высокой
добавочной стоимостью внутри страны - это часто непростая задача, в которой
таким немногим производителям надо конкурировать с экспортоориентированными
трейдерами. Казалось бы, с точки зрения фермера, повышение конкуренции - это положительная
динамика, которая должно влиять на поднятие закупочных цен, однако фактор сезонности,
как и ранее играет ключевую роль. Украинский фермер все так же редко решается
хранить зерно на элеваторе, продавая его малыми лотами в момент, когда цена на
него наиболее привлекательна. Чаще - урожай
уже продан еще до момента его сбора, а иногда - и посадки и не по фьючерсным
контрактам, а через разорительное кредитование в момент проведение весенне-полевых
работ. Стоит ли обвинять в этом банки или все же «за важкою головою і рукам нема
покою»? В тоже время, у мелких и средних фермеров уже есть действенный механизм
онлайн продажи, а у местной мелкой и средней перерабатывающей промышленности -
покупки зерновых и другой агропродукции через спотовые зерновые редукционы, но
про них аграриям будет время и интерес узнать только осенью. А пока же с
приходом весны и появлением расходов на проведение полевых работ многие фермеры
уже теряют основную часть доходности с будущего урожая.
Кто же зарабатывает?
Cui prodest?
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