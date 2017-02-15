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Заметки адвоката №41. Юридический драфтинг
15.02.2017 21:27
Если вы думаете, что драфтинг существует только в профессиональном спорте, то вы глубоко ошибаетесь. Для тех, кто далек от спорта поясню, что Драфтинг - прием в гонках, при котором гонщик, преследующий лидера, использует возникающее за ним завихрения (разрежение среды) и располагает в нем свое транспортное средство: велосипед, автомобиль, мотоцикл, или же свое тело, если речь идет о плаванье. Это позволяет значительно снизить нагрузку (усилия спортсмена) и использовать этот момент как дополнительную тягу в момент обгона. Другими словами, двигаясь вплотную за лидером, вы значительно экономите силы, а он принимает на себя всю силовую нагрузку.
Так вот, совсем недавно один из моих клиентов тоже попал в драфтинг, но юридический. Дело в том, что когда ты ведешь несколько судебных процессов для клиентов, которые не связаны между собой, все что их объединяет – это адвокат и одинаковый состав суда (в лице одного судьи или коллегии судей).
При этом юридический драфтинг возникает тогда, когда ты успешно закончил один судебный процесс, и через очень короткое время попал к этому же составу суда, но уже по другому клиенту. Самое интересное это то, что даже если в таком процессе у вас слабая юридическая позиция, суд становится к вам чуточку благосклоннее и идет на встречу там, где обычно этого не происходит. В таких случаях я прямо говорю клиенту : "Вам повезло. Вы попали в юридический драфтинг! Скажите спасибо предыдущему клиенту."
Но следует обратить внимание, что можно попасть и в негативный юридический драфтинг – это когда ты проиграл предыдущее дело и сильно поругался с судьей. В таких случаях лучше отправить в суд другого юриста или же попытаться обратить негативную ситуацию в позитивную, но об этом как-нибудь в другой раз.
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