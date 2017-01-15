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Михаил Можаев
Управляющий партнер Юридической фирмы «Можаев и Партнеры», адвокат
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Заметки адвоката№ 39. Десять НЕТ адвокатуры

 
15.01.2017 22:06
  1. Если адвокат создает иллюзию защиты интересов клиента, а сам сотрудничает со следствием и делит с ним свой гонорар – это недопустимо.
  2. Неприемлемо, когда сотрудника правоохранительных органов «попросили» из системы, а он с уверенностью говорит: "Значит, стану адвокатом".
  3. Парадоксально, что органы адвокатуры борются за чистоту и монополизацию профессии, а, чтобы сдать экзамен и стать адвокатом нужно дать взятку.
  4. Оскорбительно, когда нотариусов ставят выше адвокатов, предоставляя им ответы на все их запросы. Ответы на адвокатские запросы приходят далеко не всегда.
  5. Если адвокат знает, что нарушил закон, но в силу своих знаний всячески пытается избежать ответственности, - это не способствует становлению правового государства.
  6. Это не честно, если адвокат обещает клиенту выиграть дело, когда его выиграть нельзя, а единственной его целью является получение гонорара.
  7. Это недопустимо, когда адвокат из-за своих симпатий или иной коммерческой составляющей негласно помогает противоположной стороне, или же вообще работает на обе стороны.
  8. Явное злоупотребление правами это когда адвокат, используя процессуальные уловки, умышленно затягивает рассмотрение дела.
  9. Далеко не все успешные адвокаты стали таковыми благодаря коррупции.
  10. Не может называться адвокатом тот, кто не гордится своей профессией, не соблюдает адвокатскую этику и пренебрегает интересами клиента.
теги: адвокатура, монополия адвокатуры, следствие, полиция, нотариус, коррупция, адвокатская этика, заметки адвоката, Михаил Можаев, "Можаев и Партнеры""
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