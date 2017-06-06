Чому реформу ЖКГ не вдалося втілити за рік?





1 липня 2017 року виповниться два роки з моменту, коли Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” набрав законної сили. Саме це стало початком реформи житлово-комунального господарства України.

Цей закон запровадив та законодавчо закріпив три форми управління багатоквартирними будинками:

управитель;

безпосередньо співвласники;

ОСББ.

Інших варіантів для організації управління будинком не існує.

Ми можемо поєднувати різні форми управління, наприклад, створити ОСББ та залучити управителя. У такому випадку ми зможемо оплачувати послуги управителя на підставі актів виконаних робіт, а кошти на утримання та ремонт будинку накопичувати на рахунку ОСББ. Якщо ж хочемо залучити управителя без створення ОСББ, ми повинні прийняти рішення про залучення управителя на зборах співвласників (застосувати форму управління “безпосередньо співвласники”).

Отже, цей закон врегулював питання управління багатоквартирним будинком. Але чому ми говоримо, що саме з нього розпочалася реформа ЖКГ?

Реформа житлово-комунального господарства полягає не тільки у зміні законів та підзаконних нормативно-правових актів, а й у поступовій зміні ставлення людей до сфери ЖКГ, усвідомленні свого статусу та у зміні моделей поведінки.

Закон “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” був поштовхом для власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирниках для усвідомлення ролі співвласників будинку та відповідальності за його майбутнє.

Прикінцеві положення цього закону передбачили, що якщо протягом року з моменту набрання ним чинності (тобто до 1 липня 2016 року) співвласники багатоквартирного будинку самостійно не визначаться з формою управління, то орган місцевого самоврядування має провести конкурс, за результатами якого призначити такому будинку управителя строком на один рік.

Навіщо у законі передбачили таку норму?

За логікою законодавця, співвласники повинні були за рік усвідомити свою роль та визначити, яким чином хочуть управляти будинком.

Але все сталося зовсім не так, як бажалося.

Дійсно, до 1 липня 2016 року була створена неймовірна кількість ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку), але незважаючи на їхню кількість тільки декілька відсотків об’єднань дійсно приступили до роботи.

Чому ми маємо такий результат?

За свій досвід роботи у сфері ЖКГ я виділила для себе декілька основних причин, чому нам не вистачило одного року, щоб організувати ефективне управління будинками.

Найперша і найголовніша причина - відсутність знань та розуміння, що нам належать не тільки квартири та нежитлові приміщення, а й весь багатоквартирний будинок. Без усвідомлення себе власниками всього будинку люди ніколи не змінять своє ставлення до його утримання. Діючі ОСББ є успішними саме тому, що про утримання будинком турбується не тільки правління об’єднання, а й усі сусіди-співвласники.

У свою чергу, для того, щоб люди змінили своє ставлення до будинку, необхідна широка просвітницька робота, завдяки якій об’єктивна та достовірна інформація щодо управління будинком, реформи ЖКГ могла би доходити до кожного громадянина та громадянки України.

Необхідність інформаційно-роз’яснювальної роботи є абсолютно зрозумілою. Але що ми бачимо насправді? Велику кількість людей, яка займається розповсюдженням міфів і легенд про жах та страшні наслідки реформи ЖКГ.

Це стосується не тільки закону “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, а й усіх проектів законів, які складають реформу ЖКГ: проекти законів “Про житлово-комунальні послуги”, “Про комерційний облік комунальних послуг”, “Про енергетичну ефективність будинків” та “Про Фонд енергетичної ефективності”.

Поки ми з вами не навчимося критично аналізувати інформацію, а не бути бездумними споживачами, нами постійно будуть маніпулювати.

Друга причина, проте не менш суттєва - відсутність підтримки та адекватної реакції з боку місцевої влади.

Органи місцевого самоврядування мають надавати правдиву та достовірну інформацію, і в жодному разі не зловживати своїми повноваження для маніпулювання свідомістю населення.

Насправді ж органи місцевого самоврядування забули про свою роль представників територіальної громади. Непоодинокі випадки, коли люди не можуть розпочати управління будинком через ОСББ тільки тому що міська рада стверджує, що це неможливо, поки будинок не передадуть на баланс об’єднання, хоча балансу не існує!

Ми спостерігаємо ситуацію, коли інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо реформи ЖКГ на державному рівні майже не проводиться. Органи місцевого самоврядування не підтримують ані реформу ЖКГ, ані громадян, які хочуть зробити у своєму будинку кращі умови для життя.

Що робити?

Ставати розумними та вчитися критично мислити. Об’єднуватися. Пам’ятати, що вся інформація, якою варто керуватися, написана у нормативно-правових актах. Будь-які експресивні вислови посадових осіб - це їхня особиста думка, оціночні судження, які не завжди мають відношення до реального життя.

Коли ми почнемо поважати самі себе та свідомо ставитися до життя - нікому не вдасться маніпулювати нашою свідомістю.

У Верховній Раді України сьогодні знаходяться законопроекти, завдяки яким можлива реформа у сфері житлово-комунального господарства. І якщо сьогодні ми не почнемо вимагати від народних депутатів виконання ними своїх прямих обов’язків щодо представництва інтересів Українського Народу - для реформи ЖКГ будуть потрібні десятиліття.

Сьогодні наше завдання - домогтися прийняття цих законопроектів. Кожен свідомий українець та кожна українка мають спілкуватися зі своїми безпосередніми представниками - народними депутатами у відповідних округах, та вимагати від них підтримати пакет законопроектів по реформі ЖКГ, або ж іншими словами - “пакет законів щодо енергоефективності”.

Якщо ви прагнете змін та хочете жити у дійсно комфортній та високорозвиненій країні, закликаю вас підтримати реформу ЖКГ.

Як це можна зробити?

Кожен з нас на виборах до Верховної Ради України віддав свій голос за певну особу, яка сьогодні є народним депутатом України - нашим безпосереднім представником. Надішліть лист-звернення до цих представників - нагадайте їм про їхні зобов’язання.

1. Знайдіть інформацію про те, хто є народним депутатом за вашим виборчим округом, за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list .

2. Знайдіть адресу громадської приймальні депутата за посиланням: https://pryjmalni.chesno.org/#9/50.7948/29.6666 .

3. Надішліть йому листа про необхідність ухвалення законопроектів, які складають основу реформи ЖКГ. Приклад листа можна знайти за посиланням: https://app.box.com/s/x8sf01njj937jjrgrs22yvmzve2gmzpx .

На який результат слід сподіватися? Такий “лист щастя” вплине не тільки на швидкість впровадження реформи ЖКГ, а й на загальне розуміння народними депутатами своїх функцій та обов’язків.







